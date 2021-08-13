Mind выиграл в Верховном Суде у Шевцовой

30 июля Верховный Суд Украины в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отказал Алене Шевцовой и оставил в силе решение Апелляционного суда города Киева в иске против издателя Mind ООО ​​"Фьючер Медиа".

Напомним об обстоятельствах дела, и почему эта победа важна для отстаивания права на честную журналистику.

Бенефициар ООО "ФК" Леогейминг Пей "Елена Шевцова (Дегрик) обратилась к издателю Mind.ua ООО" Фьючер Медиа " с требованием официального опровержения опубликованной на портале новости. В иске оспаривается информация о бизнес-связях компаний, которые были связаны с Аленой Шевцовой (Дегрик) и платежной системой Tyme.

Истица утверждала, что не является и не являлась руководителем юридического лица Mossada Investments Limited (прежнее название Frugifera Investments Limited, номер ΗΕ 309657). В документах руководителем компании была указана Alona Degrik, место регистрации которой является таким же, как и место регистрации Алены Шевцовой (девичья фамилия Дегрик) в городе Одесса, адвокаты Шевцовой пытались доказать в суде, что это разные люди и Шевцова не имеет никакого отношения к Алене Дегрик (Alona Degrik). Основным аргументом представителя Шевцовой было то, что она сменила фамилию с Дегрик на Шевцова во время бракосочетания 2016 года, тогда как компания была зарегистрирована в 2017 году (очевидно, по загранпаспорту).

Чем же примечательна Mossada и почему адвокаты Шевцовой готовы были обманывать суд ради удаления этой информации?

У этой кипрской офшорки неслучайная история. В Mossada, как свидетельствуют открытые реестры, она превратилась из кипрской "Фругифера Инвестментс", директором которой также была Alona Degrik. Именно связь директоров выводит нас на еще одну ветку активов через ООО "Белоснежка2013" (38545665), которой в 2013-2014 годах руководила Алена Дегрик. 100% участником "Белоснежки" была панамская "Бьюли Трейд Инк".

Последняя имела бизнес-связи (общие адреса регистрации, номинальные директора и т.п.) с владельцами корпоративных долей в платежной системе Tyme, которая была лишена лицензии НБУ из-за осуществления перевода средств посредством запрещенных в Украине российских платежных систем. Например, Tyme использовал русскую ПС Contact для осуществления платежей в РФ через резидентов в Кувейте, так удавалось длительное время путем дробления платежей обходить санкции Украины в отношении российских операторов платежных систем.

Что признал суд?

Апелляционный суд пришел к выводу, а Верховный подтвердил, что большая часть информации, распространенной Mind, не касается истца и, соответственно, не нарушает ее личных неимущественных прав; часть информации является оценочными суждениями, которые не могут быть опровергнуты, поскольку являются субъективным мнением автора, а не фактами, а достоверность остальной информации подтверждается имеющимися в деле письменными доказательствами.

Кто такая Алена Шевцова?

Алена Шевцова - известный участник рынка платежей, бенефициар и руководитель ПС "Леогейминг Пей". Ее финансовые партнеры - инвестбанкир Вадим Гордиевский (9%) и граждане США Виктор Капустин (9%) и Юрий Каплун (20,5%).

Также она обладает 9,97% Айбокс Банка, но банком на ключевых должностях руководят лица, ранее работавшие с Шевцовыми. Например, член правления банка Светлана Гармаш, является казначеем в "АЙБОКС" и контролирует платежи с игрового бизнеса, а ранее работала в ООО "ФК Леогейминг". Один из руководителей службы безопасности банка Александр Лукашенко, до 2019 года руководил управлением надзора за исполнением законов НПУ.

Муж Елены - Евгений Шевцов официально самый богатый полицейский. Заместитель руководителя главного следственного управления Нацполиции. в своей декларации 2020 года в разделе "Доходы" сообщил, что его семья заработала за прошлый год более 90 млн гривен, а в разделе "Денежные активы" общая сумма составила еще 94 миллиона гривен.

Так, собственные доходы Евгения Шевцова указаны в декларации в приличной для его должности сумме - 412 000 гривен в год. Все остальные заработала для семьи жена.