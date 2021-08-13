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виза (1225) Польша (7471) тендер (646) заробитчане (585)

Ситуация вокруг визового тендера Польши вредит ее интересам, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Ситуация вокруг визового тендера Польши вредит ее интересам, - эксперт

Ситуация вокруг визового тендера Польши, который обжаловали три из пяти участников, вредит ее интересам.

Такое мнение высказал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, комментируя победу в конкурсе консорциума с участием компании по трудоустройству, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша может и должна решить ситуацию. Потому что если одна фирма по трудоустройству будет на привилегированном положении, то уровень персонала станет ниже. По квалификации, например. И если Польша не видит каких угроз сейчас, то это не значит, что их не будет в будущем ", - отметил он.

Эксперт считает, что не стоит ждать реакции украинского государства на возможные риски по результатам тендера. "Власти всегда были безразличны проблемы трудовых мигрантов", - убежден Жовниренко.

Как сообщалось, посольство Польши 11 июня объявило французско-польский консорциум TLScontact (группа Teleperformance) - Personnel Service победителем тендера по обслуживанию польских консульств в 5 городах. Стоимость контракта на три года составит около 34 млн евро. Три компании с наименьшими ценами отсеяли по формальным признакам. Тендер оспорен в Национальной апелляционной палате Польши.

Personnel Service занимается трудоустройством, что может рассматриваться, как конфликт интересов.

