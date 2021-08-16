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Трамп закликав Байдена піти у відставку через ситуацію в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп закликав Байдена піти у відставку через ситуацію в Афганістані

Експрезидент США Дональд Трамп заявив про себе після захоплення влади в Афганістані талібами. Він закликав чинного президента Джозефа Байдена піти у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Трамп виступив із заявою, в якій закликав нинішнього президента Білого дому піти у відставку.

"Джо Байдену час із ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані, поряд з величезним сплеском COVID, прикордонною катастрофою, руйнуванням енергетичної незалежності і нашою підірваною економікою", - заявив Трамп.

При цьому він заявив також, що чинний президент був обраний незаконно.

"Він спочатку не був обраний законним чином!" - заявив Трамп.

Раніше Трамп уже робив подібні заяви через ситуацію в Афганістані. Він говорив, що захоплення Афганістану талібами буде визнано "однією з найбільших поразок в американській історії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан. ВIДЕО

При цьому чинний президент США Джо Байден не соромиться нагадувати Трампу, що угоду про вихід американських військ з Афганістану уклав саме він.

Як відомо, "Талібан" вступив у переговори зі Сполученими Штатами Америки в 2018 році і уклав мирну угоду в лютому 2020 року, коли Трамп був президентом США. В угоді США зобов'язалися вивести свої війська з Афганістану, проте таліби не дотримали своїх зобов'язань і продовжували вбивати афганські сили безпеки і мирних жителів.

Нагадаємо, що США відправляє до Афганістану 6 тисяч військових. Це потрібно для того, щоб евакуювати американців і афганців, які підтримали армію США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Хороший хід - сам цю"байду" з виведенням військ з Афганістану почав а Байден у відставку! Що ***** надоумив???
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16.08.2021 07:42
+30
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 72
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16.08.2021 07:47
+27
«Наши храбрые военные, служащие в Афганистане, должны быть у себя дома до Рождества (до 25 декабря)», - написал глава Белого дома Трамп в Twitter. Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 8001 Дело было

07.10.2020 Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 7889. Какие вопросы к Байдену?
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16.08.2021 07:50
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Є шанс недорого, у величезних кількостях закупити добру американську зброю - купити в талібів. Як не як, озброєння 350 тисячної армії.
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16.08.2021 09:03 Відповісти
Итог 20-летнего приобщения Афганистана к демократии:
2500 американских военных погибших, более 6000 бойцов ЧВК тоже. 1 триллион долларов. 88 млрд на обучение афганских военных. И это только потери США. А еще есть Канада, Австралия, Англия и другие страны НАТО.
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16.08.2021 09:07 Відповісти
Это надо читать как "США проиграли войну за Афганистан". Никак иначе это расценивать не получается
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16.08.2021 09:12 Відповісти
https://www.bbc.com/news/world-asia-56747158 вдогонку
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16.08.2021 09:13 Відповісти
Т.е. сначала СцеСеСеР проиграл войну в Афганистане, потом ПотРоссия проиграла войну Китаю - сдала без боя остров Герой Даманский за который деды воевали, потом ПотРоссия проиграла войну в Нагорному Карабахе...
Правильно понял цепочку событий???
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16.08.2021 12:47 Відповісти
Не сподобалось? Нехай тепер їдять черпаками "демократію" від талібану.
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16.08.2021 09:18 Відповісти

@svecha62

Святкові гірлянди на честь проголошення Ісламського Емірату Афганістан.

https://pbs.twimg.com/media/E82rnqnWQAMYTTl?format=jpg&name=900x900
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16.08.2021 09:21 Відповісти
И это только начало. Скоро начнутся массовые казни.
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16.08.2021 09:34 Відповісти
Бидон за пару месяцев еще не все просрал, но осталось немного.
Еще месяц-два и можно на покой.
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16.08.2021 09:13 Відповісти
Осталось ещё только гопникам из БЛМ собственную страну сдать.
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16.08.2021 09:17 Відповісти
И вот свежий пример - Про бедную Дашу и её друзей
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16.08.2021 12:33 Відповісти
вот это супер ход - сам трамп эту бодягу заварил, договорился о выводе войск и поставил Байдена перед фактом..., классический цугцванг, и сейчас трамп в позе мученика и праведника обвиняет Байдена в своих просчетах и ошибках...., да, воистину- ни совести ни чести, классическое поведение гопника, и это многим нравится...
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16.08.2021 09:15 Відповісти
Мне Трамп напоминает Бориса Джонсона, который замутил Брексит, а после всё спихнул на тупоумную Мей. И въехал на белом коне в Букингемский дворец.
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16.08.2021 09:31 Відповісти
Ідіотка
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16.08.2021 12:19 Відповісти
01.03.2020 Трамп анонсував негайне виведення військ з Афганістану

"Президент США Дональд Трамп у суботу, 29 лютого, заявив про "негайне" виведення американських військ з Афганістану. "Сьогодні, це почнеться негайно", - заявив він під час пресконференції, передає агенція dpa.

Якщо напередодні підписана мирна угода буде дотримана, решта іноземних військ також повинні залишити країну протягом 14 місяців - тобто до кінця квітня 2021 року відповідно до угоди США з ісламістським рухом "Талібан".

