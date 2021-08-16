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Кривий Ріг (811) Рабінович (189) Павлов Костянтин (28)

Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович. ФОТО (18+)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Народний депутат з ОПЗЖ Вадим Рабінович оприлюднив інформацію про те, що убито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов!!" -  вказує Рабінович.

Рабінович зазначив: "Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо!

Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійці розмовляли з ним вчора - він був веселий, розповідав розповідав про свої плани".

Пізніше він опублікував фотографії з місця трагедії.

Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович 01
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович 02
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович 03
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович 04
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Топ коментарі
+111
Зажопинцев уже отстреливать начали? Неплохое начинание, люто лайкаю
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15.08.2021 17:30
+92
самогубство, по всім ознакам
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15.08.2021 17:30
+87
Украина и деятельность ОПЗЖ несовместимы!
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15.08.2021 17:30
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...йому підсунуть суперозу
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15.08.2021 22:14 Відповісти
да они сами его и убрали. а сейчас во всё горло будут стонать.
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15.08.2021 21:48 Відповісти
Рабинович следующий на самоубийство.
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15.08.2021 21:51 Відповісти
...він як Чєчьоткін з балкона головою вниз, лише тапці залишить, не пропадати добру.
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15.08.2021 22:20 Відповісти
Добра новина,але мало.
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15.08.2021 21:52 Відповісти
Может не понял, кто теперь главный.
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15.08.2021 21:54 Відповісти
Коли стріляються то за звичай сідають. Лише справжні офіцери стріляються стоячи і у правий висок.
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15.08.2021 22:13 Відповісти
Навіщо рушницю викидати??? В ОПЗЖ ще багато агентів... тобто політиків.
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15.08.2021 22:13 Відповісти
Туда чепухе и дорога
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15.08.2021 22:35 Відповісти
Давай ещё рыгов
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15.08.2021 23:03 Відповісти
Всё в порядке не волнуйтесь, его просто посыпали пеплом.
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15.08.2021 23:05 Відповісти
Надо Рабиновича допросить, что они с убитым не поделили. То, что на оружии , возможно, нет отпечатков Рабиновича говорит только о том, что он их стёр перед сообщением об убийстве....Требую закрыть Рабиновича в СИЗО на 70 суток и пытать, пытать...Пока не сдохнет....
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15.08.2021 23:17 Відповісти
А можна і на понт взяти людину-із-прізвищем-анекдотного-персонажа. Сказати, мовляв, не парся, зінов'євич, твої подільники тебе здали, як склотару. На них ніц нема, а на тебе - от тут цілий талмуд. От і віддуватися будеш один за всіх.
...І співатиме вадім зінов'євич соловейком...
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16.08.2021 00:01 Відповісти
Вы абсолютно правы. Скорее всего в убийстве мерзавца участвовала вся ОПЗЖ, включая Мертведчука, который прикрывается своим домашним арестом, как алиби....Это как в фильме "Убийство в Восточном экспрессе", там в убийстве участвовал весь поезд.... А здесь вся пропутинская, предательская партия ОПЗЖ. Надо Киву допросить и пообещать ему бесплатного дерьма в его навозную яму за информацию на подельников.....
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16.08.2021 11:35 Відповісти
Гадаю, тут простіша ситуація. Адже для більшості ОПЗЖопників клепка в голові - штука зайва. Тому й діють примітивно: в расход того, кого не шкода, щоб був привід для "Великої Жомової Революції", котру кива неодноразово анонсував на осінь.
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16.08.2021 11:43 Відповісти
Никак общак ОПЗЖ держал, похоже свора собралась рвать когти за поребрик.
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15.08.2021 23:38 Відповісти
все моделирую... и никак не могу смоделировать, в каком положении нужно и можно держать тело(еще был живой или уже "труп"), чтоб с груди кровь сбегала на ляжку(как и на плитку) и разбрызгывалась по той же ляжке? - туфта с кровью, с "убийством" и "самоубийством" полнейшая. кого дурите?
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16.08.2021 14:48 Відповісти
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 6518
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16.08.2021 00:39 Відповісти
Может мусорская инсценировка от зебилов и что за ствол такой странный?
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16.08.2021 00:59 Відповісти
зайди в збролярські магазини і подивись, що ви до того ствола придовбались, якийсь тюнінговий цивільний колишній АК, тепер напівавтоматичний карабін
