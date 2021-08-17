Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане
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Экс-президент США Доноальд Трамп заявил о себе после захвата власти в Афганистане талибами. Он призвал действующего президента Джозефа Байдена уйти в отставку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Трамп выступил с заявлением, в котором призвал нынешнего президента Белого дома уйти в отставку.
"Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане, наряду с огромным всплеском COVID, пограничной катастрофой, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой", - заявил Трамп.
При этом он заявил также, что действующий президент был избран незаконно.
"Он изначально не был избран законным образом!", - заявил Трамп.
Ранее Трамп уже делал подобные заявления из-за ситуации в Афганистане. Он говорил, что захват Афганистана талибами будет признан "одним из величайших поражений в американской истории".
При этом действующий президент США Джо Байден не стесняется напоминать Трампу, что соглашение о выходе американских войск из Афганистана заключил именно он.
Как известно, "Талибан" вступил в переговоры с Соединенными Штатами Америки в 2018 году и заключил мирное соглашение в феврале 2020 года, когда Трамп являлся президентом США. В соглашении США обязались вывести свои войска из Афганистана, однако талибы не сдержали своих обязательств и продолжали убивать афганские силы безопасности и мирных жителей.
Напомним, что США отправляет в Афганистан 6 тысяч военных. Это нужно для того, чтоб эвакуировать американцев и афганцев, которые поддержали армию США.
Пожалуйста, подождите...
2500 американских военных погибших, более 6000 бойцов ЧВК тоже. 1 триллион долларов. 88 млрд на обучение афганских военных. И это только потери США. А еще есть Канада, Австралия, Англия и другие страны НАТО.
Правильно понял цепочку событий???
@svecha62
Святкові гірлянди на честь проголошення Ісламського Емірату Афганістан.
https://pbs.twimg.com/media/E82rnqnWQAMYTTl?format=jpg&name=900x900
Еще месяц-два и можно на покой.
"Президент США Дональд Трамп у суботу, 29 лютого, заявив про "негайне" виведення американських військ з Афганістану. "Сьогодні, це почнеться негайно", - заявив він під час пресконференції, передає агенція dpa.
Якщо напередодні підписана мирна угода буде дотримана, решта іноземних військ також повинні залишити країну протягом 14 місяців - тобто до кінця квітня 2021 року відповідно до угоди США з ісламістським рухом "Талібан".
На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. "
О том, что режим обречен, стало понятно после того, как экс-президент Трамп объявил о выводе войск из Афганистана, а контрольным выстрелом стало заявление действующего президента Байдена о том, что он продолжает политику вывода войск, объявленную его предшественником.
В связи с этим было непонятно, откуда появились данные о том, что начиная с середины уходящей недели прогнозируется 90 дней за которые Талибан захватит всю страну.
Ведь никакой организованной обороны не было, да и не могло быть в принципе 🤨
И в общем, войска бывшего правительства просто отказывались воевать с талибами и целыми гарнизонами, с оружием и амуницией, переходили на их сторону !!
Так кто им доктор ?
Или американцы должны были вевать с талибами ?
На самом деле, в Афганистане так и не была создана какая-то современная промышленность, которая вовлекла бы какие-то крупные инвестиции, которые всегда найдется кому защищать.
Можно не сомневаться в том, что если бы там нашли крупные залежи газа, например, как в соседнем Туркменистане и туда зашли бы инвесторы, то талибов передушили бы еще в зародыше 😠
А так возникает вопрос - ЗА ЧТО ВОЕВАТЬ ?
Ответ- не за что !
Разговоры о том что надо уходить из Афганистана начались еще при Буше 🙂
Обама как раз и победил на обещании закончить войны в Афганистане и Ираке, вывести оттуда войска и ликвидировать тюрьму в Гуантанамо.
И уже много раз в Афганистане был вывод-ухудшение_ситуации-возврат.
там есть только опийный мак.
он- такой же как ми, только бєз хвоста
https://twitter.com/ahmermkhan/status/1427126954415648769
22 ч. ·
Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.
А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:
1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,
2) радарні системи,
3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,
4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.
Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.
Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.