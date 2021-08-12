В Закарпатском Межгорье восстанавливают самый длинный мост Центральных Карпат. ФОТО
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В селе Вучково Закарпатской области завершаются восстановительные работы на правой стороне самого протяженного в Межгорье моста через реку Рика, длина которого составляет 91 метр. Мост на дороге регионального значения Р-21 Долина - Хуст, строившийся в течение пяти лет на месте старого, разрушенного наводнением, впервые с 2006 года ремонтируется в рамках программы "Большая стройка".
О ходе работ на объекте сообщает в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
На правой стороне моста через Рику подрядчик уже уложил выравнивающий слой асфальта и приступает к укладке верхнего слоя покрытия.После завершения работ на правой стороне мостостроители приступят к восстановлению левой его стороны.
Мост в Вучково является местной достопримечательностью. Впервые переправа через Рику здесь была построена в 1870 году. Предыдущий капитальный железобетонный мост прослужил 45 лет, но был разрушен наводнением. До появления моста жители в качестве средств переправы пользовались лодками.
Напомним, в этом году планируется открыть движение на флагманском объекте "Большой стройки" - Запорожских мостах.
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завтра всему начальству Закарпатья пестец будет!
"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка", хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничения скорости", - сказал Вирастюк.
.... важным проблемным вопросом является информирование населения о программе "Большая стройка".
...неважно, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если не будет бигбордов с зеленским - то мы всегда будем иметь проблемы ..."