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Польша за полгода выдала украинцам 411 тысяч виз

Польша за полгода выдала украинцам 411 тысяч виз

Польские консульские учреждения в Украине за первое полугодие 2021 года выдали 411 тыс. виз типов С и D, что почти на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (270 тыс. виз).

Об этом говорится в ответе МИД Польши на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Польша выдала гражданам Украины 411 тыс. 370 национальных виз (типа D), и 44 шенгенские визы (типа С).

Больше всего польских виз было выдано в генконсульстве Польши во Львове - 152 тыс. 736 (более 37% от всех выданных виз). Лидерами также являются генконсульства в Луцке (73 тыс. 669 визы) и Харькове (68 тыс. 417 виз).

Вместе с тем, польские консулы выдали в первом полугодии 20 077 отказов в выдаче польской визы гражданам Украины.

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Автор: 

виза (1240) Польша (8516) украинцы (3874)


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Топ комментарии
+7
$150 - дорого, а за $1500 и зад с дивана не поднимешь?
Мальчик, завязывай с чёсом уже - он всё тупее и тупее
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24.07.2021 01:55 Ответить
+6
А якщо тебе в Україні все влаштовує, то чого ж ти третій рік щодня тут скулиш про те, як тобі в Україні погано?
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24.07.2021 00:14 Ответить
+6
я не скулю це по перше, по друге, я і на далі хочу жити добре, завдяки тим досягненням , що заклав Порошенко, і що не зміг розвалити твоє ***** криворожське наркоманське.
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24.07.2021 00:22 Ответить
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А де наш безвіз? Або, чому ми ще не в НАТО?!
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24.07.2021 02:17 Ответить
РАБссия не оплатила установку холодильников и ТВ на Олимпиаде в Токио для своих спртсменов и тренеров,сообщили организаторы турнира....,Просто денег сейчас нет,но вы держитесь ТАМ...
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24.07.2021 02:27 Ответить
У самого нефте-газового говна в Мире.... нет денег...а Бриллианты из Якутии горят уже на площади 2 миллиона гектаров леса.... Бедная РАБссия ...голая босая и в Лаптиях
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24.07.2021 02:32 Ответить
Мавзолейные Шариковы впереди планеты всей...Путлер повысил минималку на 271 рубль...
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24.07.2021 02:36 Ответить
на 4 доллара? - ето прорыв.
пенсы подпрыгивают от счастья,. задом поперек в храмы ползут и славят, славят, славят.
Сенатор, не в обиду - сам кацпячий паспорт получил - да или нет?
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24.07.2021 02:51 Ответить
И куда ж безвиз пропал, которого никогда не было. Всегда давали визу по Free Visa, только правду говорить начали.
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24.07.2021 04:17 Ответить
***, так смешно читать коменты зебилоидов, которые пишут, что свалить в польшу мыть сортиры - это путь к успеху. Неудивительно, что эти тупоголовые персонажи избрали безмозглого клоуна управлять страной
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24.07.2021 06:29 Ответить
Кожна праця є шанованою, настільки наскільки вона оплачується, в тому числі і миття туалетів.
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24.07.2021 17:13 Ответить
И смертность будет тысяч 700. А кто рожать будет? Разговаривал с айтишниками, как только приймут 20 процентов. Все на лыжи, это офисы по 1000 человек
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24.07.2021 07:52 Ответить
Не смеши.
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24.07.2021 09:55 Ответить
Ты переоцениваешь способности айтишников
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24.07.2021 10:42 Ответить
А ну, кацапские троли, еще раз затягивай песню про польские унитазы!
😆😆😆
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24.07.2021 11:41 Ответить
Чергове покращення від піськограя...
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24.07.2021 13:59 Ответить
Хлоп це польською селянин, на картинці зображені українські селяни. Нічого поганого в тому, аби жити на селі нема, навпаки це чисте повітря і продукти з городу.
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24.07.2021 17:17 Ответить
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