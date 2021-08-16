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Кривой Рог (1128) Рабинович (245) Павлов Константин (28)

Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович. ФОТО (18+)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Народный депутат из ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал информацию о том, что убит мэр Кривого Рога Константин Павлов. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!!", - написал Рабинович.

Рабинович отметил: "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!

Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый рассказывал рассказывал о своих планах".

Также он опубликовал фотографии с места трагедии

Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович 01
Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович 02
Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович 03
Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович 04
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Топ комментарии
+111
Зажопинцев уже отстреливать начали? Неплохое начинание, люто лайкаю
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15.08.2021 17:30
+92
самогубство, по всім ознакам
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15.08.2021 17:30
+87
Украина и деятельность ОПЗЖ несовместимы!
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15.08.2021 17:30
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Страница 5 из 5
...йому підсунуть суперозу
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15.08.2021 22:14 Ответить
да они сами его и убрали. а сейчас во всё горло будут стонать.
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15.08.2021 21:48 Ответить
Рабинович следующий на самоубийство.
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15.08.2021 21:51 Ответить
...він як Чєчьоткін з балкона головою вниз, лише тапці залишить, не пропадати добру.
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15.08.2021 22:20 Ответить
Добра новина,але мало.
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15.08.2021 21:52 Ответить
Может не понял, кто теперь главный.
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15.08.2021 21:54 Ответить
Коли стріляються то за звичай сідають. Лише справжні офіцери стріляються стоячи і у правий висок.
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15.08.2021 22:13 Ответить
Навіщо рушницю викидати??? В ОПЗЖ ще багато агентів... тобто політиків.
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15.08.2021 22:13 Ответить
Туда чепухе и дорога
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15.08.2021 22:35 Ответить
Давай ещё рыгов
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15.08.2021 23:03 Ответить
Всё в порядке не волнуйтесь, его просто посыпали пеплом.
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15.08.2021 23:05 Ответить
Надо Рабиновича допросить, что они с убитым не поделили. То, что на оружии , возможно, нет отпечатков Рабиновича говорит только о том, что он их стёр перед сообщением об убийстве....Требую закрыть Рабиновича в СИЗО на 70 суток и пытать, пытать...Пока не сдохнет....
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15.08.2021 23:17 Ответить
А можна і на понт взяти людину-із-прізвищем-анекдотного-персонажа. Сказати, мовляв, не парся, зінов'євич, твої подільники тебе здали, як склотару. На них ніц нема, а на тебе - от тут цілий талмуд. От і віддуватися будеш один за всіх.
...І співатиме вадім зінов'євич соловейком...
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16.08.2021 00:01 Ответить
Вы абсолютно правы. Скорее всего в убийстве мерзавца участвовала вся ОПЗЖ, включая Мертведчука, который прикрывается своим домашним арестом, как алиби....Это как в фильме "Убийство в Восточном экспрессе", там в убийстве участвовал весь поезд.... А здесь вся пропутинская, предательская партия ОПЗЖ. Надо Киву допросить и пообещать ему бесплатного дерьма в его навозную яму за информацию на подельников.....
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16.08.2021 11:35 Ответить
Гадаю, тут простіша ситуація. Адже для більшості ОПЗЖопників клепка в голові - штука зайва. Тому й діють примітивно: в расход того, кого не шкода, щоб був привід для "Великої Жомової Революції", котру кива неодноразово анонсував на осінь.
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16.08.2021 11:43 Ответить
Никак общак ОПЗЖ держал, похоже свора собралась рвать когти за поребрик.
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15.08.2021 23:38 Ответить
все моделирую... и никак не могу смоделировать, в каком положении нужно и можно держать тело(еще был живой или уже "труп"), чтоб с груди кровь сбегала на ляжку(как и на плитку) и разбрызгывалась по той же ляжке? - туфта с кровью, с "убийством" и "самоубийством" полнейшая. кого дурите?
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16.08.2021 14:48 Ответить
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 6518
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16.08.2021 00:39 Ответить
Может мусорская инсценировка от зебилов и что за ствол такой странный?
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16.08.2021 00:59 Ответить
зайди в збролярські магазини і подивись, що ви до того ствола придовбались, якийсь тюнінговий цивільний колишній АК, тепер напівавтоматичний карабін
