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Пункт вакцинації відкрили в аеропорту Одеси. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Зараз щеплення там можна зробити препаратами AstraZeneca і Moderna, незабаром до них додасться Pfizer.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Odessa.online.

Пункт працюватиме щодня з 9:00 до 18:00. Зробити щеплення в ньому можуть всі охочі, а не тільки пасажири аеропорту.

"Пункт відкритий для всіх - не тільки для тих, хто перетинає кордон. Як і завжди, процес вакцинації займає кілька хвилин, і близько 20 хвилин необхідно бути під наглядом", - сказав глава одеського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян.

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Поки щеплення можна зробити вакцинами Moderna, AstraZeneca і CoronaVac. Вакцину Pfizer доставлять завтра - в ніч на 14 серпня в Одесу повинні привезти 8 тис. доз.

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Пункт вакцинації відкрили в аеропорту Одеси 06
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Нюню..
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13.08.2021 16:14 Відповісти
Что за название на терминале ODESA MAMA???? Это, что за полублатной жаргон в международном аэропорту?
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13.08.2021 16:25 Відповісти
а в Киеве нет ни хера. Астразенека и Пфайзер только ревакцинация для тех, кто первую прививку сделал. А Модерна, наоборот, только для первой прививки есть, для второй нет уже доз. Только короновак в достаточном количестве. И Пфайзер в Киеве только для людей, старше 60 лет.
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13.08.2021 16:26 Відповісти
Открыли пункт вакцинации. Очередной. А обставили всё так будто невье.....ное событие. С красной ленточкой и кучкой репортёров. Ещё б хлеб-соль с поклонами и ковровую дорожку простелили. В лучших традициях совка
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13.08.2021 21:14 Відповісти
 
 