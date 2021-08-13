Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 12 августа, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ивано-Франковской области составляет 70,2% (норма не более 50%), Тернопольской - 72,2%.

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Кроме того, в Донецкой, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 4% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Сумской - 4,1%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.