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16.08.2021 07:37 Ответить
зебилы решили показать что их братанов из жопоблока типа валят))))
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16.08.2021 01:00 Ответить
То що, так починається "Велика Жомова Революція"?
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 8213
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16.08.2021 02:26 Ответить
жаль что опознание не подтвердило то что покойник не является Рабиновичем. Скорбим об этом...
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16.08.2021 03:38 Ответить
это всё днепр, детки...)))(С)
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16.08.2021 06:38 Ответить
Н-да, мэр Харькова поживучей оказался в свое время...
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16.08.2021 07:06 Ответить
схематично все не так уж сложно - посану забили стрелку прямо на пороге его дома и если он
взял с собой карабин то знал тему и "собеседников" но видимо все отсрочки закончились и
"беседовать" присев на корточки не стали.... сразу перешли к торжественной части - вынос
мозга посредстовом ..... калибра, скорее всего 7.62
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16.08.2021 07:28 Ответить
одним словом каков городок таков и городничий........
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16.08.2021 07:29 Ответить
ЗАМЕТЬТЕ !!! УБИЛИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С РАБИНОВИЧЕМ И ОН МНОГО РАССКАЗЫВАЛ !!!
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16.08.2021 07:37 Ответить
схоже на балаган, навіть тапок злетівший зафоткали
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16.08.2021 08:34 Ответить
Видно, шо человек богатый был. Но безвкусный
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 178
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16.08.2021 09:32 Ответить
Быть вором/жлобом - это не быть богатым человеком
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16.08.2021 10:34 Ответить
+100500.
Хотя, и среди воров случаются эстеты.
Но не в данном случае.
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16.08.2021 10:44 Ответить
"Но безвкусный"
як і в середньому по лікарні.
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16.08.2021 13:43 Ответить
18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського сувернітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областейНу и земля ему стекловатой, коллаборант-предатель.
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16.08.2021 09:33 Ответить
Чомусь здається що це "черговий Бабченко" Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 5987
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16.08.2021 09:39 Ответить
Руссске мир ликвидирует ненужных свидетелей?
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16.08.2021 10:33 Ответить
зажопінці самі замочили свого поплічника. Для рюзького міра це традиційне явище.
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16.08.2021 11:01 Ответить
Вадик, конечно же не "покончил с собой", а свои же кореша и грохнули Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 5397
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16.08.2021 11:06 Ответить
доведение до самоубийства.....Рабинович поторопился склепать себе алиби "типа, мы долго говорили накануне..." Представляете как нужно запугать человека, что бы он шмальнул себя сам? Может шантажировали близкими людьми? Когда твоего ребенка обещают убить то человек реально может покончить с собой.Если бы этот покойный мэр чувствовал за собой поддержку опаЗЖ, то вряд ли он так поступил.Здесь похоже наоборот- ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ, один на один со своей бедой.Помните Чечетова,Семеняку,Кравченко или министра жд (забыл фамилию)?Их ведь тоже родная команда треснула.
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16.08.2021 11:19 Ответить
Предлагаю дать Рабиновичу смертельную дозу слабительного и подвесить за ноги.....Когда глотнёт своего кала, всё расскажет, про все свои убийства....
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16.08.2021 11:41 Ответить
Если рассмотреть всю информацию которая стала публичной, и записи видео камер про которых рассказали журналистам, то тут выплывает не правильное обращение с оружием, или - или, а ИЛИ это то, что нужно знать точно употреблял ли Павлов спиртные напитки с анализов крови, НО местные власти в лице Вилкулов сделают всё, что бы Павлов был тверёзым - экспертов они купят!, второе Вилкул давал интервью где сказал, что Павлов с семьёй в отпуске!?, а вернулся сам яко бы, что бы провести в не очередную сессию????, спрашивается, а что такого произошло в Кривом Роге, что бы это делать. Тут так же нужно рассмотреть вариант семейной ссоры, ну и с дальнейшими последствиями.
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16.08.2021 12:06 Ответить
Тот случай когда Враги Украины(или идиоты что тоже вредно) объединяются и чётко себя Индифицируют как партия ОПЗЖ...и их избиратели...Так что никаких соболезнований или рефлексии на беспредел...и да там рашка на 50 лет даёт запрет на вьезд...а мы всего на 5...Алё компенсируйте недоимку!
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16.08.2021 16:04 Ответить
В такую жару по дому в носках ходят только самоубийцы
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20.08.2021 11:57 Ответить
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