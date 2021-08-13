УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4875 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 559 8
дороги (1505) Одеська область (2490) Велике будівництво (718)

"Автомагістраль-Південь" завершила ремонт нової ділянки траси Р-33 Вінниця - Велика Михайлівка. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Одещині завершили ремонт ділянки траси Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка від села Ангелінівка до села Розалівка у Роздільнянському районі.

Відновлення дороги провели згідно з міжнародними стандартами в рамках програми "Велике будівництво", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку програми.

Автомагістраль-Південь завершила ремонт нової ділянки траси Р-33 Вінниця - Велика Михайлівка 01

"Протяжність відновленої ділянки становить 9 км (км 369 - км 378), вона межує з першою відремонтованою ділянкою дороги Р-33, яка з’єднує села Степанівку та Розалівку", - йдеться у повідомленні.

Автомагістраль-Південь завершила ремонт нової ділянки траси Р-33 Вінниця - Велика Михайлівка 02

Роботи виконала підрядна організація ТОВ "Автомагістраль-Південь". Минулого року ремонтні роботи тривали на 7 ділянках автомобільної дороги Р-33 загальною протяжністю 77 км.

Автомагістраль-Південь завершила ремонт нової ділянки траси Р-33 Вінниця - Велика Михайлівка 03

Цього року планують відремонтувати 3 ділянки протяжністю 35 км. Ремонт на одній ділянці вже завершили, ще двох ведуться проєктні роботи.

Автомагістраль-Південь завершила ремонт нової ділянки траси Р-33 Вінниця - Велика Михайлівка 04

Завершити ремонт траси Р-33 по всій протяжності планують у 2022 році.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Автомагистраль-Юг" завершила ремонт нового участка трассы Р-33 Винница - Большая Михайловка - Цензор.НЕТ 3690
показати весь коментар
13.08.2021 18:29 Відповісти
не розвалиться? бо фотку з розваленої автомагістралі, яку тут викладували - то якраз була з-під Одеси.
показати весь коментар
13.08.2021 18:41 Відповісти
надо ввести конфискацию грузовика и груза если пойман с перегрузом - прям на месте без решения суда. и все дороги вдруг перестанут портиться сами собой
показати весь коментар
13.08.2021 18:47 Відповісти
все в Автодор товарищи!
показати весь коментар
13.08.2021 19:15 Відповісти
Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг. А що це значить оновити, покрасити, побілити, помити з пральним порошком? Напевно це оновлення на термін до пів року , до весни.
показати весь коментар
13.08.2021 22:17 Відповісти
До виборів.
показати весь коментар
14.08.2021 06:56 Відповісти
Ха-ха-ха, просто смішно. Хваляться звичайною дорогою, яка у Франції між селами йде.
показати весь коментар
14.08.2021 07:15 Відповісти
чому нi? до чого тут Францiя? порiвнюють як було та як стало.
показати весь коментар
19.08.2021 19:22 Відповісти
 
 