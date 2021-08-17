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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Экс-президент США Доноальд Трамп заявил о себе после захвата власти в Афганистане талибами. Он призвал действующего президента Джозефа Байдена уйти в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Трамп выступил с заявлением, в котором призвал нынешнего президента Белого дома уйти в отставку.

"Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане, наряду с огромным всплеском COVID, пограничной катастрофой, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой", - заявил Трамп.

При этом он заявил также, что действующий президент был избран незаконно.

"Он изначально не был избран законным образом!", - заявил Трамп.

Ранее Трамп уже делал подобные заявления из-за ситуации в Афганистане. Он говорил, что захват Афганистана талибами будет признан "одним из величайших поражений в американской истории".

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При этом действующий президент США Джо Байден не стесняется напоминать Трампу, что соглашение о выходе американских войск из Афганистана заключил именно он.

Как известно, "Талибан" вступил в переговоры с Соединенными Штатами Америки в 2018 году и заключил мирное соглашение в феврале 2020 года, когда Трамп являлся президентом США. В соглашении США обязались вывести свои войска из Афганистана, однако талибы не сдержали своих обязательств и продолжали убивать афганские силы безопасности и мирных жителей.

Напомним, что США отправляет в Афганистан 6 тысяч военных. Это нужно для того, чтоб эвакуировать американцев и афганцев, которые поддержали армию США.
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Топ комментарии
+48
Хороший хід - сам цю"байду" з виведенням військ з Афганістану почав а Байден у відставку! Що ***** надоумив???
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16.08.2021 07:42
+30
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 72
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16.08.2021 07:47
+27
«Наши храбрые военные, служащие в Афганистане, должны быть у себя дома до Рождества (до 25 декабря)», - написал глава Белого дома Трамп в Twitter. Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 8001 Дело было

07.10.2020 Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 7889. Какие вопросы к Байдену?
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16.08.2021 07:50
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Страница 2 из 2
Є шанс недорого, у величезних кількостях закупити добру американську зброю - купити в талібів. Як не як, озброєння 350 тисячної армії.
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16.08.2021 09:03 Ответить
Итог 20-летнего приобщения Афганистана к демократии:
2500 американских военных погибших, более 6000 бойцов ЧВК тоже. 1 триллион долларов. 88 млрд на обучение афганских военных. И это только потери США. А еще есть Канада, Австралия, Англия и другие страны НАТО.
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16.08.2021 09:07 Ответить
Это надо читать как "США проиграли войну за Афганистан". Никак иначе это расценивать не получается
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16.08.2021 09:12 Ответить
https://www.bbc.com/news/world-asia-56747158 вдогонку
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16.08.2021 09:13 Ответить
Т.е. сначала СцеСеСеР проиграл войну в Афганистане, потом ПотРоссия проиграла войну Китаю - сдала без боя остров Герой Даманский за который деды воевали, потом ПотРоссия проиграла войну в Нагорному Карабахе...
Правильно понял цепочку событий???
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16.08.2021 12:47 Ответить
Не сподобалось? Нехай тепер їдять черпаками "демократію" від талібану.
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16.08.2021 09:18 Ответить

@svecha62

Святкові гірлянди на честь проголошення Ісламського Емірату Афганістан.

https://pbs.twimg.com/media/E82rnqnWQAMYTTl?format=jpg&name=900x900
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16.08.2021 09:21 Ответить
И это только начало. Скоро начнутся массовые казни.
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16.08.2021 09:34 Ответить
Бидон за пару месяцев еще не все просрал, но осталось немного.
Еще месяц-два и можно на покой.
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16.08.2021 09:13 Ответить
Осталось ещё только гопникам из БЛМ собственную страну сдать.
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16.08.2021 09:17 Ответить
И вот свежий пример - Про бедную Дашу и её друзей
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16.08.2021 12:33 Ответить
вот это супер ход - сам трамп эту бодягу заварил, договорился о выводе войск и поставил Байдена перед фактом..., классический цугцванг, и сейчас трамп в позе мученика и праведника обвиняет Байдена в своих просчетах и ошибках...., да, воистину- ни совести ни чести, классическое поведение гопника, и это многим нравится...
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16.08.2021 09:15 Ответить
Мне Трамп напоминает Бориса Джонсона, который замутил Брексит, а после всё спихнул на тупоумную Мей. И въехал на белом коне в Букингемский дворец.
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16.08.2021 09:31 Ответить
Ідіотка
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16.08.2021 12:19 Ответить
01.03.2020 Трамп анонсував негайне виведення військ з Афганістану

"Президент США Дональд Трамп у суботу, 29 лютого, заявив про "негайне" виведення американських військ з Афганістану. "Сьогодні, це почнеться негайно", - заявив він під час пресконференції, передає агенція dpa.

Якщо напередодні підписана мирна угода буде дотримана, решта іноземних військ також повинні залишити країну протягом 14 місяців - тобто до кінця квітня 2021 року відповідно до угоди США з ісламістським рухом "Талібан".

