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Польща за пів року видала українцям 411 тисяч віз

Польща за пів року видала українцям 411 тисяч віз

Польські консульські установи в Україні за перше півріччя 2021 року видали 411 тис. віз типів С і D, що майже на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року (270 тис. віз).

Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).

Найбільше польських віз було видано у генконсульстві Польщі у Львові – 152 тис. 736 (понад 37% від усіх виданих віз). Лідерами також є генконсульства РП у Луцьку (73 тис. 669 візи) та Харкові (68 тис. 417 віз).

Водночас польські консули видали в першому півріччі 20 077 відмов у видачі польської візи громадянам України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі 1,5 млн українців, які працюють, і 50 тис. студентів, - Дещиця

Автор: 

віза (736) Польща (8634) українці (2548)


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Топ коментарі
+7
$150 - дорого, а за $1500 и зад с дивана не поднимешь?
Мальчик, завязывай с чёсом уже - он всё тупее и тупее
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24.07.2021 01:55 Відповісти
+6
А якщо тебе в Україні все влаштовує, то чого ж ти третій рік щодня тут скулиш про те, як тобі в Україні погано?
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24.07.2021 00:14 Відповісти
+6
я не скулю це по перше, по друге, я і на далі хочу жити добре, завдяки тим досягненням , що заклав Порошенко, і що не зміг розвалити твоє ***** криворожське наркоманське.
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24.07.2021 00:22 Відповісти
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А де наш безвіз? Або, чому ми ще не в НАТО?!
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24.07.2021 02:17 Відповісти
РАБссия не оплатила установку холодильников и ТВ на Олимпиаде в Токио для своих спртсменов и тренеров,сообщили организаторы турнира....,Просто денег сейчас нет,но вы держитесь ТАМ...
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24.07.2021 02:27 Відповісти
У самого нефте-газового говна в Мире.... нет денег...а Бриллианты из Якутии горят уже на площади 2 миллиона гектаров леса.... Бедная РАБссия ...голая босая и в Лаптиях
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24.07.2021 02:32 Відповісти
Мавзолейные Шариковы впереди планеты всей...Путлер повысил минималку на 271 рубль...
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24.07.2021 02:36 Відповісти
на 4 доллара? - ето прорыв.
пенсы подпрыгивают от счастья,. задом поперек в храмы ползут и славят, славят, славят.
Сенатор, не в обиду - сам кацпячий паспорт получил - да или нет?
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24.07.2021 02:51 Відповісти
И куда ж безвиз пропал, которого никогда не было. Всегда давали визу по Free Visa, только правду говорить начали.
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24.07.2021 04:17 Відповісти
***, так смешно читать коменты зебилоидов, которые пишут, что свалить в польшу мыть сортиры - это путь к успеху. Неудивительно, что эти тупоголовые персонажи избрали безмозглого клоуна управлять страной
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24.07.2021 06:29 Відповісти
Кожна праця є шанованою, настільки наскільки вона оплачується, в тому числі і миття туалетів.
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24.07.2021 17:13 Відповісти
И смертность будет тысяч 700. А кто рожать будет? Разговаривал с айтишниками, как только приймут 20 процентов. Все на лыжи, это офисы по 1000 человек
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24.07.2021 07:52 Відповісти
Не смеши.
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24.07.2021 09:55 Відповісти
Ты переоцениваешь способности айтишников
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24.07.2021 10:42 Відповісти
А ну, кацапские троли, еще раз затягивай песню про польские унитазы!
😆😆😆
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24.07.2021 11:41 Відповісти
Чергове покращення від піськограя...
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24.07.2021 13:59 Відповісти
Хлоп це польською селянин, на картинці зображені українські селяни. Нічого поганого в тому, аби жити на селі нема, навпаки це чисте повітря і продукти з городу.
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24.07.2021 17:17 Відповісти
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