11 019 8

Польша не собирается отменять скандальный тендер на визовое обслуживание украинцев

Тендер по избранию визового оператора для центров в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове выиграл консорциум, в состав которого входит фирма с тесными бизнес-контактами в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В польском МИД ответили на запрос журналистов, что не видят оснований для отмены скандального тендера.

Как отметили в польском внешнеполитическом ведомстве, исполнитель будет обязан соблюдать все его положения и требования с надлежащей добросовесностью, а если нет - заплатит штраф.

"В то же время информируем, что заказчик (МИД Польши. - Ред.) на данный момент не видит оснований, чтобы отменить проведенный тендер", - сообщили в МИД РП.

Как известно, 11 июня посольство Польши в Украине объявило результаты тендера по избранию визового оператора на три года в визовых центрах в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове. Победителем тендера стал консорциум из пяти компаний во главе с французской TLScontact. В состав консорциума входит также известная польская компания по трудоустройству Personnel Service S.A. По информации ряда СМИ, у собственников Personnel Service S.A. тесные бизнес-контакты в России, в частности, с лицами, приближенными к российским властям. Следовательно, личные данные сотен тысяч граждан Украины могут оказаться в руках российских спецслужб, что будет представлять опасность для Украины.

На вопрос об избрании победителя тендера также обратили внимание организации по защите трудовых мигрантов, а также народные депутаты Украины. В частности, народные избранники обратились в МИД Украины с просьбой взять под свой контроль проблемную ситуацию по избранию победителя тендера.

Ще б назву запронували іншу: московія......підароссія

Польша не собирается отменять скандальный тендер на визовое обслуживание украинцев - Цензор.НЕТ 329
26.07.2021 22:55 Ответить
як експортував в рабство українців колись мазепа і йому подібні, так і зараз наші паліцікі рабами торгують і кого вже турбує доля того раба і які там візові оператори, вони ж торгують людьми це ж вам не якусь там економіку розбудовувати, зараз рабсила і вже плазма крові, завтра людські органи, бізьнєсьмєни дідькові!
26.07.2021 23:12 Ответить
Кацапські тролики щось перезбуджуються коли чують про Польщу.
26.07.2021 23:24 Ответить
Тест на кацапа/москаля/манкурта: "Мазепа, Бандера, Порошенко", які в тебе відчуття з приводу цих прізвищ, не враховуючи пляшку в дупі?
26.07.2021 23:48 Ответить
Захист персональних відомостей - штука серйозна. І злив цієї інфи - злочин, що в Польщі карається кічманом. Не думаю, що контора, яка аж так близько до МІДу буде аж так підставляти своїх лобістів. Тим більше, що зараз у ПІС ситуація не така веселкова, як три роки тому.
26.07.2021 23:54 Ответить
в Украине действует фирма со связями в рф,
а виновата Польша ?
27.07.2021 07:27 Ответить
Текст и смысл статьи так и не осилил?
27.07.2021 09:19 Ответить
Т.е. ***** будет решать, кого из украинцев пускать собирать клубнику?
27.07.2021 08:24 Ответить
 
 