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Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України

Пляма утворилася через розлив нафти біля узбережжя РФ.

Про це повідомив в ефірі російського телеканалу "Дождь" еколог Веніамін Голубітченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше лихо вже настало ... Майже всю пляму потягнуло в той бік природно, круговою течією, якеа циркулює в Чорному морі. Вона рухається від Сочі, Туапсе, уздовж берега, повз Новоросійськ в бік Анапи і далі в бік Керчі, і далі Криму", - розповів він.

Еколог зазначив, що в офіційних повідомленнях, найімовірніше, навмисне занизили кількість розлитої нафти.

"Якби відразу пляму засипали сорбентами, то це не дало б їй далі стати більшою", - додав Голубітченко.

Також читайте: Затримано 13 членів групи, які крали нафту з магістрального нафтопродуктопроводу "Лисичанськ-Кременчук", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 серпня в районі Новоросійська стався розлив нафти.

Спочатку керівництво Каспійського трубопровідного консорціуму, що відповідальне за аварію, стверджувало, що розмір плями становить всього близько 200 квадратних метрів, проте завдяки супутниковим знімкам вчені з'ясували, що масштаби катастрофи в реальності більше офіційних в 400 тисяч разів.
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Топ коментарі
+57
от твари, все зас*рающие !!!
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12.08.2021 20:10
+44
Ну куда бы ещё ? Всё дерьмо со стороны орды .
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12.08.2021 20:10
+43
Мордор насрал, как всегда.
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12.08.2021 20:11
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от твари, все зас*рающие !!!
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12.08.2021 20:10 Відповісти
Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш.
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12.08.2021 22:21 Відповісти
Ну куда бы ещё ? Всё дерьмо со стороны орды .
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12.08.2021 20:10 Відповісти
Мордор насрал, как всегда.
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12.08.2021 20:11 Відповісти
Треба позиватись до Європейського суду на відшкодування збитків причинених окупантами.
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12.08.2021 20:12 Відповісти
Подлодка Курск пошла в атаку...а хде авианосец адмирал кузя? Нефтяное пятно в Черном море движется в сторону Украины - Цензор.НЕТ 828
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12.08.2021 20:15 Відповісти
один я посмотрел карту, или у крымских отдыхающих отпуск накрылся..
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12.08.2021 20:16 Відповісти
Мне не надо смотреть карту. Надо смотреть на прогнозы погоды. Скорость течения там- мизерная. А вот если ветерок приплюсуется- тогда ДА!
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12.08.2021 20:18 Відповісти
Кацапським свинособакам в будь-якому болоті комфортно.
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12.08.2021 20:38 Відповісти
Керч нордовий на три дні, дощ, вітер
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12.08.2021 22:19 Відповісти
Ответочка сочинских курортов рузькому миру в Крыму.
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13.08.2021 09:59 Відповісти
Интересно вот это: нет ИНФЫ о количестве сырой нефти попавшей в воду. Я, например- не нашел. Эти все фотки-снимки- канешна интересны! Однако, прежде всего- интересует количество. Похоже- очень даже немалое! На этот раз- таки из фотки. Не похоже что этот разлив чисто поверхностный. Там- реально много!
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12.08.2021 20:16 Відповісти
Инцидент произошел 7 августа на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. Причиной разлива нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метрова ,объем разлившейся нефти - примерно 12 кубометров, потом появились данные, что площадь стремительно увеличилась до 80 квадратных километров. Реально оценить масштабы экологической катастрофы удалось благодаря спутниковым снимкам.Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України - Цензор.НЕТ 5939

...
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12.08.2021 20:31 Відповісти
Ага! В официозе- 12 тонн. Это вовсе немало, если речь о сырой нефти, а речь именно ней. Её не собрать, никоим образом! Это именно тот случай риска, когда на него идут твари, негодяи и кретины. Если коротко-кацапы, которые легли под казахов. Бабло- превыше всего! Тот самый случай когда насрать им можно по самое "не могу", между прочим. На всех, самых высоких уровнях!

Остается вопрос: рискнут наши? Там ведь казахи... "Всё очень неоднозначно"(с). И это- печалит!
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12.08.2021 20:38 Відповісти
Скідьки живого загине через кацапську пошесть
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12.08.2021 20:20 Відповісти
6.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Живеш в Україні- вчи мову пацак. А *********** треба обкласти 100%податком,щоб заохотити поважать Україну.
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12.08.2021 20:24 Відповісти
Дней 10 назад я на цензоре царапалл...Август страшный месяц для РАБссии...,и дело не только в подлодке Курск сдохшей 12 августа 2000 года...
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12.08.2021 20:27 Відповісти
кацапы, есть кацапы... это быдло воняет на весь Мир... и засирает весь Мир.
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12.08.2021 20:28 Відповісти
Немытые засрали жижей всю Сибирь, теперь принялись за наше море.
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12.08.2021 20:32 Відповісти
Получите еще один подарок от *братушек*.
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12.08.2021 20:32 Відповісти
И главное Европа молчит и посапывает в дырочку что Рашка засрала Сибирь, все моря нефтью и отходами. Зато визжат что нам нужно переходить на *зельоные тарифы*, хотя Украина уже остановила почти все заводы, население сократилось на 20%, так что с екологией у нас получше чем в самой Европе.
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12.08.2021 20:34 Відповісти
Ну там Кінь Голова збирається тудась, най їде. Ще трохов каміння з неба, і повне обрусіння говені.
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12.08.2021 20:36 Відповісти
Якось пi..й
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12.08.2021 20:48 Відповісти
Смердящие свиньи засрали наше море.
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12.08.2021 21:45 Відповісти
Russische Schweine
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12.08.2021 21:51 Відповісти
а говорили что катар через нефть, самая богатая страна. а хрен там. отдихающие новоросы уже даже какіют нефтью
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12.08.2021 22:10 Відповісти
Подаруночок для кримнаших насувається.
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12.08.2021 23:41 Відповісти
Сцуки. Ви його копали щоб так засирати...
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13.08.2021 00:04 Відповісти
Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України - Цензор.НЕТ 1641
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13.08.2021 08:43 Відповісти
ну и хорошо нефть на халяву плывет в украину пусть путин удавиться надо только собрать и очистить
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13.08.2021 02:07 Відповісти
кацапомрази с таким расчетом и вылили нефть, чтобы нагадить Украине.
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13.08.2021 08:20 Відповісти
о, камни с неба, чи с моря для крысчан
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13.08.2021 08:41 Відповісти
а поджечь пятно - никак?
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13.08.2021 09:02 Відповісти
Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України - Цензор.НЕТ 7043

Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України - Цензор.НЕТ 4221
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13.08.2021 09:06 Відповісти
 
 