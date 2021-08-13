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МЗС України запустив офіційний сайт "Кримської платформи", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи", повідомив 13 серпня під час брифінгу глава українського відомства Дмитро Кулеба.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Сьогодні Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи". Я всіх запрошую відвідати цей сайт. Він буде розвиватися, будуть з'являтися нові мовні версії. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про "Кримську платформу", - зазначив Кулеба.
Як уточнив глава МЗС, на сайті є кілька розділів:
- Крим до окупації;
- Крим в окупації;
- "Кримська платформа";
- Експертна мережа "Кримської платформи";
- Розділ саміту "Кримської платформи".
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сережка че
показати весь коментар13.08.2021 13:32 Відповісти Мені подобається 0
Підлога Маккартні
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