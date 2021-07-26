Польша не собирается отменять скандальный тендер на визовое обслуживание украинцев

Тендер по избранию визового оператора для центров в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове выиграл консорциум, в состав которого входит фирма с тесными бизнес-контактами в РФ.

В польском МИД ответили на запрос журналистов, что не видят оснований для отмены скандального тендера.

Как отметили в польском внешнеполитическом ведомстве, исполнитель будет обязан соблюдать все его положения и требования с надлежащей добросовесностью, а если нет - заплатит штраф.

"В то же время информируем, что заказчик (МИД Польши. - Ред.) на данный момент не видит оснований, чтобы отменить проведенный тендер", - сообщили в МИД РП.

Как известно, 11 июня посольство Польши в Украине объявило результаты тендера по избранию визового оператора на три года в визовых центрах в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове. Победителем тендера стал консорциум из пяти компаний во главе с французской TLScontact. В состав консорциума входит также известная польская компания по трудоустройству Personnel Service S.A. По информации ряда СМИ, у собственников Personnel Service S.A. тесные бизнес-контакты в России, в частности, с лицами, приближенными к российским властям. Следовательно, личные данные сотен тысяч граждан Украины могут оказаться в руках российских спецслужб, что будет представлять опасность для Украины.

На вопрос об избрании победителя тендера также обратили внимание организации по защите трудовых мигрантов, а также народные депутаты Украины. В частности, народные избранники обратились в МИД Украины с просьбой взять под свой контроль проблемную ситуацию по избранию победителя тендера.