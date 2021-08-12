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Міст Патона в Києві розширять і відремонтують
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
На мосту планують облаштувати велосипедні доріжки, а замість 7 смуг зробити 8.
Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Рух під час ремонту моста будуть перекривати лише частково.
Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:
- ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
- встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
- ремонт конструкцій прогонових будов;
- ремонт опор та опорних частин;
- ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
- реставрація колон (на лівому березі);
- ремонт сполучень із мостом;
- ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
- ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
- ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).
"Міст планується розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження", - сказано в повідомленні.
Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.
Топ коментарі
+6 Старый зольдат
показати весь коментар12.08.2021 17:26
+4 Боря Боря
показати весь коментар12.08.2021 17:32
+3 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар12.08.2021 20:31
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Будь ласка, зачекайте...
доволі широкі тротуари, по дві полоси в кожному напрямку для авто такі, що по ширині на кожній поміститься автобус чи тролейбус та трамвайні колії.
Зараз:
вузьки тротуари, реверсивна полоса, яка або постійно закрита, або "місце зустрічі" лосів на великій швидкості, та по три полоси для авто в кожному напрямку. але якщо їде автобус чи вантажівка, то вона вилазить за межі однієї полоси.
Києву потрібен ще один міст (а може й не один), а не гра "в три карти" зі старими. Хоча так можна розпиляти більше бабла
1 после последнего ремонта тротуары остались такими же как и были при совке, т.е. широкие
2 реверсивной полосы там дааавно нет, там вместо неё пластиковые барьеры
3 проезжую часть сузили с обеих сторон теми же барьерами
4 с левого на правый 3 полосы, с правого на левый - 2
"Сейчас на нем 7 полос движения" Источник: https://censor.net/ru/n3282438
То ж і написав про те, що бачив. А ви, пане, кажете про п'ять. Треба поїхати, подивитись