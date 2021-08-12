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Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
На мосту планируют обустроить велосипедные дорожки, а вместо 7 полос сделать 8.
Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Движение во время ремонта моста будут перекрывать только частично.
В рамках проведения работ запланированы:
- ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);
- установление барьерной и перильные ограждения;
- ремонт конструкций пролетных строений;
- ремонт опор и опорных частей;
- ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);
- реставрация колонн (на левом берегу);
- ремонт сообщений с мостом;
- ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;
- ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;
- ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).
"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение", - сказано в сообщении.
Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях.
Топ комментарии
+6 Старый зольдат
показать весь комментарий12.08.2021 17:26
+4 Боря Боря
показать весь комментарий12.08.2021 17:32
+3 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий12.08.2021 20:31
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Пожалуйста, подождите...
доволі широкі тротуари, по дві полоси в кожному напрямку для авто такі, що по ширині на кожній поміститься автобус чи тролейбус та трамвайні колії.
Зараз:
вузьки тротуари, реверсивна полоса, яка або постійно закрита, або "місце зустрічі" лосів на великій швидкості, та по три полоси для авто в кожному напрямку. але якщо їде автобус чи вантажівка, то вона вилазить за межі однієї полоси.
Києву потрібен ще один міст (а може й не один), а не гра "в три карти" зі старими. Хоча так можна розпиляти більше бабла
1 после последнего ремонта тротуары остались такими же как и были при совке, т.е. широкие
2 реверсивной полосы там дааавно нет, там вместо неё пластиковые барьеры
3 проезжую часть сузили с обеих сторон теми же барьерами
4 с левого на правый 3 полосы, с правого на левый - 2
"Сейчас на нем 7 полос движения" Источник: https://censor.net/ru/n3282438
То ж і написав про те, що бачив. А ви, пане, кажете про п'ять. Треба поїхати, подивитись