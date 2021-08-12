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Закарпатье (2392) Карпаты (293) мост (1002) Большая стройка (722)

В Закарпатском Межгорье восстанавливают самый длинный мост Центральных Карпат. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В селе Вучково Закарпатской области завершаются восстановительные работы на правой стороне самого протяженного в Межгорье моста через реку Рика, длина которого составляет 91 метр. Мост на дороге регионального значения Р-21 Долина - Хуст, строившийся в течение пяти лет на месте старого, разрушенного наводнением, впервые с 2006 года ремонтируется в рамках программы "Большая стройка".

О ходе работ на объекте сообщает в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

В Закарпатском Межгорье восстанавливают самый длинный мост Центральных Карпат 01

На правой стороне моста через Рику подрядчик уже уложил выравнивающий слой асфальта и приступает к укладке верхнего слоя покрытия.После завершения работ на правой стороне мостостроители приступят к восстановлению левой его стороны.

В Закарпатском Межгорье восстанавливают самый длинный мост Центральных Карпат 02

Мост в Вучково является местной достопримечательностью. Впервые переправа через Рику здесь была построена в 1870 году. Предыдущий капитальный железобетонный мост прослужил 45 лет, но был разрушен наводнением. До появления моста жители в качестве средств переправы пользовались лодками.

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Напомним, в этом году планируется открыть движение на флагманском объекте "Большой стройки" - Запорожских мостах.

Автор: Володимир Янченко
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простите,а где на фото мост?
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12.08.2021 19:00 Ответить
шо там мост - бигборды с рожей клована - ГДЕ?
завтра всему начальству Закарпатья пестец будет!

"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка", хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничения скорости", - сказал Вирастюк.
.... важным проблемным вопросом является информирование населения о программе "Большая стройка".

...неважно, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если не будет бигбордов с зеленским - то мы всегда будем иметь проблемы ..."
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12.08.2021 19:22 Ответить
придурки -совок камин бек
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12.08.2021 19:30 Ответить
Я в шоке, мост 91 м. и 5 лет? Недавно из Черногории, сарана не намного богаче нашей, но я ее назвал страной мостов и туннелей, так их тысячи. Если бы они тоже каждый строили по 5 лет, то лет так 5 тыс. понадобилось
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12.08.2021 19:52 Ответить
 
 