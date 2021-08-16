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Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович. ФОТО (18+)
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Народний депутат з ОПЗЖ Вадим Рабінович оприлюднив інформацію про те, що убито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов!!" - вказує Рабінович.
Рабінович зазначив: "Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо!
Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійці розмовляли з ним вчора - він був веселий, розповідав розповідав про свої плани".
Пізніше він опублікував фотографії з місця трагедії.
Топ коментарі
+111 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар15.08.2021 17:30
+92 Ан Мур
показати весь коментар15.08.2021 17:30
+87 Шрек Баблокат
показати весь коментар15.08.2021 17:30
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Будь ласка, зачекайте...
...І співатиме вадім зінов'євич соловейком...
взял с собой карабин то знал тему и "собеседников" но видимо все отсрочки закончились и
"беседовать" присев на корточки не стали.... сразу перешли к торжественной части - вынос
мозга посредстовом ..... калибра, скорее всего 7.62
Хотя, и среди воров случаются эстеты.
Но не в данном случае.
як і в середньому по лікарні.