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. "
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16.08.2021 09:16 Ответить
По большому счету это - не хорошо и не плохо.
О том, что режим обречен, стало понятно после того, как экс-президент Трамп объявил о выводе войск из Афганистана, а контрольным выстрелом стало заявление действующего президента Байдена о том, что он продолжает политику вывода войск, объявленную его предшественником.
В связи с этим было непонятно, откуда появились данные о том, что начиная с середины уходящей недели прогнозируется 90 дней за которые Талибан захватит всю страну.
Ведь никакой организованной обороны не было, да и не могло быть в принципе 🤨
И в общем, войска бывшего правительства просто отказывались воевать с талибами и целыми гарнизонами, с оружием и амуницией, переходили на их сторону !!
Так кто им доктор ?
Или американцы должны были вевать с талибами ?
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16.08.2021 09:30 Ответить
Сначала говорили что это займет годы, потом полгода, потом 90 дней. Еще позавчера говорили что неделю.
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16.08.2021 09:32 Ответить
Трамп закликав Байдена піти у відставку через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 6100
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16.08.2021 09:30 Ответить
Ну не Трамп,а чистий тобі пуцик,тобто:- я нагадив,але винен ти,тому,що нагадив я. Абракадабра? Ні,логіка ************** пацюка.
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16.08.2021 09:38 Ответить
Слишком затянули США со своим присутствием в Афганистане. Сохранить лицо можно было выходя оттуда лет 15 назад. Зашли после терактов 11 сентября, за пару-тройку лет проредили ряды фанатиков, зачистили их верхушку, и со спокойной совестью вышли. До следующего раза. Но было принято изначально ошибочное решение попытаться впихнуть невпихуемое.)) Взрастить хоть какое-то подобие демократии и светскости на песках территории, безнадёжно застрявшей в средневековой феодальной теократии. Закончилось всё закономерно. Но потеря ли это лица ещё спорный вопрос. В случае с Афганом США трудно упрекнуть в преследовании каких-то шкурных интересов. Нет там ни нефти, ни алмазов… Песок, камни и дикари. Миссия была исключительно гуманитарной. Влили триллион $. Пациент оказался безнадёжен. Пришло время отключать аппарат ИВЛ.))
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16.08.2021 10:25 Ответить
Но самое важное не это.
На самом деле, в Афганистане так и не была создана какая-то современная промышленность, которая вовлекла бы какие-то крупные инвестиции, которые всегда найдется кому защищать.
Можно не сомневаться в том, что если бы там нашли крупные залежи газа, например, как в соседнем Туркменистане и туда зашли бы инвесторы, то талибов передушили бы еще в зародыше 😠
А так возникает вопрос - ЗА ЧТО ВОЕВАТЬ ?
Ответ- не за что !
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16.08.2021 09:46 Ответить
Интерес был в контроле наркотрафика. Трамп закликав Байдена піти у відставку через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 1948
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16.08.2021 12:39 Ответить
В СП-2 и Афганистане ему фактически досталось окончание процесса, все решено было до Байдена!!
Разговоры о том что надо уходить из Афганистана начались еще при Буше 🙂
Обама как раз и победил на обещании закончить войны в Афганистане и Ираке, вывести оттуда войска и ликвидировать тюрьму в Гуантанамо.
И уже много раз в Афганистане был вывод-ухудшение_ситуации-возврат.
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16.08.2021 09:50 Ответить
вывод войск США из Афгана,в принципе правильный ход. там нет ничего,что нужно было бы защищать. нет фабрик,нет заводов,нет полезных ископаемых производственных масштабов и не будет,ибо черножопые в чалме неспособны к созиданию без белого человека.
там есть только опийный мак.
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16.08.2021 09:51 Ответить
У нас дещо подібне, не ЗЕ, а Порошенко у всьому винен, і війну "розв*язав", і "барижив" в Бюджет і т.д.
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16.08.2021 09:56 Ответить
ага,

он- такой же как ми, только бєз хвоста
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16.08.2021 10:22 Ответить
Жесткая эвакуация в кабульском аэропорту
https://twitter.com/ahmermkhan/status/1427126954415648769
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16.08.2021 10:17 Ответить
Sergey Naumovich

22 ч. ·

Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.

А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:

1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,

2) радарні системи,

3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,

4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.

Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.

Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
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16.08.2021 10:18 Ответить
Трамп это смесь ипоната с маразматиком.
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16.08.2021 10:38 Ответить
В этом позоре для США Трамп виноват не меньше, это еще при нем начали заигрывать с боевиками, вести переговоры и сокращать войска.
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16.08.2021 11:00 Ответить
Вот дает, сам издал указ о выводе и требует отставки другого!
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16.08.2021 11:55 Ответить
Хитрый тролль. Байден и его администрация виноваты только в одном - в просчете ситуации. Надо было просчитать капитуляцию афганских сил и вывести всех американцев до того, как талибы захватят всю страну и войдут в Кабул. А так получается, что США и союзники с позором драпают оттуда.
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16.08.2021 12:02 Ответить
Рыжая брехливая скотыняка!
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17.08.2021 00:00 Ответить
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