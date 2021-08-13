"Автомагістраль-Південь" завершила ремонт нової ділянки траси Р-33 Вінниця - Велика Михайлівка. ФОТО

На Одещині завершили ремонт ділянки траси Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка від села Ангелінівка до села Розалівка у Роздільнянському районі.

Відновлення дороги провели згідно з міжнародними стандартами в рамках програми "Велике будівництво", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку програми.

"Протяжність відновленої ділянки становить 9 км (км 369 - км 378), вона межує з першою відремонтованою ділянкою дороги Р-33, яка з’єднує села Степанівку та Розалівку", - йдеться у повідомленні.

Роботи виконала підрядна організація ТОВ "Автомагістраль-Південь". Минулого року ремонтні роботи тривали на 7 ділянках автомобільної дороги Р-33 загальною протяжністю 77 км.

Цього року планують відремонтувати 3 ділянки протяжністю 35 км. Ремонт на одній ділянці вже завершили, ще двох ведуться проєктні роботи.

Завершити ремонт траси Р-33 по всій протяжності планують у 2022 році.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.