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Новости Политика Украины
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дороги (2498) Одесская область (3104) Большая стройка (722)

"Автомагистраль-Юг" завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Одесской области завершили ремонт участка трассы Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка от села Ангелиновка до села Розалевка в Раздельнянском районе.

Восстановление дороги провели согласно международным стандартам в рамках программы "Большая стройка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу программы.

Автомагистраль-Юг завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка 01

"Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 - км 378), она граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, соединяющим села Степановка и Розалевка", - говорится в сообщении.

Автомагистраль-Юг завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка 02

Работы выполнила подрядная организация ООО "Автомагистраль-Юг". В прошлом году ремонтные работы продолжались на 7 участках автомобильной дороги Р-33 общей протяженностью 77 км.

Автомагистраль-Юг завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка 03

В этом году планируют отремонтировать 3 участка протяженностью 35 км. Ремонт на одном участке уже закончили, по двум ведутся проектные работы.

Автомагистраль-Юг завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка 04

Завершить ремонт трассы Р-33 по всей протяженности планируется в 2022 году.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

Автор: Володимир Янченко
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"Автомагистраль-Юг" завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка - Цензор.НЕТ 3690
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13.08.2021 18:29 Ответить
не розвалиться? бо фотку з розваленої автомагістралі, яку тут викладували - то якраз була з-під Одеси.
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13.08.2021 18:41 Ответить
надо ввести конфискацию грузовика и груза если пойман с перегрузом - прям на месте без решения суда. и все дороги вдруг перестанут портиться сами собой
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13.08.2021 18:47 Ответить
все в Автодор товарищи!
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13.08.2021 19:15 Ответить
Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг. А що це значить оновити, покрасити, побілити, помити з пральним порошком? Напевно це оновлення на термін до пів року , до весни.
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13.08.2021 22:17 Ответить
До виборів.
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14.08.2021 06:56 Ответить
Ха-ха-ха, просто смішно. Хваляться звичайною дорогою, яка у Франції між селами йде.
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14.08.2021 07:15 Ответить
чому нi? до чого тут Францiя? порiвнюють як було та як стало.
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19.08.2021 19:22 Ответить
 
 