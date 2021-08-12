УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12326 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
2 453 21
акциз (166) енергетика (1648) альтернативна енергетика (151)

Виробники "зеленої" енергії попередили Гетманцева про незаконність рішення щодо нового акцизу

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Виробники

Намір уряду запровадити новий акцизний податок для електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, є грубим порушенням чинного законодавства і міжнародних зобов’язань України.

Про це йдеться в спільній заяві директорки Європейсько-українського енергетичного агентства (ЕУАЕ) Олександри Гуменюк та голови Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрія Конеченкова під час робочої наради з головою комітету Верховної ради з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.

"Запровадження акцизного податку буде порушенням гарантій, наданих державою у статті 9-4 Закону України "Про альтернативні джерела енергії". Це погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників електричної енергії з ВДЕ, оскільки призведе до збільшення розміру податкових зобов'язань, що повинні сплачуватись такими виробниками "зеленої" енергії, та фактичного вилучення частини їх доходу", - йдеться в повідомленні   ЕУАЕ.

На робочій зустрічі з депутатами податкового комітету провідні асоціації сектору відновлюваної енергетики виступили категорично проти запровадження акцизу та незаконного акцизу на "зелену" енергію у розмірі 3,2%.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі.

Уряд порушив зобов’язання щодо оплати "зеленої" електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

Окрім того Кабінет міністрів планує запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання. Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Господи, сколько уже пугают ети *зельоные производители* что уйдут с Украины только никак не уходят. Больше нигде в мире их не ждут со своими тарифами? Больше нет таких дураков?
показати весь коментар
12.08.2021 17:49
+6
Ахметка иди туда со своей *зельоной енергией* откуда тебя прислали. Почему то Европа не хочет покупать в Украине *зельоную енергию*. У нас уже и так екология стала чище на 10-15млн. украинцев чем раньше из-за ваших тарифов.
показати весь коментар
12.08.2021 17:48
+5
А куда же они уйдут, если они все с Украины? Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу - Цензор.НЕТ 4057
показати весь коментар
12.08.2021 17:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахметка иди туда со своей *зельоной енергией* откуда тебя прислали. Почему то Европа не хочет покупать в Украине *зельоную енергию*. У нас уже и так екология стала чище на 10-15млн. украинцев чем раньше из-за ваших тарифов.
показати весь коментар
12.08.2021 17:48 Відповісти
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКАСнижение цен на електроенергию по-зеленски:Следите за руками!Виробники "зеленої" енергії попередили Гетманцева про незаконність рішення щодо нового акцизу - Цензор.НЕТ 7565Было100*0,9+150*1,68 =342 грн.Станет с октября 250*1,44=360 грн.Снижение цен налицо! Шах и мат вам порохоботики!
показати весь коментар
12.08.2021 20:21 Відповісти
Та за руками я слежу. Тут дело в другом. Порохоботы кричат из-за каждого угла что наоборот нужно повышать цены в разы. Мол даешь тарифы как в Европе, а Ахметову льготы и освобождение от налогов.
показати весь коментар
12.08.2021 20:40 Відповісти
Господи, сколько уже пугают ети *зельоные производители* что уйдут с Украины только никак не уходят. Больше нигде в мире их не ждут со своими тарифами? Больше нет таких дураков?
показати весь коментар
12.08.2021 17:49 Відповісти
А куда же они уйдут, если они все с Украины? Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу - Цензор.НЕТ 4057
показати весь коментар
12.08.2021 17:55 Відповісти
Так, повна земля України ворюгами.
показати весь коментар
12.08.2021 18:26 Відповісти
Несморя на усилия Зеленского заставить Украину покупать атомную энергию Московии и Белоруссии уничтожить зелёную энергетику в Украине ему не удастся.
показати весь коментар
12.08.2021 17:52 Відповісти
Уничтожать *зельоныю енергетику*? А кто ее уничтожает? Хотят обязать платить Ахметова налоги так как всех остальных так ето разве плохо? Почему бабушки и дедушки еле човгающие ногами должны платить налоги за хлеб и молоко 20% а Ахметов и КО нет? Даже наоборот, олигархи хотят больше дотаций чтобы им платили от етих самых стариков.
показати весь коментар
12.08.2021 17:58 Відповісти
Будь-які акцизи ,податки ,ліцензіі оплачують не Ахметки і Ко,а кінцевий споживач ,тобто пересічний громадянин України !!!)))
показати весь коментар
12.08.2021 18:11 Відповісти
Согласен на 100%. С чьего кармана как не с нашего дотируется Ахметов и его говяная якобы *зельоная енергия*. Во время войны и пандемии мы дотируем не армию и медицину а Ахметова и его обслугу в замке и яхтах Франции и других странах Европы. А так же мы дотируем через Ахметова боевиков на дамбасе. Или для кого то секрет что Ахметов продолжает платить боевикам убивающих наших солдат и мирных граждан?
показати весь коментар
12.08.2021 18:21 Відповісти
А з чиєї кишені оплачується імпорт енергіі з Росіі та Беларусі і чию економіку датують імпортери ???)))
показати весь коментар
12.08.2021 18:24 Відповісти
Для етого нужно развивать свою АЕС а не в угоду Ахметву и Штанмайеру закрывать АЕС и садиться на кацапскую газовую иглу. Почитай историю, кто в Европе был инициаторами закрытия АЕС под предлогом перехода на екологическую енергию. Сейчас все они акционеры Газпрома и Роснефти.
показати весь коментар
12.08.2021 18:33 Відповісти
Європа то справа європейців ,а в Україні руйнує енергогалузь зелена пліснява,жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація кремлівського балагана !!!)))
показати весь коментар
12.08.2021 18:38 Відповісти
Что, бедолага, сам себя не лайнешь никто не лайкнет? Кроме твоего двойника никто тебя не поддержал? Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу - Цензор.НЕТ 6066
показати весь коментар
12.08.2021 18:13 Відповісти
Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу - Цензор.НЕТ 1403
показати весь коментар
12.08.2021 17:56 Відповісти
Это только до 100 кВт. 1.68 так и есть . Большинство использует о 250 до 350 в многоэтажках .
показати весь коментар
12.08.2021 18:15 Відповісти
Кацапская власть=гоп-стоп в бизнесе.Это нужно понимать,перед тем как инвестировать сюда.Надо быть очень тупым чтобы ожидать от кацапни (читай зеленых выродков) соблюдения законности.
показати весь коментар
12.08.2021 17:59 Відповісти
Акцизи ,це завжди подорожчення продукта для кінцевого споживача !!!)))
показати весь коментар
12.08.2021 18:08 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм ,руйнація енергогалузі України триває !!!)))
показати весь коментар
12.08.2021 18:10 Відповісти
Энергетика стала убыточной не из-за зелёной энергетики а из-за конкретных воров и мародёров воюющей Украины Коломойского, Пинчука, Ахметова. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ Понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно /"Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень.
показати весь коментар
12.08.2021 19:29 Відповісти
Покажите хоть одно законное решение ЗЕ-власти за 2 года для начала.
показати весь коментар
12.08.2021 22:18 Відповісти
 
 