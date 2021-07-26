Польща не збирається скасовувати скандальний тендер на візове обслуговування українців
Тендер з обрання візового оператора для центрів у Києві, Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові виграв консорціум, до складу якого входить фірма з тісними бізнес-контактами в РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
У МЗС Польщі відповіли на запит журналістів, що не бачать підстав для скасування скандального тендеру.
Як зазначили у польському зовнішньополітичному відомстві, виконавець буде зобов’язаний дотримуватися усіх положень і вимог з належною старанністю, а якщо ні - заплатить штраф.
"Одночасно інформуємо, що замовник (МЗС Польщі – ред.) на даний момент не бачить підстав, аби скасувати проведений тендер", - повідомили в МЗС РП.
Як відомо, 11 червня посольство Польщі в Україні оголосило результати тендера з обрання візового оператора на три роки у візових центрах в Києві, Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові. Переможцем тендеру став консорціум із п’яти компаній на чолі з французькою TLScontact. До складу консорціуму входить також відома польська компанія з працевлаштування Personnel Service S.A. За інформацією низки ЗМІ власники Personnel Service S.A. мають тісні бізнес-контакти в Росії, зокрема з особами, наближеними до російської влади. Відтак, особисті дані сотень тисяч громадян України можуть опинитися в руках російських спецслужб, що становитиме небезпеку для України.
На питання щодо обрання переможця тендера також звернули увагу організації із захисту трудових мігрантів, а також народні депутати України. Зокрема, народні обранці звернулися до МЗС України з проханням взяти під свій контроль проблемну ситуацію з обрання переможця тендера.
