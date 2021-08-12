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Новини Київські новини
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КМДА (1461) Київ (13828) міст (826) ремонт (815)

Міст Патона в Києві розширять і відремонтують

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Міст Патона в Києві розширять і відремонтують

На мосту планують облаштувати велосипедні доріжки, а замість 7 смуг зробити 8.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Рух під час ремонту моста будуть перекривати лише частково.

Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:

  • ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
  • встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
  • ремонт конструкцій прогонових будов;
  • ремонт опор та опорних частин;
  • ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
  • реставрація колон (на лівому березі);
  • ремонт сполучень із мостом;
  • ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
  • ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
  • ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

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"Міст планується розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження", - сказано в повідомленні.

Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.
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Топ коментарі
+6
На этом мосту и так полосы по ширине не соответствуют строительным нормам, а тут из 7, с учётом реверсивной, 8 сделают.
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12.08.2021 17:26
+4
Если ещё бубочка возьмёт ремонт моста по контроль, то капец, попадёт мост.
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12.08.2021 17:32
+3
и педалику не стоит брать под контроль - смета в 10 раз вырастет ....
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12.08.2021 20:31
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На этом мосту и так полосы по ширине не соответствуют строительным нормам, а тут из 7, с учётом реверсивной, 8 сделают.
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12.08.2021 17:26 Відповісти
Если ещё бубочка возьмёт ремонт моста по контроль, то капец, попадёт мост.
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12.08.2021 17:32 Відповісти
и педалику не стоит брать под контроль - смета в 10 раз вырастет ....
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12.08.2021 20:31 Відповісти
Так он и сказал - буьочке. То шо бубочка педальки променял на бронированный мерс..... Міст Патона в Києві розширять і відремонтують - Цензор.НЕТ 8125
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12.08.2021 22:41 Відповісти
головне шоб не "забули" прибрати совкову тоталітарну символіку
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12.08.2021 17:37 Відповісти
А правда , що мостом Патона дзенькали трамваї ?))
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12.08.2021 17:48 Відповісти
Мост Патона - это вечный распил бабла, та принципе как и Подольский и другие .
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12.08.2021 18:41 Відповісти
Колись:
доволі широкі тротуари, по дві полоси в кожному напрямку для авто такі, що по ширині на кожній поміститься автобус чи тролейбус та трамвайні колії.
Зараз:
вузьки тротуари, реверсивна полоса, яка або постійно закрита, або "місце зустрічі" лосів на великій швидкості, та по три полоси для авто в кожному напрямку. але якщо їде автобус чи вантажівка, то вона вилазить за межі однієї полоси.
Києву потрібен ще один міст (а може й не один), а не гра "в три карти" зі старими. Хоча так можна розпиляти більше бабла
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12.08.2021 18:50 Відповісти
Нужен аж горить! Только его строить негде!!!!
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12.08.2021 19:20 Відповісти
похоже вы не ездите по этому мосту
1 после последнего ремонта тротуары остались такими же как и были при совке, т.е. широкие
2 реверсивной полосы там дааавно нет, там вместо неё пластиковые барьеры
3 проезжую часть сузили с обеих сторон теми же барьерами
4 с левого на правый 3 полосы, с правого на левый - 2
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12.08.2021 20:37 Відповісти
Так, давно там не їздив. Дякую. Але в статті написано:
"Сейчас на нем 7 полос движения" Источник: https://censor.net/ru/n3282438

То ж і написав про те, що бачив. А ви, пане, кажете про п'ять. Треба поїхати, подивитись
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12.08.2021 21:40 Відповісти
Остаётся только гадать, что произойдёт быстрее, мост отремонтируют или метро на Виноградарь запустят
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12.08.2021 23:22 Відповісти
Самое главное не отметили, к 2028 году. Как троещинское чудо предвыборной агитации.
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12.08.2021 23:52 Відповісти
 
 