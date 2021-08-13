Mind виграв у Верховному Суді у Шевцової

30 липня Верховний суд України у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду відмовив Альоні Шевцовій та залишив в силі рішення Апеляційного суду міста Києва у позові проти видавця Mind ТОВ "Фьючер Медіа".

Нагадаємо про обставини справи, і чому ця перемога важлива для відстоювання права на чесну журналістику.

Бенефіціар ТОВ "ФК "Леогеймінг Пей" Олена Шевцова (Дегрік) позивалася до видавця Mind.ua ТОВ "Фьючер Медіа" з вимогою офіційного спростування опублікованої на порталі новини. У позові оскаржується інформація щодо бізнес-зв’язків компаній, які були пов’язані з Альоною Шевцовою (Дегрік) та платіжною системою Tyme.

Позивачка запевняла суд, що не є та не була керівником юридичної особи Mossada Investments Limited (попередня назва Frugifera Investments Limited, номер ΗΕ 309657). В документах керівником компанії була вказана Alona Degrik, місце реєстрації якої є таким самим, як і місце реєстрації Альони Шевцової (дівоче прізвище Дегрік) у місті Одеса, адвокати Шевцової намагалися довести в суді, що це різні люди і Шевцова не має жодного стосунку до Альони Дегрік (Alona Degrik). Основним аргументом представника Шевцової було те, що вона змінила прізвище з Дегрік на Шевцова під час одруження 2016 року, тоді як компанія була зареєстрована у 2017-му (вочевидь, за закордонним паспортом).

Чим же примітна Mossada і чому адвокати Шевцової готові були обманювати суд заради видалення цієї інформації?

У цій кіпрській офшорці невипадкова історія. На Mossada, як свідчать відкриті реєстри, вона перетворилася з кіпрської "Фругіфера Інвестментс", директором якої також була Alona Degrik. Саме зв’язок директорів виводить нас на ще одну гілку активів через ТОВ "Білосніжка2013" (38545665), якою у 2013–2014 роках керувала Альона Дегрік. 100% учасником "Білосніжки" була панамська "Бьюлу Трейд Інк".

Остання мала бізнес-зв’язки (спільні адреси реєстрації, номінальні директори тощо) з власниками корпоративних часток у платіжній системі Tyme, що була позбавлена ліцензії НБУ через здійснення переказу коштів за посередництвом заборонених в Україні російських платіжних систем. Наприклад, Tyme використовував російську ПС Contact для здійснення платежів у РФ через резидентів у Кувейті, так вдавалося тривалий час шляхом дроблення платежів обходити санкції України щодо російських операторів платіжних систем.

Що визнав суд?

Апеляційний суд дійшов висновку, а Верховний підтвердив, що більша частина інформації, поширеної Mind, не стосується позивача та, відповідно, не порушує її особистих немайнових прав; частина інформації є оціночними судженнями, які не можуть бути спростовані, оскільки є суб`єктивною думкою автора, а не фактами, а достовірність решти інформації підтверджується наявними у справі письмовими доказами.

Хто така Альона Шевцова?

Альона Шевцова – відомий учасник ринку платежів, бенефіціар та керівник ПС "Леогеймінг Пей". Її фінансові партнери – інвестбанкір Вадим Гордієвський (9%) та громадяни США Віктор Капустін (9%) та Юрій Каплун (20,5%).

Також вона володіє 9,97% Айбокс Банку, але банком на ключових посадах керують особи, що раніше працювали з Шевцовими. Наприклад, член правління банку Світлана Гармаш, є казначеєм в "Айбоксі" та контролює платежі з ігрового бізнесу, а раніше працювала в ТОВ "ФК Леогеймінг". Один з керівників служби безпеки банку Олександр Лукашенко, який до 2019 року керував управлінням нагляду за виконання законів НПУ.

Її чоловік – Євген Шевцов є офіційно найбагатший поліцейським. Заступник керівника головного слідчого управління Нацполіції. У своїй декларації за 2020 рік у розділі "Доходи" повідомив, що його родина заробила за минулий рік понад 90 мільйонів гривень, а в розділі "Грошові активи" загальна сума склала ще 94 мільйони гривень.

Так, власні доходи Євгена Шевцова вказані у декларації у цілком пристойній для його посади сумі – 412 тисяч гривень за рік. Все решта заробила для родини дружина.