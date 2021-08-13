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Ситуація навколо візового тендера Польщі шкодить її інтересам, - експерт

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Ситуація навколо візового тендера Польщі шкодить її інтересам, - експерт

Ситуація навколо візового тендера Польщі, який оскаржили три з п'яти учасників, шкодить її інтересам.

Таку думку висловив голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, коментуючи перемогу в конкурсі консорціуму за участю компанії з працевлаштування, інформує Цензор.НЕТ .

"Польща може і повинна вирішити ситуацію. Тому що якщо одна фірма з працевлаштування буде на привілейованому становищі, то рівень персоналу стане нижчим. Щодо кваліфікації, наприклад. І якщо Польща не бачить жодних загроз зараз, то це не означає, що їх не буде в майбутньому", - зазначив він.

Експерт вважає, що не варто чекати реакції української держави на можливі ризики за результатами тендеру. "Владі завжди були байдужі проблеми трудових мігрантів", - переконаний Жовніренко.

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Як повідомлялося, посольство Польщі 11 червня оголосило французько-польський консорціум TLScontact (група Teleperformance) - Personnel Service переможцем тендера з обслуговування польських консульств у 5 містах. Вартість контракту на три роки становитиме близько 34 млн євро. Три компанії з найменшими цінами відсіяли за формальними ознаками. Тендер оскаржено в Національній апеляційній палаті Польщі.

Personnel Service займається працевлаштуванням, що може розглядатися, як конфлікт інтересів.

