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Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 12 августа, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ивано-Франковской области составляет 70,2% (норма не более 50%), Тернопольской - 72,2%.

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Кроме того, в Донецкой, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 4% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Сумской - 4,1%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав 01
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8433
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13.08.2021 09:48 Ответить
А наш юродивый тук как тут. Призывает способствовать распространению заразы Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4366
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13.08.2021 09:58 Ответить
Я тебе, лапоть, разрешил не вакцинироваться. Что ж ты снова воешь на болотах? Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8224
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13.08.2021 10:00 Ответить
Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 942
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13.08.2021 09:58 Ответить
Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2929 смишно
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13.08.2021 09:59 Ответить
Пятница ж Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3491
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13.08.2021 10:14 Ответить
13-е)))
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13.08.2021 11:22 Ответить
Петро Порошенко: "Нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації"!
Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.
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13.08.2021 11:57 Ответить
 
 