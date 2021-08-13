Ситуация вокруг визового тендера Польши вредит ее интересам, - эксперт
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Ситуация вокруг визового тендера Польши, который обжаловали три из пяти участников, вредит ее интересам.
Такое мнение высказал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, комментируя победу в конкурсе консорциума с участием компании по трудоустройству, информирует Цензор.НЕТ.
"Польша может и должна решить ситуацию. Потому что если одна фирма по трудоустройству будет на привилегированном положении, то уровень персонала станет ниже. По квалификации, например. И если Польша не видит каких угроз сейчас, то это не значит, что их не будет в будущем ", - отметил он.
Эксперт считает, что не стоит ждать реакции украинского государства на возможные риски по результатам тендера. "Власти всегда были безразличны проблемы трудовых мигрантов", - убежден Жовниренко.
Как сообщалось, посольство Польши 11 июня объявило французско-польский консорциум TLScontact (группа Teleperformance) - Personnel Service победителем тендера по обслуживанию польских консульств в 5 городах. Стоимость контракта на три года составит около 34 млн евро. Три компании с наименьшими ценами отсеяли по формальным признакам. Тендер оспорен в Национальной апелляционной палате Польши.
Personnel Service занимается трудоустройством, что может рассматриваться, как конфликт интересов.
Эксперты считают, что проблемы с выдачей рабочих виз в Польшу для украинцев могут возникнуть уже в ноябре из-за неготовности консорциума-победителя.
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Але люди різні бувають. Може їй в Німеччині не повезло. А у вас тут повезло. І так буває.
Саме лікарі совкової закалки так міркують. Це схоже як стоматолог з державної клініки мені казала: "Чого ти ходиш до тих приватників. Вони канали гутаперчовими штифтами пломбують. Це технологія. Так кожен дурак може." А я відповідав: "Це ж добре, що кожен дурак. А чому після вас, героїв, в мене зуби розвалюються, а після них 10-15 років ні-ні. В чому сенс героїзму без технології?". І знайомий мій стоматолог сам в Європу їздив вчитися. Тисячі євро професору платив, що йому асистувати і вчитися.