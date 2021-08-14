На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ. ВIДЕО
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Під Офісом Президента на Банковій, де зараз відбувається акція "Зупинимо капітуляцію", стався вибух, внаслідок чого було поранено поліцейського.
Про це повідомляє телеграм-канал Наш, інформує Цензор.НЕТ.
"На Банковій стався вибух, внаслідок чого було поранено поліцейського", - сказано на телеграм-каналі.
Топ коментарі
+28 vitalmod
показати весь коментар14.08.2021 15:03
+22 Maksim Perepelitca
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+17 АЛЕКС БОС
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Вимоги учасників[ред. | ред. код]Прийняття законопроєкту № 1068-2 для зміни виборчої системи.Прийняття законопроєкту № 6773 для обмеження депутатської недоторканості.Створення антикорупційних судів.
Он требовал только отставки ВР и Пороха и рассказывал такие-то байки типа вот мы к власти прийдем и колбаса будет по 2.20 а пенсии по паре миллионов!
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Не нравится вики,предоставьте источник "вашей правды" , меньше полемики и фантазий.
Тебе не сюда, тебе на форумы зелёных.
да и Крищенко лапти сплели.
теперь за бесчинства полиции лично отвечает ЗЕ-ленский
- Я свидетель. А что случилось?
Зробили, усі разом - Армію, Свою Віру - а ти, падло - це обсираєшь?
А що зараз? Краще? Тарифи вже зменшили?
Очікуєшь, гніда кацапська - "викладення думки"???
та ти 0 )( YЇв , тварь!!!
Полная формулировка эффекта Даннинга-Крюгера (эффект Д-К) звучит так:
«Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации».
Непонимание ошибок приводит к убеждённости в собственной правоте, а следовательно, повышению уверенности в себе и осознанию своего превосходства.
Таким образом, эффект Д-К является психологическим парадоксом, с которым все мы нередко сталкиваемся в жизни:
менее компетентные люди считают себя профессионалами, а более компетентные склонны сомневаться в себе и своих способностях.
Отправной точкой своих исследования Даннинг и Крюгер назвали знаменитые высказывания Чарльза Дарвина:
«Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание» Невежество маскируется самоуверенной наглостью, брутальностью, агрессивностью, глухотой...
Ты есть тупая тут кацапская мразь за бабки... - иди нах!!!!!!!!!!
Іншими словами, поки вигідно Бубочці "нацжони"- герої, коли не вигідно- рекетири.
То зєбобіки знову вилізуть з епохи незубожіння і почнуть скавчати про те як "ми їх здєлалі!"
хлопушку из коробка спичек хлопни и вяжи кого хочешь...