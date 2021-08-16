Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович. ФОТО (18+)

Народный депутат из ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал информацию о том, что убит мэр Кривого Рога Константин Павлов. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!!", - написал Рабинович.

Рабинович отметил: "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!

Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый рассказывал рассказывал о своих планах".

Также он опубликовал фотографии с места трагедии