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. "
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16.08.2021 09:16 Відповісти
По большому счету это - не хорошо и не плохо.
О том, что режим обречен, стало понятно после того, как экс-президент Трамп объявил о выводе войск из Афганистана, а контрольным выстрелом стало заявление действующего президента Байдена о том, что он продолжает политику вывода войск, объявленную его предшественником.
В связи с этим было непонятно, откуда появились данные о том, что начиная с середины уходящей недели прогнозируется 90 дней за которые Талибан захватит всю страну.
Ведь никакой организованной обороны не было, да и не могло быть в принципе 🤨
И в общем, войска бывшего правительства просто отказывались воевать с талибами и целыми гарнизонами, с оружием и амуницией, переходили на их сторону !!
Так кто им доктор ?
Или американцы должны были вевать с талибами ?
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16.08.2021 09:30 Відповісти
Сначала говорили что это займет годы, потом полгода, потом 90 дней. Еще позавчера говорили что неделю.
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16.08.2021 09:32 Відповісти
Трамп закликав Байдена піти у відставку через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 6100
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16.08.2021 09:30 Відповісти
Ну не Трамп,а чистий тобі пуцик,тобто:- я нагадив,але винен ти,тому,що нагадив я. Абракадабра? Ні,логіка ************** пацюка.
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16.08.2021 09:38 Відповісти
Слишком затянули США со своим присутствием в Афганистане. Сохранить лицо можно было выходя оттуда лет 15 назад. Зашли после терактов 11 сентября, за пару-тройку лет проредили ряды фанатиков, зачистили их верхушку, и со спокойной совестью вышли. До следующего раза. Но было принято изначально ошибочное решение попытаться впихнуть невпихуемое.)) Взрастить хоть какое-то подобие демократии и светскости на песках территории, безнадёжно застрявшей в средневековой феодальной теократии. Закончилось всё закономерно. Но потеря ли это лица ещё спорный вопрос. В случае с Афганом США трудно упрекнуть в преследовании каких-то шкурных интересов. Нет там ни нефти, ни алмазов… Песок, камни и дикари. Миссия была исключительно гуманитарной. Влили триллион $. Пациент оказался безнадёжен. Пришло время отключать аппарат ИВЛ.))
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16.08.2021 10:25 Відповісти
Но самое важное не это.
На самом деле, в Афганистане так и не была создана какая-то современная промышленность, которая вовлекла бы какие-то крупные инвестиции, которые всегда найдется кому защищать.
Можно не сомневаться в том, что если бы там нашли крупные залежи газа, например, как в соседнем Туркменистане и туда зашли бы инвесторы, то талибов передушили бы еще в зародыше 😠
А так возникает вопрос - ЗА ЧТО ВОЕВАТЬ ?
Ответ- не за что !
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16.08.2021 09:46 Відповісти
Интерес был в контроле наркотрафика. Трамп закликав Байдена піти у відставку через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 1948
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16.08.2021 12:39 Відповісти
В СП-2 и Афганистане ему фактически досталось окончание процесса, все решено было до Байдена!!
Разговоры о том что надо уходить из Афганистана начались еще при Буше 🙂
Обама как раз и победил на обещании закончить войны в Афганистане и Ираке, вывести оттуда войска и ликвидировать тюрьму в Гуантанамо.
И уже много раз в Афганистане был вывод-ухудшение_ситуации-возврат.
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16.08.2021 09:50 Відповісти
вывод войск США из Афгана,в принципе правильный ход. там нет ничего,что нужно было бы защищать. нет фабрик,нет заводов,нет полезных ископаемых производственных масштабов и не будет,ибо черножопые в чалме неспособны к созиданию без белого человека.
там есть только опийный мак.
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16.08.2021 09:51 Відповісти
У нас дещо подібне, не ЗЕ, а Порошенко у всьому винен, і війну "розв*язав", і "барижив" в Бюджет і т.д.
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16.08.2021 09:56 Відповісти
ага,

он- такой же как ми, только бєз хвоста
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16.08.2021 10:22 Відповісти
Жесткая эвакуация в кабульском аэропорту
https://twitter.com/ahmermkhan/status/1427126954415648769
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16.08.2021 10:17 Відповісти
Sergey Naumovich

22 ч. ·

Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.

А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:

1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,

2) радарні системи,

3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,

4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.

Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.

Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
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16.08.2021 10:18 Відповісти
Трамп это смесь ипоната с маразматиком.
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16.08.2021 10:38 Відповісти
В этом позоре для США Трамп виноват не меньше, это еще при нем начали заигрывать с боевиками, вести переговоры и сокращать войска.
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16.08.2021 11:00 Відповісти
Вот дает, сам издал указ о выводе и требует отставки другого!
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16.08.2021 11:55 Відповісти
Хитрый тролль. Байден и его администрация виноваты только в одном - в просчете ситуации. Надо было просчитать капитуляцию афганских сил и вывести всех американцев до того, как талибы захватят всю страну и войдут в Кабул. А так получается, что США и союзники с позором драпают оттуда.
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16.08.2021 12:02 Відповісти
Рыжая брехливая скотыняка!
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17.08.2021 00:00 Відповісти
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