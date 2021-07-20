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В Польше 1,5 млн работающих украинцев и 50 тыс. студентов, - Дещица

В Польше 1,5 млн работающих украинцев и 50 тыс. студентов, - Дещица

Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица заявляет, что в Польше на сегодняшний день работает около 1,5 млн украинцев и обучается около 50 тыс. украинских студентов.

"Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работаю в Польше", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платать налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фальшивые агентства по трудоустройству заманивают украинцев высокими заработками за рубежом, – эксперт

Кроме того, посол сообщил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, де собственниками были украинцы, а в 2021 году в Польше 16 тыс. предприятий, где собственниками или совладельцами являются украинцы.

Среди прочего, Дещица сообщил, что на данный момент в Польше обучается около 50 тыс. украинских студентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно создать отдельное ведомство, которое будет отвечать исключительно за связь с украинцами за границей, - посол Дещица

Польша (8504) трудовая миграция (247) заробитчане (587) Дещица Андрей (215)


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Топ комментарии
+5
ми вже скучили за його піснями )
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20.07.2021 11:32 Ответить
+1
Наверное Польша создала все условия для того что бы там работать и платить налоги а не только платить налоги...
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20.07.2021 11:40 Ответить
+1
это да .. . не меньше поляков у немцев чем наших в польше
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20.07.2021 11:44 Ответить
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ми вже скучили за його піснями )
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20.07.2021 11:32 Ответить
це офіційна інформація дядьку. правда там маєтся на увазі документи видані на роботу і не факт що ті українці працюють у польші.
а ще багато наших студентів навчаються у всяких чехіях словакіях та інших загниваючих недокраїнах
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20.07.2021 11:48 Ответить
далi буде.
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20.07.2021 11:34 Ответить
которые платят налоги в Польше, а не в Украине
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20.07.2021 11:36 Ответить
Наверное Польша создала все условия для того что бы там работать и платить налоги а не только платить налоги...
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20.07.2021 11:40 Ответить
вони працюють в основному на будівництві, а тепер зайди на будь-яку будівельну площадку в україні і попитай чи офіційно вони зп отримують
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20.07.2021 11:52 Ответить
в польше неофицально тоже дофига работают
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20.07.2021 12:11 Ответить
это да .. . не меньше поляков у немцев чем наших в польше
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20.07.2021 11:44 Ответить
Меньше трошки.
В Германии - 1,1 миллион, в Британии - 855 тыщ.
Поляки - третий в мире народ по эмиграции.
Первый в мире - русня, второй - мы
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20.07.2021 11:50 Ответить
это он хвастается???
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20.07.2021 11:42 Ответить
Як мінімум о ці 50 000 вже хрін повернуться назад… ( на жаль)
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20.07.2021 12:04 Ответить
Скоро все уедут в Польшу работать, пока работадатели не начнут платить белую зарплату, а полиция с налоговой перестанет крышивать, а начнет бороться с черной зарплатой, сеть аптек Подорожник, более 1000 аптек, платит сотрудникам зарплату в размере 5000грн. А остальную часть около 10000грн на карточку ПриватБанка с дроблением платежа и налоги с нее не платятся, ни налоговая ни полиция не хочет работать, а мы кредиты МВФ просим, лишь одна эта сеть в год не платит налогов около 600млн грн. 5 тыс сотрудников * 10000грн*12мес. Жаль, что журналистам с цензор.нет все равно на это. Лучше снять ролик на Ютуб "как Зе опозорился в Германии" и в ленту новостей добавить
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20.07.2021 12:07 Ответить
Подключить сюда и Новую Почту. Отмывка денег капитальная, зарплата, если повезет официально, минимальная. И таких по всей стране маркетов, аптек и прочих халявщиков
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20.07.2021 12:47 Ответить
Вековая тенденция, когда адекватные украинцы предпочитают эмигрировать. Будет ли эта тенденция сломлена, - вопрос выживания Украины.
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20.07.2021 12:45 Ответить
ВОТ ГДЕ ПРЕСТУПНЫЙ ПОЗОР !!!
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20.07.2021 12:52 Ответить
"...Среди прочего, Дещица сообщил, что на данный момент в Польше обучается около 50 тыс. украинских студентов..."

І заспівав...!😜
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20.07.2021 13:10 Ответить
 
 