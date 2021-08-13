Лидерам украинского экспорта надо готовиться к кризисным спадам, - Новак
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Мировая торговля приходит в себя после коронакризиса, такие же тенденции наблюдаются и в Украине. Так, за 6 месяцев этого года на треть вырос экспорт отечественных товаров по сравнению с этим же периодом 2020-го, его сумма достигла почти 30 млрд долл. Половина всего украинского экспорта - продовольственное и металлургическое сырье
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как отметил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, на наш сырьевой экспорт есть благоприятная конъюнктура.
"Но дальше природные колебания цен опустит цену, и не надо рассчитывать, что, например, весь следующий год у нас будет благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт", - заявил он.
Как отмечается, наибольшая экспортная позиция - зерновые и масличные культуры. Тендеры на новый урожай пшеницы уже объявили Филиппины, Япония, Алжир и Корея. Однако покупатели сдержанны - выжидают более дешевых цен.
Кроме того, для украинских производителей существуют дополнительные риски. Прежде всего - подорожание газа, которое негативно влияет на конкурентоспособность отечественной металлургии.
"В любом случае украинским производителям, лидирующим в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам", — говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Буде девальвація. Й так - висока інфляція завжди провокує девальвацію; точніше так: передумова девальвації.
Это с Крымом и Донбасом и чернозёма из этих 42.7 всего 32 млн га примерно.
Теперь.... если всю эту землю засеять пшеницей то можно собрать 163 млн тонн примерно.
Справка : средняя урожайность пшеницы в Украине 3.83 тонн с гектара. Идём дальше..... если эту пшеницу продать за границу по хорошей сегодняшней средней цен в 250 долларов за тонну то можно выручить около 41млрд долларов.
Это при том что ничего другого посажено не будет и ничего из этого не будет съедено или переработано в корма для кур свиней и КРС.
А вот импорт Украины в 2019 предковидном году был 60 млрд баксов....
Предваряя вопросы - дополнительный экспорт :
4 млрд продукция остатков машиностроения . Которые уменьшаются год от года...
8 миллиардов Кроворожский ГОК - железная руда и её производные.
2 миллиарда примерно - продукция металлургии - трубы лист прокат. Тоже уменьшается так как неэффективно и очень энергозатратно.
1.5 миллиарда - лес , который кончается...
Итого - шансов при нынешнем курсе нет. От слова совсем....
Так вот, кацап, просвещаю тебя - сейчас ситуация куда лучше, чем 5 лет назад, и чем 3 года назад.