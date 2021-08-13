"Автомагистраль-Юг" завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка. ФОТО

В Одесской области завершили ремонт участка трассы Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка от села Ангелиновка до села Розалевка в Раздельнянском районе.

Восстановление дороги провели согласно международным стандартам в рамках программы "Большая стройка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу программы.

"Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 - км 378), она граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, соединяющим села Степановка и Розалевка", - говорится в сообщении.

Работы выполнила подрядная организация ООО "Автомагистраль-Юг". В прошлом году ремонтные работы продолжались на 7 участках автомобильной дороги Р-33 общей протяженностью 77 км.

В этом году планируют отремонтировать 3 участка протяженностью 35 км. Ремонт на одном участке уже закончили, по двум ведутся проектные работы.

Завершить ремонт трассы Р-33 по всей протяженности планируется в 2022 году.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.