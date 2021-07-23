Польща за пів року видала українцям 411 тисяч віз

Польські консульські установи в Україні за перше півріччя 2021 року видали 411 тис. віз типів С і D, що майже на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року (270 тис. віз).

Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).

Найбільше польських віз було видано у генконсульстві Польщі у Львові – 152 тис. 736 (понад 37% від усіх виданих віз). Лідерами також є генконсульства РП у Луцьку (73 тис. 669 візи) та Харкові (68 тис. 417 віз).

Водночас польські консули видали в першому півріччі 20 077 відмов у видачі польської візи громадянам України.

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