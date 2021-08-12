Нефтяное пятно в Черном море движется в сторону Украины

Пятно образовалось из-за разлива нефти у побережья РФ.

Об этом сообщил в эфире российского телеканала "Дождь" эколог Вениамин Голубитченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Самое большое бедствие уже наступило… Почти все пятно потянуло в ту сторону, естественно, круговым течением, которое циркулирует в Черном море. Оно движется от Сочи, Туапсе, вдоль берега, мимо Новороссийска в сторону Анапы и дальше в стороны Керчи, и дальше Крыма", - рассказал он.

Эколог отметил, что в официальных сообщениях, скорее всего, умышленно занизили количество разлитой нефти.

"Если бы сразу пятно засыпали сорбентами, то это не дало бы пятну дальше пойти по площади", - добавил Голубитченко.

Смотрите: Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 августа в районе Новороссийска произошел разлив нефти.

Изначально руководство Каспийского трубопроводного консорциума, ответственное за аварию, утверждало, что размер пятна составляет всего около 200 квадратных метров, однако благодаря спутниковым снимкам ученые выяснили, что масштабы катастрофы в реальности больше официальных в 400 тысяч раз.