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МИД Украины запустил официальный сайт "Крымской платформы", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД Украины запустил официальный сайт

Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт "Крымской платформы", сообщил 13 августа во время брифинга глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт "Крымской платформы". Я всех приглашаю посетить этот сайт. Он будет развиваться, будут появляться новые языковые версии. На этом сайте вы сможете найти актуальную информацию о "Крымской платформе", – отметил Кулеба.

Как уточнил глава МИД, на сайте есть несколько разделов:

- Крым до оккупации;
- Крым в оккупации;
- "Крымская платформа";
- Экспертная сеть "Крымской платформы";
- Раздел саммита "Крымской платформы".

Автор: Богдан Гуньковський
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А какие страны будут участвовать в Крымской платформе?
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13.08.2021 13:32 Ответить
Список учасників Кримської платформи МИД Украины запустил официальный сайт "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 402
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13.08.2021 13:32 Ответить
ЗЕлені нікчемні імпотенти
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13.08.2021 13:36 Ответить
Так є вже один - "Крымский бандеровец " називається ...
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13.08.2021 14:28 Ответить
 
 