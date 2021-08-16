Трамп закликав Байдена піти у відставку через ситуацію в Афганістані

Експрезидент США Дональд Трамп заявив про себе після захоплення влади в Афганістані талібами. Він закликав чинного президента Джозефа Байдена піти у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Трамп виступив із заявою, в якій закликав нинішнього президента Білого дому піти у відставку.

"Джо Байдену час із ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані, поряд з величезним сплеском COVID, прикордонною катастрофою, руйнуванням енергетичної незалежності і нашою підірваною економікою", - заявив Трамп.

При цьому він заявив також, що чинний президент був обраний незаконно.

"Він спочатку не був обраний законним чином!" - заявив Трамп.

Раніше Трамп уже робив подібні заяви через ситуацію в Афганістані. Він говорив, що захоплення Афганістану талібами буде визнано "однією з найбільших поразок в американській історії".

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При цьому чинний президент США Джо Байден не соромиться нагадувати Трампу, що угоду про вихід американських військ з Афганістану уклав саме він.

Як відомо, "Талібан" вступив у переговори зі Сполученими Штатами Америки в 2018 році і уклав мирну угоду в лютому 2020 року, коли Трамп був президентом США. В угоді США зобов'язалися вивести свої війська з Афганістану, проте таліби не дотримали своїх зобов'язань і продовжували вбивати афганські сили безпеки і мирних жителів.

Нагадаємо, що США відправляє до Афганістану 6 тисяч військових. Це потрібно для того, щоб евакуювати американців і афганців, які підтримали армію США.