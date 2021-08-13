Ситуация вокруг визового тендера Польши вредит ее интересам, - эксперт

Ситуация вокруг визового тендера Польши, который обжаловали три из пяти участников, вредит ее интересам.

Такое мнение высказал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, комментируя победу в конкурсе консорциума с участием компании по трудоустройству, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша может и должна решить ситуацию. Потому что если одна фирма по трудоустройству будет на привилегированном положении, то уровень персонала станет ниже. По квалификации, например. И если Польша не видит каких угроз сейчас, то это не значит, что их не будет в будущем ", - отметил он.

Эксперт считает, что не стоит ждать реакции украинского государства на возможные риски по результатам тендера. "Власти всегда были безразличны проблемы трудовых мигрантов", - убежден Жовниренко.

Как сообщалось, посольство Польши 11 июня объявило французско-польский консорциум TLScontact (группа Teleperformance) - Personnel Service победителем тендера по обслуживанию польских консульств в 5 городах. Стоимость контракта на три года составит около 34 млн евро. Три компании с наименьшими ценами отсеяли по формальным признакам. Тендер оспорен в Национальной апелляционной палате Польши.

Personnel Service занимается трудоустройством, что может рассматриваться, как конфликт интересов.

Эксперты считают, что проблемы с выдачей рабочих виз в Польшу для украинцев могут возникнуть уже в ноябре из-за неготовности консорциума-победителя.