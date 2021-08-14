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акція (1103) Національний корпус (386) Офіс Президента (1749)

На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Фоторепортаж

Під Офісом Президента на Банковій, де зараз відбувається акція "Зупинимо капітуляцію", стався вибух, внаслідок чого було поранено поліцейського.

Про це повідомляє телеграм-канал Наш, інформує Цензор.НЕТ.

"На Банковій стався вибух, внаслідок чого було поранено поліцейського", - сказано на телеграм-каналі.

Дивіться також: Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Та не звезди, вам походу Порох с рождения в трусы срет.
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14.08.2021 15:03
+22
Шо , знов Порошенко . ? На Банковой произошел взрыв, ранен полицейский, - СМИ - Цензор.НЕТ 4402 .
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14.08.2021 14:56
+17
С народом шутки плохи. Порох понял, а вот зелень, по ходу, ещё нет.
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14.08.2021 14:54
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С народом шутки плохи. Порох понял, а вот зелень, по ходу, ещё нет.
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14.08.2021 14:54 Відповісти
Та не звезди, вам походу Порох с рождения в трусы срет.
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14.08.2021 15:03 Відповісти
Та идите вы на хрен со своим Порошенко. Ничем не лучше Зеленского! Самый большой враг Украины коррупция а Петя с ней не боролся а в ней учавствовал.
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14.08.2021 16:32 Відповісти
Та не рассказывай сказки зебил, это вы все время его приплетаете. Вот и сейчас очередная лицемерная земразь, рассказывает кто ему больше в штаны насрал. А вот судя по МВФ - как-то вашему величайшему правителю не спешат кредит давать.
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14.08.2021 16:58 Відповісти
На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8832
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14.08.2021 19:18 Відповісти
Кого разогнал? Наметове містечко за деньги Курченко?
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14.08.2021 15:03 Відповісти
Мля и что ты нам лапшу на уши вешаешь??? Порошенко убрал мусор Мишемайданчиковый в виде проплаченных Лаптестаном титушек в количестве 306 шт!
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14.08.2021 15:04 Відповісти
Тільки цей "Мишемайданчик", як ви пишете, чомусь вимагав цілком проєвропейського - створення антикорупційних органів і виборів за партійними списками. Ці вимоги ще з Майдану чомусь Порошенко і не думав виконувати.
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14.08.2021 15:07 Відповісти
Требовал за деньги Курченка и Арбузова? Всеядные какие-то требователи. А где сейчас этот пламенный грузино-реврлюционер? Что пламенно от манкурта требует?
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14.08.2021 15:12 Відповісти
Он требовал только отставки ВР и Пороха и рассказывал такие-то байки типа вот мы к власти прийдем и колбаса будет по 2.20 а пенсии по паре миллионов!
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14.08.2021 15:15 Відповісти
Ось не бреши - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2017%E2%80%942018)
Вимоги учасників[ред. | ред. код]Прийняття законопроєкту № 1068-2 для зміни виборчої системи.Прийняття законопроєкту № 6773 для обмеження депутатської недоторканості.Створення антикорупційних судів.
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14.08.2021 15:22 Відповісти
Мля что ты мне вики суешь?! Я сам её отредактировать смогу. Вики отражает субъективную оценку автора! В Лаптеногой вики написано что Сралин великий деятель! Ты согласен с тем что Сралин великий деятель?!
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14.08.2021 15:25 Відповісти
Мля что ты мне вики суешь?!

Он требовал только отставки ВР и Пороха и рассказывал такие-то байки типа вот мы к власти прийдем и колбаса будет по 2.20 а пенсии по паре миллионов!

