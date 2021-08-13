В саммите Крымской платформы примут участие 40 стран, - Кулеба

Общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы возросло до 40.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на онлайн-брифинге.

"Международная поддержка Крымской платформы растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы ", - сообщил он.

Кулеба напомнил, что на саммите 23 августа примут меморандум, который будет открыт для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите.

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