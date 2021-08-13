Ситуація навколо візового тендера Польщі шкодить її інтересам, - експерт
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Ситуація навколо візового тендера Польщі, який оскаржили три з п'яти учасників, шкодить її інтересам.
Таку думку висловив голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, коментуючи перемогу в конкурсі консорціуму за участю компанії з працевлаштування, інформує Цензор.НЕТ .
"Польща може і повинна вирішити ситуацію. Тому що якщо одна фірма з працевлаштування буде на привілейованому становищі, то рівень персоналу стане нижчим. Щодо кваліфікації, наприклад. І якщо Польща не бачить жодних загроз зараз, то це не означає, що їх не буде в майбутньому", - зазначив він.
Експерт вважає, що не варто чекати реакції української держави на можливі ризики за результатами тендеру. "Владі завжди були байдужі проблеми трудових мігрантів", - переконаний Жовніренко.
Як повідомлялося, посольство Польщі 11 червня оголосило французько-польський консорціум TLScontact (група Teleperformance) - Personnel Service переможцем тендера з обслуговування польських консульств у 5 містах. Вартість контракту на три роки становитиме близько 34 млн євро. Три компанії з найменшими цінами відсіяли за формальними ознаками. Тендер оскаржено в Національній апеляційній палаті Польщі.
Personnel Service займається працевлаштуванням, що може розглядатися, як конфлікт інтересів.
Експерти вважають, що проблеми з видачею робочих віз до Польщі для українців можуть виникнути вже в листопаді через неготовність консорціуму-переможця.
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Але люди різні бувають. Може їй в Німеччині не повезло. А у вас тут повезло. І так буває.
Саме лікарі совкової закалки так міркують. Це схоже як стоматолог з державної клініки мені казала: "Чого ти ходиш до тих приватників. Вони канали гутаперчовими штифтами пломбують. Це технологія. Так кожен дурак може." А я відповідав: "Це ж добре, що кожен дурак. А чому після вас, героїв, в мене зуби розвалюються, а після них 10-15 років ні-ні. В чому сенс героїзму без технології?". І знайомий мій стоматолог сам в Європу їздив вчитися. Тисячі євро професору платив, що йому асистувати і вчитися.