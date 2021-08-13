В саммите Крымской платформы примут участие 40 стран, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Общее количество участников учредительного саммита Крымской платформы возросло до 40.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на онлайн-брифинге.
"Международная поддержка Крымской платформы растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы ", - сообщил он.
Кулеба напомнил, что на саммите 23 августа примут меморандум, который будет открыт для последующего присоединения государств, которые не смогли принять участие в учредительном саммите.
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пидгеем? Мустафа Джемилёв будет его обнимать, а потом Эрдогану руку пожимать как опущенный. Да они просто на него плевать будут или вовсе не приедут. Ну и остальной мир, намёк понял. Сговорились уже Байден с Путиным по Украине и эту Крымскую платформу обесценили.
После того, как Россия вероломно без объявления войны напала на Украину, в 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один иностранный лидер - глава Таджикистана. В саммите Крымской платформы примут участие уже 40 стран. Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто в мире не станет горевать, все с облегчением вздохнут.