Нафтова пляма в Чорному морі рухається у бік України

Пляма утворилася через розлив нафти біля узбережжя РФ.

Про це повідомив в ефірі російського телеканалу "Дождь" еколог Веніамін Голубітченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше лихо вже настало ... Майже всю пляму потягнуло в той бік природно, круговою течією, якеа циркулює в Чорному морі. Вона рухається від Сочі, Туапсе, уздовж берега, повз Новоросійськ в бік Анапи і далі в бік Керчі, і далі Криму", - розповів він.

Еколог зазначив, що в офіційних повідомленнях, найімовірніше, навмисне занизили кількість розлитої нафти.

"Якби відразу пляму засипали сорбентами, то це не дало б їй далі стати більшою", - додав Голубітченко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 серпня в районі Новоросійська стався розлив нафти.

Спочатку керівництво Каспійського трубопровідного консорціуму, що відповідальне за аварію, стверджувало, що розмір плями становить всього близько 200 квадратних метрів, проте завдяки супутниковим знімкам вчені з'ясували, що масштаби катастрофи в реальності більше офіційних в 400 тисяч разів.