В Закарпатском Межгорье восстанавливают самый длинный мост Центральных Карпат. ФОТО

В селе Вучково Закарпатской области завершаются восстановительные работы на правой стороне самого протяженного в Межгорье моста через реку Рика, длина которого составляет 91 метр. Мост на дороге регионального значения Р-21 Долина - Хуст, строившийся в течение пяти лет на месте старого, разрушенного наводнением, впервые с 2006 года ремонтируется в рамках программы "Большая стройка".

О ходе работ на объекте сообщает в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

На правой стороне моста через Рику подрядчик уже уложил выравнивающий слой асфальта и приступает к укладке верхнего слоя покрытия.После завершения работ на правой стороне мостостроители приступят к восстановлению левой его стороны.

Мост в Вучково является местной достопримечательностью. Впервые переправа через Рику здесь была построена в 1870 году. Предыдущий капитальный железобетонный мост прослужил 45 лет, но был разрушен наводнением. До появления моста жители в качестве средств переправы пользовались лодками.

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Напомним, в этом году планируется открыть движение на флагманском объекте "Большой стройки" - Запорожских мостах.