РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13779 посетителей онлайн
Новости Экономика
2 453 21
акциз (378) энергетика (2034) альтернативная энергетика (121)

Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Производители

Намерение правительства ввести новый акцизный налог для электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, является грубым нарушением действующего законодательства и международных обязательств Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении директора Европейско-украинского энергетического агентства (EUEA) Александры Гуменюк и главы Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрея Конеченкова во время рабочего совещания с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниилом Гетманцевым.


"Введение акцизного налога является нарушением гарантий, предоставленных государством в статье 9-4 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии". Это ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей электрической энергии из ВИЭ, поскольку приведет к увеличению размера налоговых обязательств, которые должны выплачиваться такими производителями "зеленой" энергии, и фактическому изъятию части их дохода ", - говорится в сообщении EUEA.


На рабочей встрече с депутатами налогового комитета ведущие ассоциации сектора возобновляемой энергетики выступили категорически против введения акциза на "зеленую" энергию в размере 3,2%.


Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.
Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.
Кроме того, Кабинет Министров планирует ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий  и нарушением обязательств перед международными инвесторами.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Господи, сколько уже пугают ети *зельоные производители* что уйдут с Украины только никак не уходят. Больше нигде в мире их не ждут со своими тарифами? Больше нет таких дураков?
показать весь комментарий
12.08.2021 17:49
+6
Ахметка иди туда со своей *зельоной енергией* откуда тебя прислали. Почему то Европа не хочет покупать в Украине *зельоную енергию*. У нас уже и так екология стала чище на 10-15млн. украинцев чем раньше из-за ваших тарифов.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:48
+5
А куда же они уйдут, если они все с Украины? Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу - Цензор.НЕТ 4057
показать весь комментарий
12.08.2021 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахметка иди туда со своей *зельоной енергией* откуда тебя прислали. Почему то Европа не хочет покупать в Украине *зельоную енергию*. У нас уже и так екология стала чище на 10-15млн. украинцев чем раньше из-за ваших тарифов.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:48 Ответить
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКАСнижение цен на електроенергию по-зеленски:Следите за руками!Виробники "зеленої" енергії попередили Гетманцева про незаконність рішення щодо нового акцизу - Цензор.НЕТ 7565Было100*0,9+150*1,68 =342 грн.Станет с октября 250*1,44=360 грн.Снижение цен налицо! Шах и мат вам порохоботики!
показать весь комментарий
12.08.2021 20:21 Ответить
Та за руками я слежу. Тут дело в другом. Порохоботы кричат из-за каждого угла что наоборот нужно повышать цены в разы. Мол даешь тарифы как в Европе, а Ахметову льготы и освобождение от налогов.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:40 Ответить
Господи, сколько уже пугают ети *зельоные производители* что уйдут с Украины только никак не уходят. Больше нигде в мире их не ждут со своими тарифами? Больше нет таких дураков?
показать весь комментарий
12.08.2021 17:49 Ответить
А куда же они уйдут, если они все с Украины? Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу - Цензор.НЕТ 4057
показать весь комментарий
12.08.2021 17:55 Ответить
Так, повна земля України ворюгами.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:26 Ответить
Несморя на усилия Зеленского заставить Украину покупать атомную энергию Московии и Белоруссии уничтожить зелёную энергетику в Украине ему не удастся.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:52 Ответить
Уничтожать *зельоныю енергетику*? А кто ее уничтожает? Хотят обязать платить Ахметова налоги так как всех остальных так ето разве плохо? Почему бабушки и дедушки еле човгающие ногами должны платить налоги за хлеб и молоко 20% а Ахметов и КО нет? Даже наоборот, олигархи хотят больше дотаций чтобы им платили от етих самых стариков.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:58 Ответить
Будь-які акцизи ,податки ,ліцензіі оплачують не Ахметки і Ко,а кінцевий споживач ,тобто пересічний громадянин України !!!)))
показать весь комментарий
12.08.2021 18:11 Ответить
Согласен на 100%. С чьего кармана как не с нашего дотируется Ахметов и его говяная якобы *зельоная енергия*. Во время войны и пандемии мы дотируем не армию и медицину а Ахметова и его обслугу в замке и яхтах Франции и других странах Европы. А так же мы дотируем через Ахметова боевиков на дамбасе. Или для кого то секрет что Ахметов продолжает платить боевикам убивающих наших солдат и мирных граждан?
показать весь комментарий
12.08.2021 18:21 Ответить
А з чиєї кишені оплачується імпорт енергіі з Росіі та Беларусі і чию економіку датують імпортери ???)))
показать весь комментарий
12.08.2021 18:24 Ответить
Для етого нужно развивать свою АЕС а не в угоду Ахметву и Штанмайеру закрывать АЕС и садиться на кацапскую газовую иглу. Почитай историю, кто в Европе был инициаторами закрытия АЕС под предлогом перехода на екологическую енергию. Сейчас все они акционеры Газпрома и Роснефти.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:33 Ответить
Європа то справа європейців ,а в Україні руйнує енергогалузь зелена пліснява,жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація кремлівського балагана !!!)))
показать весь комментарий
12.08.2021 18:38 Ответить
Что, бедолага, сам себя не лайнешь никто не лайкнет? Кроме твоего двойника никто тебя не поддержал? Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу - Цензор.НЕТ 6066
показать весь комментарий
12.08.2021 18:13 Ответить
Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу - Цензор.НЕТ 1403
показать весь комментарий
12.08.2021 17:56 Ответить
Это только до 100 кВт. 1.68 так и есть . Большинство использует о 250 до 350 в многоэтажках .
показать весь комментарий
12.08.2021 18:15 Ответить
Кацапская власть=гоп-стоп в бизнесе.Это нужно понимать,перед тем как инвестировать сюда.Надо быть очень тупым чтобы ожидать от кацапни (читай зеленых выродков) соблюдения законности.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:59 Ответить
Акцизи ,це завжди подорожчення продукта для кінцевого споживача !!!)))
показать весь комментарий
12.08.2021 18:08 Ответить
Все за кремлівським сценарієм ,руйнація енергогалузі України триває !!!)))
показать весь комментарий
12.08.2021 18:10 Ответить
Энергетика стала убыточной не из-за зелёной энергетики а из-за конкретных воров и мародёров воюющей Украины Коломойского, Пинчука, Ахметова. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ Понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно /"Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень.
показать весь комментарий
12.08.2021 19:29 Ответить
Покажите хоть одно законное решение ЗЕ-власти за 2 года для начала.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:18 Ответить
 
 