Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович. ФОТО (18+)
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Народный депутат из ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал информацию о том, что убит мэр Кривого Рога Константин Павлов. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!!", - написал Рабинович.
Рабинович отметил: "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!
Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый рассказывал рассказывал о своих планах".
Также он опубликовал фотографии с места трагедии
Пожалуйста, подождите...
...І співатиме вадім зінов'євич соловейком...
взял с собой карабин то знал тему и "собеседников" но видимо все отсрочки закончились и
"беседовать" присев на корточки не стали.... сразу перешли к торжественной части - вынос
мозга посредстовом ..... калибра, скорее всего 7.62
Хотя, и среди воров случаются эстеты.
Но не в данном случае.
як і в середньому по лікарні.