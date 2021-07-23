Польща за пів року видала українцям 411 тисяч віз
Польські консульські установи в Україні за перше півріччя 2021 року видали 411 тис. віз типів С і D, що майже на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року (270 тис. віз).
Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).
Найбільше польських віз було видано у генконсульстві Польщі у Львові – 152 тис. 736 (понад 37% від усіх виданих віз). Лідерами також є генконсульства РП у Луцьку (73 тис. 669 візи) та Харкові (68 тис. 417 віз).
Водночас польські консули видали в першому півріччі 20 077 відмов у видачі польської візи громадянам України.
Топ коментарі
+7 Adrew Warko
показати весь коментар24.07.2021 01:55 Відповісти Посилання
+6 Нестор Нетописець
показати весь коментар24.07.2021 00:14 Відповісти Посилання
+6 саша паламарчук
показати весь коментар24.07.2021 00:22 Відповісти Посилання
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пенсы подпрыгивают от счастья,. задом поперек в храмы ползут и славят, славят, славят.
Сенатор, не в обиду - сам кацпячий паспорт получил - да или нет?
😆😆😆