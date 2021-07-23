Польша за полгода выдала украинцам 411 тысяч виз
Польские консульские учреждения в Украине за первое полугодие 2021 года выдали 411 тыс. виз типов С и D, что почти на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (270 тыс. виз).
Об этом говорится в ответе МИД Польши на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, Польша выдала гражданам Украины 411 тыс. 370 национальных виз (типа D), и 44 шенгенские визы (типа С).
Больше всего польских виз было выдано в генконсульстве Польши во Львове - 152 тыс. 736 (более 37% от всех выданных виз). Лидерами также являются генконсульства в Луцке (73 тыс. 669 визы) и Харькове (68 тыс. 417 виз).
Вместе с тем, польские консулы выдали в первом полугодии 20 077 отказов в выдаче польской визы гражданам Украины.
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пенсы подпрыгивают от счастья,. задом поперек в храмы ползут и славят, славят, славят.
Сенатор, не в обиду - сам кацпячий паспорт получил - да или нет?
😆😆😆