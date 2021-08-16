Трамп закликав Байдена піти у відставку через ситуацію в Афганістані
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Експрезидент США Дональд Трамп заявив про себе після захоплення влади в Афганістані талібами. Він закликав чинного президента Джозефа Байдена піти у відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.
Трамп виступив із заявою, в якій закликав нинішнього президента Білого дому піти у відставку.
"Джо Байдену час із ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані, поряд з величезним сплеском COVID, прикордонною катастрофою, руйнуванням енергетичної незалежності і нашою підірваною економікою", - заявив Трамп.
При цьому він заявив також, що чинний президент був обраний незаконно.
"Він спочатку не був обраний законним чином!" - заявив Трамп.
Раніше Трамп уже робив подібні заяви через ситуацію в Афганістані. Він говорив, що захоплення Афганістану талібами буде визнано "однією з найбільших поразок в американській історії".
При цьому чинний президент США Джо Байден не соромиться нагадувати Трампу, що угоду про вихід американських військ з Афганістану уклав саме він.
Як відомо, "Талібан" вступив у переговори зі Сполученими Штатами Америки в 2018 році і уклав мирну угоду в лютому 2020 року, коли Трамп був президентом США. В угоді США зобов'язалися вивести свої війська з Афганістану, проте таліби не дотримали своїх зобов'язань і продовжували вбивати афганські сили безпеки і мирних жителів.
Нагадаємо, що США відправляє до Афганістану 6 тисяч військових. Це потрібно для того, щоб евакуювати американців і афганців, які підтримали армію США.
Будь ласка, зачекайте...
2500 американских военных погибших, более 6000 бойцов ЧВК тоже. 1 триллион долларов. 88 млрд на обучение афганских военных. И это только потери США. А еще есть Канада, Австралия, Англия и другие страны НАТО.
Правильно понял цепочку событий???
@svecha62
Святкові гірлянди на честь проголошення Ісламського Емірату Афганістан.
https://pbs.twimg.com/media/E82rnqnWQAMYTTl?format=jpg&name=900x900
Еще месяц-два и можно на покой.
"Президент США Дональд Трамп у суботу, 29 лютого, заявив про "негайне" виведення американських військ з Афганістану. "Сьогодні, це почнеться негайно", - заявив він під час пресконференції, передає агенція dpa.
Якщо напередодні підписана мирна угода буде дотримана, решта іноземних військ також повинні залишити країну протягом 14 місяців - тобто до кінця квітня 2021 року відповідно до угоди США з ісламістським рухом "Талібан".
На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. "
О том, что режим обречен, стало понятно после того, как экс-президент Трамп объявил о выводе войск из Афганистана, а контрольным выстрелом стало заявление действующего президента Байдена о том, что он продолжает политику вывода войск, объявленную его предшественником.
В связи с этим было непонятно, откуда появились данные о том, что начиная с середины уходящей недели прогнозируется 90 дней за которые Талибан захватит всю страну.
Ведь никакой организованной обороны не было, да и не могло быть в принципе 🤨
И в общем, войска бывшего правительства просто отказывались воевать с талибами и целыми гарнизонами, с оружием и амуницией, переходили на их сторону !!
Так кто им доктор ?
Или американцы должны были вевать с талибами ?
На самом деле, в Афганистане так и не была создана какая-то современная промышленность, которая вовлекла бы какие-то крупные инвестиции, которые всегда найдется кому защищать.
Можно не сомневаться в том, что если бы там нашли крупные залежи газа, например, как в соседнем Туркменистане и туда зашли бы инвесторы, то талибов передушили бы еще в зародыше 😠
А так возникает вопрос - ЗА ЧТО ВОЕВАТЬ ?
Ответ- не за что !
Разговоры о том что надо уходить из Афганистана начались еще при Буше 🙂
Обама как раз и победил на обещании закончить войны в Афганистане и Ираке, вывести оттуда войска и ликвидировать тюрьму в Гуантанамо.
И уже много раз в Афганистане был вывод-ухудшение_ситуации-возврат.
там есть только опийный мак.
он- такой же как ми, только бєз хвоста
https://twitter.com/ahmermkhan/status/1427126954415648769
22 ч. ·
Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.
А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:
1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,
2) радарні системи,
3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,
4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.
Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.
Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.