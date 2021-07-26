УКР
Польща не збирається скасовувати скандальний тендер на візове обслуговування українців

Польща не збирається скасовувати скандальний тендер на візове обслуговування українців

Тендер з обрання візового оператора для центрів у Києві, Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові виграв консорціум, до складу якого входить фірма з тісними бізнес-контактами в РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У МЗС Польщі відповіли на запит журналістів, що не бачать підстав для скасування скандального тендеру.

Як зазначили у польському зовнішньополітичному відомстві, виконавець буде зобов’язаний дотримуватися усіх положень і вимог з належною старанністю, а якщо ні - заплатить штраф.

"Одночасно інформуємо, що замовник (МЗС Польщі – ред.) на даний момент не бачить підстав, аби скасувати проведений тендер", - повідомили в МЗС РП.

Читайте також: Польща за пів року видала українцям 411 тисяч віз

Як відомо, 11 червня посольство Польщі в Україні оголосило результати тендера з обрання візового оператора на три роки у візових центрах в Києві, Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові. Переможцем тендеру став консорціум із п’яти компаній на чолі з французькою TLScontact. До складу консорціуму входить також відома польська компанія з працевлаштування Personnel Service S.A. За інформацією низки ЗМІ власники Personnel Service S.A. мають тісні бізнес-контакти в Росії, зокрема з особами, наближеними до російської влади. Відтак, особисті дані сотень тисяч громадян України можуть опинитися в руках російських спецслужб, що становитиме небезпеку для України.

На питання щодо обрання переможця тендера також звернули увагу організації із захисту трудових мігрантів, а також народні депутати України. Зокрема, народні обранці звернулися до МЗС України з проханням взяти під свій контроль проблемну ситуацію з обрання переможця тендера.

Ще б назву запронували іншу: московія......підароссія

Польша не собирается отменять скандальный тендер на визовое обслуживание украинцев - Цензор.НЕТ 329
26.07.2021 22:55 Відповісти
як експортував в рабство українців колись мазепа і йому подібні, так і зараз наші паліцікі рабами торгують і кого вже турбує доля того раба і які там візові оператори, вони ж торгують людьми це ж вам не якусь там економіку розбудовувати, зараз рабсила і вже плазма крові, завтра людські органи, бізьнєсьмєни дідькові!
26.07.2021 23:12 Відповісти
Кацапські тролики щось перезбуджуються коли чують про Польщу.
26.07.2021 23:24 Відповісти
Тест на кацапа/москаля/манкурта: "Мазепа, Бандера, Порошенко", які в тебе відчуття з приводу цих прізвищ, не враховуючи пляшку в дупі?
26.07.2021 23:48 Відповісти
Захист персональних відомостей - штука серйозна. І злив цієї інфи - злочин, що в Польщі карається кічманом. Не думаю, що контора, яка аж так близько до МІДу буде аж так підставляти своїх лобістів. Тим більше, що зараз у ПІС ситуація не така веселкова, як три роки тому.
26.07.2021 23:54 Відповісти
в Украине действует фирма со связями в рф,
а виновата Польша ?
27.07.2021 07:27 Відповісти
Текст и смысл статьи так и не осилил?
27.07.2021 09:19 Відповісти
Т.е. ***** будет решать, кого из украинцев пускать собирать клубнику?