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16.08.2021 07:37 Відповісти
зебилы решили показать что их братанов из жопоблока типа валят))))
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16.08.2021 01:00 Відповісти
То що, так починається "Велика Жомова Революція"?
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 8213
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16.08.2021 02:26 Відповісти
жаль что опознание не подтвердило то что покойник не является Рабиновичем. Скорбим об этом...
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16.08.2021 03:38 Відповісти
это всё днепр, детки...)))(С)
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16.08.2021 06:38 Відповісти
Н-да, мэр Харькова поживучей оказался в свое время...
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16.08.2021 07:06 Відповісти
схематично все не так уж сложно - посану забили стрелку прямо на пороге его дома и если он
взял с собой карабин то знал тему и "собеседников" но видимо все отсрочки закончились и
"беседовать" присев на корточки не стали.... сразу перешли к торжественной части - вынос
мозга посредстовом ..... калибра, скорее всего 7.62
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16.08.2021 07:28 Відповісти
одним словом каков городок таков и городничий........
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16.08.2021 07:29 Відповісти
ЗАМЕТЬТЕ !!! УБИЛИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С РАБИНОВИЧЕМ И ОН МНОГО РАССКАЗЫВАЛ !!!
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16.08.2021 07:37 Відповісти
схоже на балаган, навіть тапок злетівший зафоткали
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16.08.2021 08:34 Відповісти
Видно, шо человек богатый был. Но безвкусный
Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 178
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16.08.2021 09:32 Відповісти
Быть вором/жлобом - это не быть богатым человеком
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16.08.2021 10:34 Відповісти
+100500.
Хотя, и среди воров случаются эстеты.
Но не в данном случае.
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16.08.2021 10:44 Відповісти
"Но безвкусный"
як і в середньому по лікарні.
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16.08.2021 13:43 Відповісти
18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського сувернітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областейНу и земля ему стекловатой, коллаборант-предатель.
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16.08.2021 09:33 Відповісти
Чомусь здається що це "черговий Бабченко" Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 5987
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16.08.2021 09:39 Відповісти
Руссске мир ликвидирует ненужных свидетелей?
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16.08.2021 10:33 Відповісти
зажопінці самі замочили свого поплічника. Для рюзького міра це традиційне явище.
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16.08.2021 11:01 Відповісти
Вадик, конечно же не "покончил с собой", а свои же кореша и грохнули Мера Кривого Рогу Павлова знайдено убитим, - Рабінович - Цензор.НЕТ 5397
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16.08.2021 11:06 Відповісти
доведение до самоубийства.....Рабинович поторопился склепать себе алиби "типа, мы долго говорили накануне..." Представляете как нужно запугать человека, что бы он шмальнул себя сам? Может шантажировали близкими людьми? Когда твоего ребенка обещают убить то человек реально может покончить с собой.Если бы этот покойный мэр чувствовал за собой поддержку опаЗЖ, то вряд ли он так поступил.Здесь похоже наоборот- ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ, один на один со своей бедой.Помните Чечетова,Семеняку,Кравченко или министра жд (забыл фамилию)?Их ведь тоже родная команда треснула.
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16.08.2021 11:19 Відповісти
Предлагаю дать Рабиновичу смертельную дозу слабительного и подвесить за ноги.....Когда глотнёт своего кала, всё расскажет, про все свои убийства....
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16.08.2021 11:41 Відповісти
Если рассмотреть всю информацию которая стала публичной, и записи видео камер про которых рассказали журналистам, то тут выплывает не правильное обращение с оружием, или - или, а ИЛИ это то, что нужно знать точно употреблял ли Павлов спиртные напитки с анализов крови, НО местные власти в лице Вилкулов сделают всё, что бы Павлов был тверёзым - экспертов они купят!, второе Вилкул давал интервью где сказал, что Павлов с семьёй в отпуске!?, а вернулся сам яко бы, что бы провести в не очередную сессию????, спрашивается, а что такого произошло в Кривом Роге, что бы это делать. Тут так же нужно рассмотреть вариант семейной ссоры, ну и с дальнейшими последствиями.
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16.08.2021 12:06 Відповісти
Тот случай когда Враги Украины(или идиоты что тоже вредно) объединяются и чётко себя Индифицируют как партия ОПЗЖ...и их избиратели...Так что никаких соболезнований или рефлексии на беспредел...и да там рашка на 50 лет даёт запрет на вьезд...а мы всего на 5...Алё компенсируйте недоимку!
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16.08.2021 16:04 Відповісти
В такую жару по дому в носках ходят только самоубийцы
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20.08.2021 11:57 Відповісти
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