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Не нравится вики,предоставьте источник "вашей правды" , меньше полемики и фантазий.
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19.08.2021 08:41 Відповісти
Среди разогнатых Михо титушни было аж 2 (два) участника АТО!
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14.08.2021 15:26 Відповісти
Т.е. они "воевали" в Марииненке в Киеве? Те, что за Украину -- воевали на передке с ******, Те, что за бабки "семьи" Овоща - воевали в Киевском парке. Разница на лицо.
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14.08.2021 15:29 Відповісти
Ааа! Ты сектант. Секта: " Порошенко всегда и во всём виноват"
Тебе не сюда, тебе на форумы зелёных.
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14.08.2021 15:05 Відповісти
так же тягныбоквскаяя зараза убила гранатой срочника..что кто то ответил за это..нет
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14.08.2021 15:54 Відповісти
И к чему это.
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14.08.2021 18:12 Відповісти
аналогия
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14.08.2021 18:23 Відповісти
Шо , знов Порошенко . ? На Банковой произошел взрыв, ранен полицейский, - СМИ - Цензор.НЕТ 4402 .
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14.08.2021 14:56 Відповісти
Опять радуете русню...
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14.08.2021 14:56 Відповісти
Дебилы. Зеля именно этого и хочет.
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14.08.2021 14:56 Відповісти
А то шо? Шо он сделает, гайки завинтит? Пусть только поробует.
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14.08.2021 14:59 Відповісти
И что? Нацжены опять пойдут пугать игрушечного петуха и палить фаеры? А в Кончу съездить и реально попугать самого Зелю мозгов нету? Или там камер нет и в сценарии это не прописано?
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14.08.2021 15:02 Відповісти
Отож
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14.08.2021 15:02 Відповісти
Такакая Конча????Они пошли в Марининский парк, где не подалеку стоит дом, в котором когда то жил Зиленский, но давно уже не живет. В 95 квартале новые актеры. Один из них Билецкий
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14.08.2021 15:15 Відповісти
Цього хоче не лише зеля , а коє хто і за парєбріком На Банковой произошел взрыв, ранен полицейский, - СМИ - Цензор.НЕТ 5594 .. Совпадєніє . нє думаю .
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14.08.2021 14:59 Відповісти
А що він там робив, цей поліцейський?
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14.08.2021 14:58 Відповісти
Пришел на акцию "остановим капитуляцию"
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14.08.2021 15:00 Відповісти
Сам прийшов виходить. То нефуй поліцейським ходити на народні акції проти кремлівської влади....
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14.08.2021 15:07 Відповісти
А він зробив тільки те чого чекав із самого ранку.Годину тому нікого із мітингуючих на фоторепортажах ще не було та ніхто ще незнав намірів мітингуючих а армада поліцаїв вже піарилась по повній і в повній бойовій амуніціїє
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14.08.2021 15:03 Відповісти
Если действия полицейского были незаконны - то это была самооборона.
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14.08.2021 14:58 Відповісти
Особенно, если взрывпакет засунуть себе в жопу.
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14.08.2021 15:01 Відповісти
Если при Порохе врыв был осужден обществом. То сейчас общество скажет так и надо этим мусорам!
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14.08.2021 15:00 Відповісти
весь в слезах,а сколько умирает и страдает от садизма изнасилований и убийства мусоров может еще пару миллионов выделить для них с ковид фонда чтобы сплотиться возле мусоров как они страдают
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14.08.2021 15:01 Відповісти
пиндец зеленье сейчас нафуфырится и на всякий случай дважды отметелит чауса
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14.08.2021 15:02 Відповісти
Нельзя уже бить чауса, можно шуфрича...
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14.08.2021 15:04 Відповісти
чауса без синяков, а того второго? - та как попало...
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14.08.2021 15:07 Відповісти
ну шо, ЗЕ-льоные малята, а дедушка генера-лейтенант Яровой, который лично руководил полицией на митингах, уже в отставке.
да и Крищенко лапти сплели.

