РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4703 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
17 130 40
нефть (1804) Россия (91213) экология (1581) Черное море (1330)

Нефтяное пятно в Черном море движется в сторону Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Нефтяное пятно в Черном море движется в сторону Украины

Пятно образовалось из-за разлива нефти у побережья РФ.

Об этом сообщил в эфире российского телеканала "Дождь" эколог Вениамин Голубитченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Самое большое бедствие уже наступило… Почти все пятно потянуло в ту сторону, естественно, круговым течением, которое циркулирует в Черном море. Оно движется от Сочи, Туапсе, вдоль берега, мимо Новороссийска в сторону Анапы и дальше в стороны Керчи, и дальше Крыма", - рассказал он.

Эколог отметил, что в официальных сообщениях, скорее всего, умышленно занизили количество разлитой нефти.

"Если бы сразу пятно засыпали сорбентами, то это не дало бы пятну дальше пойти по площади", - добавил Голубитченко.

Смотрите: Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 августа в районе Новороссийска произошел разлив нефти

Изначально руководство Каспийского трубопроводного консорциума, ответственное за аварию, утверждало, что размер пятна составляет всего около 200 квадратных метров, однако благодаря спутниковым снимкам ученые выяснили, что масштабы катастрофы в реальности больше официальных в 400 тысяч раз.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
от твари, все зас*рающие !!!
показать весь комментарий
12.08.2021 20:10
+44
Ну куда бы ещё ? Всё дерьмо со стороны орды .
показать весь комментарий
12.08.2021 20:10
+43
Мордор насрал, как всегда.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от твари, все зас*рающие !!!
показать весь комментарий
12.08.2021 20:10 Ответить
Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:21 Ответить
Ну куда бы ещё ? Всё дерьмо со стороны орды .
показать весь комментарий
12.08.2021 20:10 Ответить
Мордор насрал, как всегда.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:11 Ответить
Треба позиватись до Європейського суду на відшкодування збитків причинених окупантами.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:12 Ответить
Подлодка Курск пошла в атаку...а хде авианосец адмирал кузя? Нефтяное пятно в Черном море движется в сторону Украины - Цензор.НЕТ 828
показать весь комментарий
12.08.2021 20:15 Ответить
один я посмотрел карту, или у крымских отдыхающих отпуск накрылся..
показать весь комментарий
12.08.2021 20:16 Ответить
Мне не надо смотреть карту. Надо смотреть на прогнозы погоды. Скорость течения там- мизерная. А вот если ветерок приплюсуется- тогда ДА!
показать весь комментарий
12.08.2021 20:18 Ответить
Кацапським свинособакам в будь-якому болоті комфортно.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:38 Ответить
Керч нордовий на три дні, дощ, вітер
показать весь комментарий
12.08.2021 22:19 Ответить
Ответочка сочинских курортов рузькому миру в Крыму.
показать весь комментарий
13.08.2021 09:59 Ответить
Интересно вот это: нет ИНФЫ о количестве сырой нефти попавшей в воду. Я, например- не нашел. Эти все фотки-снимки- канешна интересны! Однако, прежде всего- интересует количество. Похоже- очень даже немалое! На этот раз- таки из фотки. Не похоже что этот разлив чисто поверхностный. Там- реально много!
показать весь комментарий
12.08.2021 20:16 Ответить
Инцидент произошел 7 августа на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. Причиной разлива нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метрова ,объем разлившейся нефти - примерно 12 кубометров, потом появились данные, что площадь стремительно увеличилась до 80 квадратных километров. Реально оценить масштабы экологической катастрофы удалось благодаря спутниковым снимкам.Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України - Цензор.НЕТ 5939

...
показать весь комментарий
12.08.2021 20:31 Ответить
Ага! В официозе- 12 тонн. Это вовсе немало, если речь о сырой нефти, а речь именно ней. Её не собрать, никоим образом! Это именно тот случай риска, когда на него идут твари, негодяи и кретины. Если коротко-кацапы, которые легли под казахов. Бабло- превыше всего! Тот самый случай когда насрать им можно по самое "не могу", между прочим. На всех, самых высоких уровнях!

Остается вопрос: рискнут наши? Там ведь казахи... "Всё очень неоднозначно"(с). И это- печалит!
показать весь комментарий
12.08.2021 20:38 Ответить
Скідьки живого загине через кацапську пошесть
показать весь комментарий
12.08.2021 20:20 Ответить
6.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Живеш в Україні- вчи мову пацак. А *********** треба обкласти 100%податком,щоб заохотити поважать Україну.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:24 Ответить
Дней 10 назад я на цензоре царапалл...Август страшный месяц для РАБссии...,и дело не только в подлодке Курск сдохшей 12 августа 2000 года...
показать весь комментарий
12.08.2021 20:27 Ответить
кацапы, есть кацапы... это быдло воняет на весь Мир... и засирает весь Мир.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:28 Ответить
Немытые засрали жижей всю Сибирь, теперь принялись за наше море.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:32 Ответить
Получите еще один подарок от *братушек*.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:32 Ответить
И главное Европа молчит и посапывает в дырочку что Рашка засрала Сибирь, все моря нефтью и отходами. Зато визжат что нам нужно переходить на *зельоные тарифы*, хотя Украина уже остановила почти все заводы, население сократилось на 20%, так что с екологией у нас получше чем в самой Европе.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:34 Ответить
Ну там Кінь Голова збирається тудась, най їде. Ще трохов каміння з неба, і повне обрусіння говені.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:36 Ответить
Якось пi..й
показать весь комментарий
12.08.2021 20:48 Ответить
Смердящие свиньи засрали наше море.
показать весь комментарий
12.08.2021 21:45 Ответить
Russische Schweine
показать весь комментарий
12.08.2021 21:51 Ответить
а говорили что катар через нефть, самая богатая страна. а хрен там. отдихающие новоросы уже даже какіют нефтью
показать весь комментарий
12.08.2021 22:10 Ответить
Подаруночок для кримнаших насувається.
показать весь комментарий
12.08.2021 23:41 Ответить
Сцуки. Ви його копали щоб так засирати...
показать весь комментарий
13.08.2021 00:04 Ответить
Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України - Цензор.НЕТ 1641
показать весь комментарий
13.08.2021 08:43 Ответить
ну и хорошо нефть на халяву плывет в украину пусть путин удавиться надо только собрать и очистить
показать весь комментарий
13.08.2021 02:07 Ответить
кацапомрази с таким расчетом и вылили нефть, чтобы нагадить Украине.
показать весь комментарий
13.08.2021 08:20 Ответить
о, камни с неба, чи с моря для крысчан
показать весь комментарий
13.08.2021 08:41 Ответить
а поджечь пятно - никак?
показать весь комментарий
13.08.2021 09:02 Ответить
Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України - Цензор.НЕТ 7043

Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України - Цензор.НЕТ 4221
показать весь комментарий
13.08.2021 09:06 Ответить
 
 