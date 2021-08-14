На Банковой произошел взрыв, ранен полицейский, - СМИ. ВИДЕО

Под Офисом Президента на Банковой, где в настоящее время идет акция "Остановим капитуляцию", произошел взрыв, в ходе чего был ранен полицейский.

Об этом сообщает Телеграм-канал Наш, информирует Цензор.НЕТ.

"На Банковой произошел взрыв, в ходе чего был ранен полицейский", - сказано на Телеграм-канале.

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