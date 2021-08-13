Пункт вакцинації відкрили в аеропорту Одеси. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Зараз щеплення там можна зробити препаратами AstraZeneca і Moderna, незабаром до них додасться Pfizer.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Odessa.online.
Пункт працюватиме щодня з 9:00 до 18:00. Зробити щеплення в ньому можуть всі охочі, а не тільки пасажири аеропорту.
"Пункт відкритий для всіх - не тільки для тих, хто перетинає кордон. Як і завжди, процес вакцинації займає кілька хвилин, і близько 20 хвилин необхідно бути під наглядом", - сказав глава одеського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян.
Поки щеплення можна зробити вакцинами Moderna, AstraZeneca і CoronaVac. Вакцину Pfizer доставлять завтра - в ніч на 14 серпня в Одесу повинні привезти 8 тис. доз.
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