теперь за бесчинства полиции лично отвечает ЗЕ-ленский На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7636
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14.08.2021 15:02 Відповісти
-Где свидетели?
- Я свидетель. А что случилось? На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5176
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14.08.2021 15:02 Відповісти
Все що творять, то на користь Кремля! "Воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу!" - посол Великобританії в Україні. Під гасло "Остановим капитуляцию" ослаблюється тил, деморалізується суспільство - мета гібридної війни досягається: ніби за Україну, а насправді проти України. "Чим гірше, тим ліпше" - і для Кремля і для Порошенка.
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14.08.2021 15:03 Відповісти
На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1082
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14.08.2021 15:06 Відповісти
Наше суспільство вже до всього звикло. Таким його деморалізувати неможливо. А владним найманим менеджерам треба час від часу нагадувати хто насправді влада в Україні. Щоб себе дуже вільно не почували та не здавали інтересів країни.
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14.08.2021 15:18 Відповісти
**** ты кацапська.....
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14.08.2021 23:02 Відповісти
1BetarD - примітивний бот. Чим відзначається примітивний бот ? Замість викладення своєї думки/точки зору на автоматі включає готові штампи. Чисто гоп-стопівська "стратегія": тупе і примітивне "А ти хто такий? І далі сам же і відповідає? Як про себе. Гноєм закидає...
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15.08.2021 08:38 Відповісти
Ти, що, чмо , очікував - до тебе нормально відношення?
Зробили, усі разом - Армію, Свою Віру - а ти, падло - це обсираєшь?
А що зараз? Краще? Тарифи вже зменшили?
Очікуєшь, гніда кацапська - "викладення думки"???
та ти 0 )( YЇв , тварь!!!
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19.08.2021 01:12 Відповісти
1BetarD - примітивний бот і є наглий брутальний бот. Чим відзначається примітивний бот ? Замість викладення своєї думки/точки зору на автоматі включає готові штампи. Чисто гоп-стопівська "стратегія": тупе і примітивне "А ти хто такий? І далі сам же і відповідає? Як про себе. Гноєм закидає...
Полная формулировка эффекта Даннинга-Крюгера (эффект Д-К) звучит так:
«Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации».
Непонимание ошибок приводит к убеждённости в собственной правоте, а следовательно, повышению уверенности в себе и осознанию своего превосходства.
Таким образом, эффект Д-К является психологическим парадоксом, с которым все мы нередко сталкиваемся в жизни:
менее компетентные люди считают себя профессионалами, а более компетентные склонны сомневаться в себе и своих способностях.
Отправной точкой своих исследования Даннинг и Крюгер назвали знаменитые высказывания Чарльза Дарвина:
«Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание» Невежество маскируется самоуверенной наглостью, брутальностью, агрессивностью, глухотой... На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 78 На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4501
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19.08.2021 08:30 Відповісти
Это очень интересно - но, все же - кто ты есть такой, нулевка тут, что б к тебе как то прислушивались?
Ты есть тупая тут кацапская мразь за бабки... - иди нах!!!!!!!!!!
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23.08.2021 08:17 Відповісти
знайомий почерк
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14.08.2021 15:04 Відповісти
Начебто на акцію ніхто не прийшов, одні поліцейські були. Невже міжсобойчик?
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14.08.2021 15:04 Відповісти
Просто кто-то за это платит
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14.08.2021 15:08 Відповісти
"молодцы" сайт "корреспондент" дает ссылку видео на кацапский риа новости как бросают шины а вы на прокацапский мураевский "наш" именно он углядел "зверское действие бандеровцев" в отношении правохранителей
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14.08.2021 15:05 Відповісти
электронное издание "Корреспондент.нет" принадлежит Курченко СЫроже..
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14.08.2021 15:14 Відповісти
К сожалению к нацкорпусу после их зашкваров с рейдерством веры нет от слова-совсем
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14.08.2021 15:07 Відповісти
а кому вера, зеле, который сдаст Украину пуйлу по формуле Штаймаера?
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14.08.2021 15:12 Відповісти
Віра була, поки вони за Порохом, як припарені ганяли, шоу влаштовували, свинками кидались. А зараз, вони вже зллочинці.
Іншими словами, поки вигідно Бубочці "нацжони"- герої, коли не вигідно- рекетири.
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14.08.2021 15:29 Відповісти
На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1747
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14.08.2021 15:10 Відповісти
Зря я напомнил в предыдущей теме про авакавскую гранату )) - Похоже эта система работает при любом режиме ))
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14.08.2021 15:11 Відповісти
Судя по видео, мент не раненный а просто решил себе отсидеться, корчит из себя больного
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14.08.2021 15:14 Відповісти
как же я хочу увидеть зеленый понт - гопак парашутистов.... На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9516
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14.08.2021 15:18 Відповісти
Национальный корпусц, шавки коломойского, титушки, "завтра" это говно будет за росию, или за зимбвабе, им по бую, где деньги платят, вот против Порошенко, то да,говноеды,анальный корпус аваковские.
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14.08.2021 15:21 Відповісти
Ща менты подвезут агента фсб корчинскиго на бульдозере, будет петуха обижать.
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14.08.2021 15:27 Відповісти
Та ні...
То зєбобіки знову вилізуть з епохи незубожіння і почнуть скавчати про те як "ми їх здєлалі!"
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14.08.2021 15:35 Відповісти
******* ты поц, шо без парашинских заносов никак!
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14.08.2021 15:38 Відповісти
кацапские приемчики - бубенец не оригинален,
хлопушку из коробка спичек хлопни и вяжи кого хочешь...
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14.08.2021 15:36 Відповісти
Не уж-то началось? Уставшего от воровства бубочку ...
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14.08.2021 15:42 Відповісти
***, только сейчас посмотрел, анал "их" Ой вей, мураев, в рот его иметь, кстати почему это росопомойку ещё не закрыли!
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14.08.2021 15:54 Відповісти
зделали картинку для параша сми
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14.08.2021 15:55 Відповісти
************* для Украины не указ.
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14.08.2021 16:04 Відповісти
теперь зрим в корень кто финансирует азов и белецкого и кого это выгодно..не жидо ли массонам типа бени
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14.08.2021 16:08 Відповісти
Я смотрю на видео много наших парней с бчб-флагами.Очевидно,минский ОМОН им нравится меньше,чем украинская Нацгвардия.Около 10 тыс в Украину сбежало с августа прошлого года На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6161Может,они не там революцию делают? На Банковій стався вибух, поранено поліцейського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6445
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14.08.2021 16:01 Відповісти
скучно, тварь кацапская??? могу тя за спам пригандонить...
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14.08.2021 23:05 Відповісти
взорвался пердак ?
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14.08.2021 18:21 Відповісти
Все що творять, то на користь Кремля! "Воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу!" - посол Великобританії в Україні. Під гасло "Остановим капитуляцию" ослаблюється тил, деморалізується суспільство - мета гібридної війни досягається: ніби за Україну, а насправді проти України. "Чим гірше, тим ліпше" - і для Кремля і для Порошенка.
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15.08.2021 10:10 Відповісти
а к осени и пулеметы в ход пойдут.....
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15.08.2021 13:38 Відповісти
 
 