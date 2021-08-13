У саміті Кримської платформи візьмуть участь 40 країн, - Кулеба
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Загальна кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 40.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на онлайн-брифінгу.
"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглої цифри. У нас є 40 підтверджень участі в саміті Кримської платформи", - повідомив він.
Кулеба нагадав, що на саміті 23 серпня ухвалять меморандум, який буде відкритий для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті.
Топ коментарі
+3 Lada2014
показати весь коментар13.08.2021 11:11
+1 Игорь Бех
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+1 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.08.2021 11:05
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пидгеем? Мустафа Джемилёв будет его обнимать, а потом Эрдогану руку пожимать как опущенный. Да они просто на него плевать будут или вовсе не приедут. Ну и остальной мир, намёк понял. Сговорились уже Байден с Путиным по Украине и эту Крымскую платформу обесценили.
После того, как Россия вероломно без объявления войны напала на Украину, в 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один иностранный лидер - глава Таджикистана. В саммите Крымской платформы примут участие уже 40 стран. Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто в мире не станет горевать, все с облегчением вздохнут.