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металлургия (443) экспорт (842) продовольствие (251)

Лидерам украинского экспорта надо готовиться к кризисным спадам, - Новак

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Лидерам украинского экспорта надо готовиться к кризисным спадам, - Новак

Мировая торговля приходит в себя после коронакризиса, такие же тенденции наблюдаются и в Украине. Так, за 6 месяцев этого года на треть вырос экспорт отечественных товаров по сравнению с этим же периодом 2020-го, его сумма достигла почти 30 млрд долл. Половина всего украинского экспорта - продовольственное и металлургическое сырье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как отметил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, на наш сырьевой экспорт есть благоприятная конъюнктура.

"Но дальше природные колебания цен опустит цену, и не надо рассчитывать, что, например, весь следующий год у нас будет благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт", - заявил он.

Как отмечается, наибольшая экспортная позиция - зерновые и масличные культуры. Тендеры на новый урожай пшеницы уже объявили Филиппины, Япония, Алжир и Корея. Однако покупатели сдержанны - выжидают более дешевых цен.

Кроме того, для украинских производителей существуют дополнительные риски. Прежде всего - подорожание газа, которое негативно влияет на конкурентоспособность отечественной металлургии.

"В любом случае украинским производителям, лидирующим в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам", — говорится в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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Важный совет. Как-будто крупные предприниматели дурачки наивные. Думаю у них на пару лет вперед все перепрогнозированно и пересчитанно.
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13.08.2021 18:50 Ответить
Совет из разряда, если будет недостаточно вакцинированных, то случится вспышка ковида. Или, если УЗ не закупит 500 локомотивов, то допустит падение объемов перевозок. Большие умы, аналитики работают. Отойдите все в сторону.
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13.08.2021 19:10 Ответить
А говорили хуженебудет)))))
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13.08.2021 18:55 Ответить
сировина є сировиною, а не чистим товаром. На сировину ціни завжди скачуть. зараз вони просто на піку. Через деякий час - впадуть (півроку, рік, максимум півтора). І що тоді буде з українським експортом? Що тоді буде з гривнею?
Буде девальвація. Й так - висока інфляція завжди провокує девальвацію; точніше так: передумова девальвації.
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13.08.2021 19:05 Ответить
То ж і радять, щоб були готові до скачків ціни. А що робити? Сировину не продавати? Так ви ще не уявляєте скачків цін на технологічних ринках.
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13.08.2021 19:56 Ответить
Новак- це Шмигаль зі Шкарпетом. Це економіст. До нього треба прислухатись.
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13.08.2021 19:23 Ответить
Пахотные земли Украины на 42.7 млн гектар .
Это с Крымом и Донбасом и чернозёма из этих 42.7 всего 32 млн га примерно.
Теперь.... если всю эту землю засеять пшеницей то можно собрать 163 млн тонн примерно.
Справка : средняя урожайность пшеницы в Украине 3.83 тонн с гектара. Идём дальше..... если эту пшеницу продать за границу по хорошей сегодняшней средней цен в 250 долларов за тонну то можно выручить около 41млрд долларов.
Это при том что ничего другого посажено не будет и ничего из этого не будет съедено или переработано в корма для кур свиней и КРС.
А вот импорт Украины в 2019 предковидном году был 60 млрд баксов....
Предваряя вопросы - дополнительный экспорт :
4 млрд продукция остатков машиностроения . Которые уменьшаются год от года...
8 миллиардов Кроворожский ГОК - железная руда и её производные.
2 миллиарда примерно - продукция металлургии - трубы лист прокат. Тоже уменьшается так как неэффективно и очень энергозатратно.
1.5 миллиарда - лес , который кончается...
Итого - шансов при нынешнем курсе нет. От слова совсем....
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13.08.2021 19:29 Ответить
Может лучше о внутреннем рынке задумаетесь? Уже даже страшно в магазин заходить. Раньше большие тележки забивали продуктами, теперь с 2-х копеечными пакетиками выходят или по карманах покупки рассовывают.
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13.08.2021 20:47 Ответить
Как только внутренний покупатель сможет покупать больше - велкам. Или ты думаешь, что тебе продадут дешевле мировых цен? Накось выкуси!
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14.08.2021 08:57 Ответить
Как говорится, теперь у нас пол страны акционеров. Покупают продукты только по акциям.
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13.08.2021 20:47 Ответить
В 2014-м и 2015-м ты не в Украине жил? Кацап понаехавший или просто пригожинский?
Так вот, кацап, просвещаю тебя - сейчас ситуация куда лучше, чем 5 лет назад, и чем 3 года назад.
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14.08.2021 08:59 Ответить
Более дешевых цен в этом году не будет. ЗАСУХА. В РФ, судя по всему, вообще прекратят экспорт зерна. В арабских странах с урожаем жопа. Это значит, что к концу голода в некоторых странах будет голод.
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14.08.2021 08:56 Ответить
 
 