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Пункт вакцинации открыли в аэропорту Одессы. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Сейчас прививку там можно сделать препаратами AstraZeneca и Moderna, вскоре к ним добавится Pfizer.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Odessa.online.

Пункт будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00. Сделать прививку в нем могут все желающие, а не только пассажиры аэропорта.

"Пункт открыт для всех — не только для пересекающих границу. Как и всегда, процесс вакцинации занимает несколько минут, и около 20 минут необходимо находиться под наблюдением", – сказал глава одесского департамента здравоохранения Левон Никогосян.

Читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 163 310 человек, всего - 4 538 443, - Минздрав

Пока прививки можно сделать вакцинами Moderna, AstraZeneca и CoronaVac. Вакцину Pfizer доставят завтра - в ночь на 14 августа в Одессу должны привезти 8 тыс. доз.

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Пункт вакцинации открыли в аэропорту Одессы 07
Пункт вакцинации открыли в аэропорту Одессы 08
Пункт вакцинации открыли в аэропорту Одессы 09
Пункт вакцинации открыли в аэропорту Одессы 10
Пункт вакцинации открыли в аэропорту Одессы 11
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Автор: Ольга Лузан
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Нюню..
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13.08.2021 16:14 Ответить
Что за название на терминале ODESA MAMA???? Это, что за полублатной жаргон в международном аэропорту?
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13.08.2021 16:25 Ответить
а в Киеве нет ни хера. Астразенека и Пфайзер только ревакцинация для тех, кто первую прививку сделал. А Модерна, наоборот, только для первой прививки есть, для второй нет уже доз. Только короновак в достаточном количестве. И Пфайзер в Киеве только для людей, старше 60 лет.
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13.08.2021 16:26 Ответить
Открыли пункт вакцинации. Очередной. А обставили всё так будто невье.....ное событие. С красной ленточкой и кучкой репортёров. Ещё б хлеб-соль с поклонами и ковровую дорожку простелили. В лучших традициях совка
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13.08.2021 21:14 Ответить
 
 