Експерти вважають, що проблеми з видачею робочих віз до Польщі для українців можуть виникнути вже в листопаді через неготовність консорціуму-переможця.
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Топ коментарі
+1
Покуй на польшу, ее интересы, когда у нас в стране клоун президент. Зато смешно, правда идиоты 73%!
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13.08.2021 20:20
+1
Ну, усі поляки заробляють у Німеччині та Англії. Абсолютно нормальна ситуація.
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13.08.2021 20:36
+1
Не дочитав уважно. Ви праві. Ясно що комфортніше.
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13.08.2021 21:43
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Покуй на польшу, ее интересы, когда у нас в стране клоун президент. Зато смешно, правда идиоты 73%!
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13.08.2021 20:20 Відповісти
Польское правительство уже нанимает частных аутсорсеров для набора рабочей силы в Украине. Польское консульство тепер просто частное рекрутинговое агенство.
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13.08.2021 20:22 Відповісти
Ну, усі поляки заробляють у Німеччині та Англії. Абсолютно нормальна ситуація.
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13.08.2021 20:36 Відповісти
Не нормальна. І поляки так не вважають. Але їх рятують українці. А хто врятую українців? Росіяни? Африканці?
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13.08.2021 20:39 Відповісти
Українці. Вже кількість трудових мігрантів зменшується. Сказати чому? Скажу. Умови праці. Приїжджають до дому інваліди. Натовп потихеньку розумніше стає. В Україні працюють.
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13.08.2021 20:44 Відповісти
Згоден. Мігрантський сказ поволі спадає.
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13.08.2021 20:53 Відповісти
Та в мене купа таких працює. Одна на рецепції зараз сидить. Раніше в Німеччині працювала. У нас порядку більше ніж у Німеччині. Таке про ту Німеччину порозповідала - просто жуть! Як можна тримати людину на рецепції ні поїсти ні в туалет сходити? Німці дікарі!!!
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13.08.2021 21:30 Відповісти
Ти загинаєш. В Німеччині порядок, і головне ставлення людей одне до одного, нам приклад брати треба.
Але люди різні бувають. Може їй в Німеччині не повезло. А у вас тут повезло. І так буває.
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13.08.2021 21:34 Відповісти
Ні, я кажу так я є. Як у нас зміняється зміна анестезіологів, наприклад. В 16 годин закінчується зміна. Анестезіолог, під час операції, чекає, коли прийде в операційну новий лікар. В Німеччині 14 00 вона кидає пацієнта на столі і пішла. Їй пофіг, зміна її закінчилася. Ви що, купа нюансів, з котрих робиться висновок, що у нас набагато краще.
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13.08.2021 21:39 Відповісти
Не вірю, що кидає пацієнта. Це хіба якась приватна мала недолуга клініка. Чув відгуки з Німеччини, про низьку якість малих приватних кабінетів.
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13.08.2021 21:47 Відповісти
Кидає. Їй пофіг. Німеччина це не Україна. Вони в Україну вже лікуватися їдуть. Їхні фахівці НУЛЬ. Що у Німеччині чи в ЄС загалом? Тільки технології. Стенти, штучні суглоби. У них НЕМАЄ профілактичної медицини, тільки хірургія. Наші лікарі підготовлені набагато краще за європейських. Я до себе жодного європейського лікаря не візьму, тільки наших - вони розумніші.
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13.08.2021 21:52 Відповісти
Ну не знаю. Я в хірургії нічого не розумію. Але мені здається, що у вас типове совкове упередження. Вибачайте, якщо що.
Саме лікарі совкової закалки так міркують. Це схоже як стоматолог з державної клініки мені казала: "Чого ти ходиш до тих приватників. Вони канали гутаперчовими штифтами пломбують. Це технологія. Так кожен дурак може." А я відповідав: "Це ж добре, що кожен дурак. А чому після вас, героїв, в мене зуби розвалюються, а після них 10-15 років ні-ні. В чому сенс героїзму без технології?". І знайомий мій стоматолог сам в Європу їздив вчитися. Тисячі євро професору платив, що йому асистувати і вчитися.
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13.08.2021 22:24 Відповісти
Ні, не погоджуюсь. У нас є така стоматологічна клініка "Парадент". Там навал від європейців. Так, технологіїї їхні, а руки наші.
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13.08.2021 22:27 Відповісти
А таке є. Сам знаю. Стоматологічний туризм називається. Дуже популярна в Європі річ. Діло в тому, що в нас дешевше. Мій знайомий з Німеччини їздить додому (в Україну) зуби лікувати. Що каже? Каже в Німеччині гарна стоматологія звичайно є, але це дуже дорого. А невеличкі кабінети в Німеччині гірші, ніж наші. Він в ту клініку, що я ходив тут, казав пф-ф, це дуже круто порівняно з дешевими німецькими кабінетами. Є н'юанси.
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13.08.2021 22:33 Відповісти
Абсолютно правильно.
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13.08.2021 22:42 Відповісти
Подивиться фільм "Доктор Смерть" штатовський. Ну, ви в операційній, мабуть, не були, зорієнтуватися вам трішечки важко буде, але зрозумієте на якому рівні у них медицина.
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13.08.2021 22:06 Відповісти
До речі, вона отримує 15 000 гривень зараз. Задоволена. Плюється на ту Німеччину і як до дикунів до німців не ставиться. В Україні краще.
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13.08.2021 21:33 Відповісти
Ну на невдалому місці в Німеччині вона могла і 25000 грн. чистими отримувати. Тоді 15000 грн. в Україні краще. І психологічно комфортніше.
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13.08.2021 21:38 Відповісти
Психологічно явно не комфортніше. Це точно. А коли ти як загнана коняка працюєш - гроші вже такої ціни не мають. Повірте.
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13.08.2021 21:41 Відповісти
Не дочитав уважно. Ви праві. Ясно що комфортніше.
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13.08.2021 21:43 Відповісти
Вони нас бояться. Що рашка, що Європа. Ми працюємо краще за них і розумніші за них.
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13.08.2021 21:44 Відповісти
Ні. Європа ставиться до нас поблажливо. Бо вони добрі люди.
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13.08.2021 21:45 Відповісти
Вони нас бояться. Ми розумніше.
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13.08.2021 21:56 Відповісти
У мене купа задокументованих прикладів з тупості канадських, італійських, німецьких, грецьких, польських лікарів. Знаєте, так з людьми не можна. Навіть у нас, при нашої недолугої медичної системі, такого немає. Шарлатани.
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13.08.2021 22:00 Відповісти
Ви у нас хоч раз бачили таке, або хоч чули таке, що можна зробити розріз і.... зашити, а пацієнту сказати, що операцію зроблено? Це Греція і Італія.
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13.08.2021 22:07 Відповісти
Та ладно. В нас кум кумові апендицит без надобності вирізав. Навмисне. Таке всюди буває.
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13.08.2021 22:15 Відповісти
Ви не праві. Пояснюю. Апендикс прибрали? Прибрали. Так, помилка у діагностиці. Апендикс не така проста річ, як здається. Але ж йому не зробили просто розріз... правильно? Йому зробили як треба - прибрали апендікс. В Німеччині, Італії, Греції зробити шару... як два пальці об асфальт.
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13.08.2021 22:20 Відповісти
Я розумію різницю. Але тут помилки в діагностиці не було. Був намір надати послугу.
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13.08.2021 22:26 Відповісти
Такого не може бути. Чому? Гострий апендікс це ургентна ситуація. Тут можна і дуба врізати. Ніхто в даній ситуації бавитися не буде.
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13.08.2021 22:28 Відповісти
Та не було запалення апендикса насправді.
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13.08.2021 22:35 Відповісти
Розумію. Я ж вам і казав вище, діагностика апендикса не така проста, як вам здається. Іноді ідуть шляхом гіпердіагностиці. Він непередбачуваний. Може, взагалі, клініка бути абсолютно спокійною після першого приступу, а на столі, через добу, флегманозний апендицит з розлитим перитонітом.
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13.08.2021 22:41 Відповісти
Ви підозрюєте його в гіпердіагностиці. Та ні. Він сам признався. Це місцева історія.
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13.08.2021 22:43 Відповісти
Ні його, а лікарів.
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13.08.2021 22:44 Відповісти
 
 