Эксперты считают, что проблемы с выдачей рабочих виз в Польшу для украинцев могут возникнуть уже в ноябре из-за неготовности консорциума-победителя.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+1
Покуй на польшу, ее интересы, когда у нас в стране клоун президент. Зато смешно, правда идиоты 73%!
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13.08.2021 20:20
+1
Ну, усі поляки заробляють у Німеччині та Англії. Абсолютно нормальна ситуація.
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13.08.2021 20:36
+1
Не дочитав уважно. Ви праві. Ясно що комфортніше.
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13.08.2021 21:43
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Покуй на польшу, ее интересы, когда у нас в стране клоун президент. Зато смешно, правда идиоты 73%!
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13.08.2021 20:20 Ответить
Польское правительство уже нанимает частных аутсорсеров для набора рабочей силы в Украине. Польское консульство тепер просто частное рекрутинговое агенство.
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13.08.2021 20:22 Ответить
Ну, усі поляки заробляють у Німеччині та Англії. Абсолютно нормальна ситуація.
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13.08.2021 20:36 Ответить
Не нормальна. І поляки так не вважають. Але їх рятують українці. А хто врятую українців? Росіяни? Африканці?
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13.08.2021 20:39 Ответить
Українці. Вже кількість трудових мігрантів зменшується. Сказати чому? Скажу. Умови праці. Приїжджають до дому інваліди. Натовп потихеньку розумніше стає. В Україні працюють.
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13.08.2021 20:44 Ответить
Згоден. Мігрантський сказ поволі спадає.
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13.08.2021 20:53 Ответить
Та в мене купа таких працює. Одна на рецепції зараз сидить. Раніше в Німеччині працювала. У нас порядку більше ніж у Німеччині. Таке про ту Німеччину порозповідала - просто жуть! Як можна тримати людину на рецепції ні поїсти ні в туалет сходити? Німці дікарі!!!
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13.08.2021 21:30 Ответить
Ти загинаєш. В Німеччині порядок, і головне ставлення людей одне до одного, нам приклад брати треба.
Але люди різні бувають. Може їй в Німеччині не повезло. А у вас тут повезло. І так буває.
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13.08.2021 21:34 Ответить
Ні, я кажу так я є. Як у нас зміняється зміна анестезіологів, наприклад. В 16 годин закінчується зміна. Анестезіолог, під час операції, чекає, коли прийде в операційну новий лікар. В Німеччині 14 00 вона кидає пацієнта на столі і пішла. Їй пофіг, зміна її закінчилася. Ви що, купа нюансів, з котрих робиться висновок, що у нас набагато краще.
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13.08.2021 21:39 Ответить
Не вірю, що кидає пацієнта. Це хіба якась приватна мала недолуга клініка. Чув відгуки з Німеччини, про низьку якість малих приватних кабінетів.
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13.08.2021 21:47 Ответить
Кидає. Їй пофіг. Німеччина це не Україна. Вони в Україну вже лікуватися їдуть. Їхні фахівці НУЛЬ. Що у Німеччині чи в ЄС загалом? Тільки технології. Стенти, штучні суглоби. У них НЕМАЄ профілактичної медицини, тільки хірургія. Наші лікарі підготовлені набагато краще за європейських. Я до себе жодного європейського лікаря не візьму, тільки наших - вони розумніші.
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13.08.2021 21:52 Ответить
Ну не знаю. Я в хірургії нічого не розумію. Але мені здається, що у вас типове совкове упередження. Вибачайте, якщо що.
Саме лікарі совкової закалки так міркують. Це схоже як стоматолог з державної клініки мені казала: "Чого ти ходиш до тих приватників. Вони канали гутаперчовими штифтами пломбують. Це технологія. Так кожен дурак може." А я відповідав: "Це ж добре, що кожен дурак. А чому після вас, героїв, в мене зуби розвалюються, а після них 10-15 років ні-ні. В чому сенс героїзму без технології?". І знайомий мій стоматолог сам в Європу їздив вчитися. Тисячі євро професору платив, що йому асистувати і вчитися.
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13.08.2021 22:24 Ответить
Ні, не погоджуюсь. У нас є така стоматологічна клініка "Парадент". Там навал від європейців. Так, технологіїї їхні, а руки наші.
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13.08.2021 22:27 Ответить
А таке є. Сам знаю. Стоматологічний туризм називається. Дуже популярна в Європі річ. Діло в тому, що в нас дешевше. Мій знайомий з Німеччини їздить додому (в Україну) зуби лікувати. Що каже? Каже в Німеччині гарна стоматологія звичайно є, але це дуже дорого. А невеличкі кабінети в Німеччині гірші, ніж наші. Він в ту клініку, що я ходив тут, казав пф-ф, це дуже круто порівняно з дешевими німецькими кабінетами. Є н'юанси.
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13.08.2021 22:33 Ответить
Абсолютно правильно.
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13.08.2021 22:42 Ответить
Подивиться фільм "Доктор Смерть" штатовський. Ну, ви в операційній, мабуть, не були, зорієнтуватися вам трішечки важко буде, але зрозумієте на якому рівні у них медицина.
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13.08.2021 22:06 Ответить
До речі, вона отримує 15 000 гривень зараз. Задоволена. Плюється на ту Німеччину і як до дикунів до німців не ставиться. В Україні краще.
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13.08.2021 21:33 Ответить
Ну на невдалому місці в Німеччині вона могла і 25000 грн. чистими отримувати. Тоді 15000 грн. в Україні краще. І психологічно комфортніше.
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13.08.2021 21:38 Ответить
Психологічно явно не комфортніше. Це точно. А коли ти як загнана коняка працюєш - гроші вже такої ціни не мають. Повірте.
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13.08.2021 21:41 Ответить
Не дочитав уважно. Ви праві. Ясно що комфортніше.
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13.08.2021 21:43 Ответить
Вони нас бояться. Що рашка, що Європа. Ми працюємо краще за них і розумніші за них.
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13.08.2021 21:44 Ответить
Ні. Європа ставиться до нас поблажливо. Бо вони добрі люди.
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13.08.2021 21:45 Ответить
Вони нас бояться. Ми розумніше.
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13.08.2021 21:56 Ответить
У мене купа задокументованих прикладів з тупості канадських, італійських, німецьких, грецьких, польських лікарів. Знаєте, так з людьми не можна. Навіть у нас, при нашої недолугої медичної системі, такого немає. Шарлатани.
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13.08.2021 22:00 Ответить
Ви у нас хоч раз бачили таке, або хоч чули таке, що можна зробити розріз і.... зашити, а пацієнту сказати, що операцію зроблено? Це Греція і Італія.
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13.08.2021 22:07 Ответить
Та ладно. В нас кум кумові апендицит без надобності вирізав. Навмисне. Таке всюди буває.
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13.08.2021 22:15 Ответить
Ви не праві. Пояснюю. Апендикс прибрали? Прибрали. Так, помилка у діагностиці. Апендикс не така проста річ, як здається. Але ж йому не зробили просто розріз... правильно? Йому зробили як треба - прибрали апендікс. В Німеччині, Італії, Греції зробити шару... як два пальці об асфальт.
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13.08.2021 22:20 Ответить
Я розумію різницю. Але тут помилки в діагностиці не було. Був намір надати послугу.
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13.08.2021 22:26 Ответить
Такого не може бути. Чому? Гострий апендікс це ургентна ситуація. Тут можна і дуба врізати. Ніхто в даній ситуації бавитися не буде.
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13.08.2021 22:28 Ответить
Та не було запалення апендикса насправді.
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13.08.2021 22:35 Ответить
Розумію. Я ж вам і казав вище, діагностика апендикса не така проста, як вам здається. Іноді ідуть шляхом гіпердіагностиці. Він непередбачуваний. Може, взагалі, клініка бути абсолютно спокійною після першого приступу, а на столі, через добу, флегманозний апендицит з розлитим перитонітом.
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13.08.2021 22:41 Ответить
Ви підозрюєте його в гіпердіагностиці. Та ні. Він сам признався. Це місцева історія.
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13.08.2021 22:43 Ответить
Ні його, а лікарів.
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13.08.2021 22:44 Ответить
 
 