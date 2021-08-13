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металургія (317) експорт (721) продовольство (165)

Лідерам українського експорту треба готуватися до кризових спадів, - Новак

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Лідерам українського експорту треба готуватися до кризових спадів, - Новак

Світова торгівля оговтується після коронакризи, такі ж тенденції спостерігаються й в Україні. Так, за 6 місяців цього року на третину зріс експорт вітчизняних товарів у порівнянні з цим же періодом 2020-го, його сума сягнула майже 30 млрд дол. Половина всього українського експорту – продовольча та металургійна сировина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як наголосив голова Комітету економістів України Андрій Новак, на наш сировинний експорт є сприятлива кон'юнктура.

"Але далі природні коливання цін опустить ціну, і не треба розраховувати, що, наприклад, весь наступний рік у нас буде сприятлива кон’юнктура на наш сировинний експорт", - заявив він.

Як зазначається у сюжеті, найбільша експортна позиція - зернові та олійні культури. Тендери на новий урожай пшениці вже оголосили Філіппіни, Японія, Алжир і Корея. Однак покупці стримані – вичікують дешевших цін.

Крім того, для українських виробників існують додаткові ризики. Насамперед – подорожчання газу, яке негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної металургії.

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"У будь-якому разі українським виробникам, які лідирують в експорті, вже зараз радять готуватися до можливих кризових спадів", - наголошується у сюжеті.
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Важный совет. Как-будто крупные предприниматели дурачки наивные. Думаю у них на пару лет вперед все перепрогнозированно и пересчитанно.
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13.08.2021 18:50 Відповісти
Совет из разряда, если будет недостаточно вакцинированных, то случится вспышка ковида. Или, если УЗ не закупит 500 локомотивов, то допустит падение объемов перевозок. Большие умы, аналитики работают. Отойдите все в сторону.
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13.08.2021 19:10 Відповісти
А говорили хуженебудет)))))
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13.08.2021 18:55 Відповісти
сировина є сировиною, а не чистим товаром. На сировину ціни завжди скачуть. зараз вони просто на піку. Через деякий час - впадуть (півроку, рік, максимум півтора). І що тоді буде з українським експортом? Що тоді буде з гривнею?
Буде девальвація. Й так - висока інфляція завжди провокує девальвацію; точніше так: передумова девальвації.
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13.08.2021 19:05 Відповісти
То ж і радять, щоб були готові до скачків ціни. А що робити? Сировину не продавати? Так ви ще не уявляєте скачків цін на технологічних ринках.
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13.08.2021 19:56 Відповісти
Новак- це Шмигаль зі Шкарпетом. Це економіст. До нього треба прислухатись.
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13.08.2021 19:23 Відповісти
Пахотные земли Украины на 42.7 млн гектар .
Это с Крымом и Донбасом и чернозёма из этих 42.7 всего 32 млн га примерно.
Теперь.... если всю эту землю засеять пшеницей то можно собрать 163 млн тонн примерно.
Справка : средняя урожайность пшеницы в Украине 3.83 тонн с гектара. Идём дальше..... если эту пшеницу продать за границу по хорошей сегодняшней средней цен в 250 долларов за тонну то можно выручить около 41млрд долларов.
Это при том что ничего другого посажено не будет и ничего из этого не будет съедено или переработано в корма для кур свиней и КРС.
А вот импорт Украины в 2019 предковидном году был 60 млрд баксов....
Предваряя вопросы - дополнительный экспорт :
4 млрд продукция остатков машиностроения . Которые уменьшаются год от года...
8 миллиардов Кроворожский ГОК - железная руда и её производные.
2 миллиарда примерно - продукция металлургии - трубы лист прокат. Тоже уменьшается так как неэффективно и очень энергозатратно.
1.5 миллиарда - лес , который кончается...
Итого - шансов при нынешнем курсе нет. От слова совсем....
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13.08.2021 19:29 Відповісти
Может лучше о внутреннем рынке задумаетесь? Уже даже страшно в магазин заходить. Раньше большие тележки забивали продуктами, теперь с 2-х копеечными пакетиками выходят или по карманах покупки рассовывают.
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13.08.2021 20:47 Відповісти
Как только внутренний покупатель сможет покупать больше - велкам. Или ты думаешь, что тебе продадут дешевле мировых цен? Накось выкуси!
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14.08.2021 08:57 Відповісти
Как говорится, теперь у нас пол страны акционеров. Покупают продукты только по акциям.
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13.08.2021 20:47 Відповісти
В 2014-м и 2015-м ты не в Украине жил? Кацап понаехавший или просто пригожинский?
Так вот, кацап, просвещаю тебя - сейчас ситуация куда лучше, чем 5 лет назад, и чем 3 года назад.
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14.08.2021 08:59 Відповісти
Более дешевых цен в этом году не будет. ЗАСУХА. В РФ, судя по всему, вообще прекратят экспорт зерна. В арабских странах с урожаем жопа. Это значит, что к концу голода в некоторых странах будет голод.
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14.08.2021 08:56 Відповісти
 
 