УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6660 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 124 4
Закарпаття (1578) Карпати (188) міст (826) Велике будівництво (718)

У Закарпатському Міжгір'ї відновлюють найдовший міст Центральних Карпат. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У селі Вучкове Закарпатської області завершуються відновлювальні роботи на правій стороні найдовшого в Міжгір'ї мосту через річку Ріка, довжина якого становить 91 метр. Міст на дорозі регіонального значення Р-21 Долина - Хуст, що будувався протягом п'яти років на місці старого, зруйнованого повінню, вперше з 2006 року ремонтується в рамках програми "Велике будівництво"

Про хід робіт на об'єкті повідомляє в фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

У Закарпатському Міжгірї відновлюють найдовший міст Центральних Карпат 01

На правій стороні моста через Ріку підрядник уже уклав вирівнюючий шар асфальту і приступає до укладання верхнього шару покриття. Після завершення робіт на правій стороні мостобудівники приступлять до відновлення лівої сторони.

У Закарпатському Міжгірї відновлюють найдовший міст Центральних Карпат 02

Міст в Вучковому є місцевою визначною пам'яткою. Цікаво, що міст через бурхливу гірську Ріку вперше побудували лише у 1870 році, а до того переправу товарів і людей від берега до берега здійснювали лише човнами.

Також читайте: Міст Патона в Києві розширять і відремонтують

Нагадаємо, цього року планується відкрити рух флагманським об'єктом "Великого будівництва" - Запорізьких мостах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
простите,а где на фото мост?
показати весь коментар
12.08.2021 19:00 Відповісти
шо там мост - бигборды с рожей клована - ГДЕ?
завтра всему начальству Закарпатья пестец будет!

"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка", хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничения скорости", - сказал Вирастюк.
.... важным проблемным вопросом является информирование населения о программе "Большая стройка".

...неважно, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если не будет бигбордов с зеленским - то мы всегда будем иметь проблемы ..."
показати весь коментар
12.08.2021 19:22 Відповісти
придурки -совок камин бек
показати весь коментар
12.08.2021 19:30 Відповісти
Я в шоке, мост 91 м. и 5 лет? Недавно из Черногории, сарана не намного богаче нашей, но я ее назвал страной мостов и туннелей, так их тысячи. Если бы они тоже каждый строили по 5 лет, то лет так 5 тыс. понадобилось
показати весь коментар
12.08.2021 19:52 Відповісти
 
 