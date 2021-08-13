Лідерам українського експорту треба готуватися до кризових спадів, - Новак
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Світова торгівля оговтується після коронакризи, такі ж тенденції спостерігаються й в Україні. Так, за 6 місяців цього року на третину зріс експорт вітчизняних товарів у порівнянні з цим же періодом 2020-го, його сума сягнула майже 30 млрд дол. Половина всього українського експорту – продовольча та металургійна сировина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як наголосив голова Комітету економістів України Андрій Новак, на наш сировинний експорт є сприятлива кон'юнктура.
"Але далі природні коливання цін опустить ціну, і не треба розраховувати, що, наприклад, весь наступний рік у нас буде сприятлива кон’юнктура на наш сировинний експорт", - заявив він.
Як зазначається у сюжеті, найбільша експортна позиція - зернові та олійні культури. Тендери на новий урожай пшениці вже оголосили Філіппіни, Японія, Алжир і Корея. Однак покупці стримані – вичікують дешевших цін.
Крім того, для українських виробників існують додаткові ризики. Насамперед – подорожчання газу, яке негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної металургії.
"У будь-якому разі українським виробникам, які лідирують в експорті, вже зараз радять готуватися до можливих кризових спадів", - наголошується у сюжеті.
Будь ласка, зачекайте...
Буде девальвація. Й так - висока інфляція завжди провокує девальвацію; точніше так: передумова девальвації.
Это с Крымом и Донбасом и чернозёма из этих 42.7 всего 32 млн га примерно.
Теперь.... если всю эту землю засеять пшеницей то можно собрать 163 млн тонн примерно.
Справка : средняя урожайность пшеницы в Украине 3.83 тонн с гектара. Идём дальше..... если эту пшеницу продать за границу по хорошей сегодняшней средней цен в 250 долларов за тонну то можно выручить около 41млрд долларов.
Это при том что ничего другого посажено не будет и ничего из этого не будет съедено или переработано в корма для кур свиней и КРС.
А вот импорт Украины в 2019 предковидном году был 60 млрд баксов....
Предваряя вопросы - дополнительный экспорт :
4 млрд продукция остатков машиностроения . Которые уменьшаются год от года...
8 миллиардов Кроворожский ГОК - железная руда и её производные.
2 миллиарда примерно - продукция металлургии - трубы лист прокат. Тоже уменьшается так как неэффективно и очень энергозатратно.
1.5 миллиарда - лес , который кончается...
Итого - шансов при нынешнем курсе нет. От слова совсем....
Так вот, кацап, просвещаю тебя - сейчас ситуация куда лучше, чем 5 лет назад, и чем 3 года назад.