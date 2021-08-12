У Закарпатському Міжгір'ї відновлюють найдовший міст Центральних Карпат. ФОТО

У селі Вучкове Закарпатської області завершуються відновлювальні роботи на правій стороні найдовшого в Міжгір'ї мосту через річку Ріка, довжина якого становить 91 метр. Міст на дорозі регіонального значення Р-21 Долина - Хуст, що будувався протягом п'яти років на місці старого, зруйнованого повінню, вперше з 2006 року ремонтується в рамках програми "Велике будівництво"

Про хід робіт на об'єкті повідомляє в фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

На правій стороні моста через Ріку підрядник уже уклав вирівнюючий шар асфальту і приступає до укладання верхнього шару покриття. Після завершення робіт на правій стороні мостобудівники приступлять до відновлення лівої сторони.

Міст в Вучковому є місцевою визначною пам'яткою. Цікаво, що міст через бурхливу гірську Ріку вперше побудували лише у 1870 році, а до того переправу товарів і людей від берега до берега здійснювали лише човнами.

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Нагадаємо, цього року планується відкрити рух флагманським об'єктом "Великого будівництва" - Запорізьких мостах.