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В саммите Крымской платформы примут участие 40 стран, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В саммите Крымской платформы примут участие 40 стран, - Кулеба

Общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы возросло до 40.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на онлайн-брифинге.

"Международная поддержка Крымской платформы растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы ", - сообщил он.

Кулеба напомнил, что на саммите 23 августа примут меморандум, который будет открыт для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите.

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Топ комментарии
+3
Надо эта платформа,что б все помнили и знали, что Крым никто параше не отдаст и не забудет чей он.
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13.08.2021 11:11
+1
Ничего эти платформы быстро не помогут. Канитель. Только пока рашка не сдохнет. Это единственное.
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13.08.2021 11:00
+1
В саммите Крымской платформы примут участие 40 стран, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2294
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13.08.2021 11:05
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Ничего эти платформы быстро не помогут. Канитель. Только пока рашка не сдохнет. Это единственное.
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13.08.2021 11:00 Ответить
Надо эта платформа,что б все помнили и знали, что Крым никто параше не отдаст и не забудет чей он.
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13.08.2021 11:11 Ответить
Конечно это лучше чем ничего. Но не нужно вводить в заблуждение. Это очень надолго.
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13.08.2021 11:13 Ответить
Рашка это не надолго.
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13.08.2021 11:55 Ответить
А на сколько ? Семь лет санкций - они не слишком повлияли ,чтобы довести до безумия. Еще семь лет по логике,это лишь еще в два раза ухудшит. И что ? Там привыкли .За 14 лет вообще будут считать нормой жизни.
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13.08.2021 12:09 Ответить
2030-2050 год - когда запад откажется от ископаемого топлива. А кто там что привык это сказки козломордой пропаганды.
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13.08.2021 12:47 Ответить
Поможуть. Принаймі, щоб ніхто в світі не забував про окупацію Криму. А заодно і про Дрнбас, і про Придністров'я, і про Осетію з Абхазією...
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13.08.2021 11:32 Ответить
Ну и сколько Приднестровье парится ? Это же десятилетия. Я про то и говорю.
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13.08.2021 11:34 Ответить
бо забувають про цю окупацію. Завдяки вороно-додонівщині.
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13.08.2021 12:15 Ответить
Это все причины. А факты это факты. А у нас лучше. Та же херня.
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13.08.2021 12:18 Ответить
А Меркель?
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13.08.2021 11:02 Ответить
То що розповідає Кулеба - ще вилами по воді писане! Подивимось в реальності скільки учасників буде насправді і якого рангу!
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13.08.2021 11:48 Ответить
В саммите Крымской платформы примут участие 40 стран, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6423
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13.08.2021 11:02 Ответить
В саммите Крымской платформы примут участие 40 стран, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2294
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13.08.2021 11:05 Ответить
самміт по Криму має стати регулярним, оптимально - щорічним. Якщо Кулеба цього доб'ється - то матиме всі підстави зберегтись на своїй посаді і при наступному президентові.
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13.08.2021 11:30 Ответить
Интересное отношение США к этому саммиту. Это не близорукость, это спланированное действие. Ведь очевидно же, что Украина отводит существенную роль Крымско Татарскому меджлису и его единоверцам по всему мусульманскому миру. Турция, Оман, Катар, естественные ситуационные союзники Украины в деле деокупации Крыма. И, что мы видим... США присылают на саммит мелкого чиновника, министрика транспорта, открытого гея, Пита Бутеджича со своим супругом №2. Уж лучше бы они тем мусульманским лидерам выставили на фуршетный стол поросят фаршированных гречкой. Как Вы себе такое представляете, что бы правоверные мусульмане, пожимали руки, сидели за одним столом, фотографировались с открытым пид геем? Мустафа Джемилёв будет его обнимать, а потом Эрдогану руку пожимать как опущенный. Да они просто на него плевать будут или вовсе не приедут. Ну и остальной мир, намёк понял. Сговорились уже Байден с Путиным по Украине и эту Крымскую платформу обесценили.
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13.08.2021 11:48 Ответить
враховуючи що створенням та просуванням кримської платформи займається україноненависник та малорос, очікую що це буде якась платформа дискредитації України.
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13.08.2021 11:49 Ответить
В 2005 году - в 70-летний юбилей Победы в Москве были главы 53 государств, среди них - занимавший на тот момент пост президента США Джордж Буш, глава Франции Франсуа Олланд, китайский лидер Си Цзиньпин и другие.
После того, как Россия вероломно без объявления войны напала на Украину, в 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один иностранный лидер - глава Таджикистана. В саммите Крымской платформы примут участие уже 40 стран. Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто в мире не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
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13.08.2021 12:02 Ответить
 
 