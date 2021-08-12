РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13725 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
4 461 15
КГГА (2931) Киев (24531) мост (1002) ремонт (1150)

Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют

На мосту планируют обустроить велосипедные дорожки, а вместо 7 полос сделать 8.

Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Движение во время ремонта моста будут перекрывать только частично.

В рамках проведения работ запланированы:

  • ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);
  • установление барьерной и перильные ограждения;
  • ремонт конструкций пролетных строений;
  • ремонт опор и опорных частей;
  • ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);
  • реставрация колонн (на левом берегу);
  • ремонт сообщений с мостом;
  • ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;
  • ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;
  • ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Читайте: На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 30 августа из-за ремонта. СХЕМА

"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение", - сказано в сообщении.

Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
На этом мосту и так полосы по ширине не соответствуют строительным нормам, а тут из 7, с учётом реверсивной, 8 сделают.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:26
+4
Если ещё бубочка возьмёт ремонт моста по контроль, то капец, попадёт мост.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:32
+3
и педалику не стоит брать под контроль - смета в 10 раз вырастет ....
показать весь комментарий
12.08.2021 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На этом мосту и так полосы по ширине не соответствуют строительным нормам, а тут из 7, с учётом реверсивной, 8 сделают.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:26 Ответить
Если ещё бубочка возьмёт ремонт моста по контроль, то капец, попадёт мост.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:32 Ответить
и педалику не стоит брать под контроль - смета в 10 раз вырастет ....
показать весь комментарий
12.08.2021 20:31 Ответить
Так он и сказал - буьочке. То шо бубочка педальки променял на бронированный мерс..... Міст Патона в Києві розширять і відремонтують - Цензор.НЕТ 8125
показать весь комментарий
12.08.2021 22:41 Ответить
головне шоб не "забули" прибрати совкову тоталітарну символіку
показать весь комментарий
12.08.2021 17:37 Ответить
А правда , що мостом Патона дзенькали трамваї ?))
показать весь комментарий
12.08.2021 17:48 Ответить
Мост Патона - это вечный распил бабла, та принципе как и Подольский и другие .
показать весь комментарий
12.08.2021 18:41 Ответить
Колись:
доволі широкі тротуари, по дві полоси в кожному напрямку для авто такі, що по ширині на кожній поміститься автобус чи тролейбус та трамвайні колії.
Зараз:
вузьки тротуари, реверсивна полоса, яка або постійно закрита, або "місце зустрічі" лосів на великій швидкості, та по три полоси для авто в кожному напрямку. але якщо їде автобус чи вантажівка, то вона вилазить за межі однієї полоси.
Києву потрібен ще один міст (а може й не один), а не гра "в три карти" зі старими. Хоча так можна розпиляти більше бабла
показать весь комментарий
12.08.2021 18:50 Ответить
Нужен аж горить! Только его строить негде!!!!
показать весь комментарий
12.08.2021 19:20 Ответить
похоже вы не ездите по этому мосту
1 после последнего ремонта тротуары остались такими же как и были при совке, т.е. широкие
2 реверсивной полосы там дааавно нет, там вместо неё пластиковые барьеры
3 проезжую часть сузили с обеих сторон теми же барьерами
4 с левого на правый 3 полосы, с правого на левый - 2
показать весь комментарий
12.08.2021 20:37 Ответить
Так, давно там не їздив. Дякую. Але в статті написано:
"Сейчас на нем 7 полос движения" Источник: https://censor.net/ru/n3282438

То ж і написав про те, що бачив. А ви, пане, кажете про п'ять. Треба поїхати, подивитись
показать весь комментарий
12.08.2021 21:40 Ответить
Остаётся только гадать, что произойдёт быстрее, мост отремонтируют или метро на Виноградарь запустят
показать весь комментарий
12.08.2021 23:22 Ответить
Самое главное не отметили, к 2028 году. Как троещинское чудо предвыборной агитации.
показать весь комментарий
12.08.2021 23:52 Ответить
 
 