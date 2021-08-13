МЗС України запустив офіційний сайт "Кримської платформи", - Кулеба

Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи", повідомив 13 серпня під час брифінгу глава українського відомства Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Сьогодні Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи". Я всіх запрошую відвідати цей сайт. Він буде розвиватися, будуть з'являтися нові мовні версії. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про "Кримську платформу", - зазначив Кулеба.

Як уточнив глава МЗС, на сайті є кілька розділів:

- Крим до окупації;

- Крим в окупації;

- "Кримська платформа";

- Експертна мережа "Кримської платформи";

- Розділ саміту "Кримської платформи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У саміті Кримської платформи візьмуть участь 40 країн, - Кулеба