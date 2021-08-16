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Новости ЭкономикаОбщество
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уголь (989) Минэкоэнерго (30)

За выходные запасы угля выросли более чем на 3%, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

За выходные запасы угля выросли более чем на 3%, - Минэнерго

Запасы угля на складах тепловых электростанций за выходные (13-16 августа) выросли на 3,1% до 763,3 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

 Прирост запасов угля за субботу-воскресенье составил 22 900 тонн, что стало рекордом с начала лета. Больше всего угля на выходных поступило на Кураховскую, Запорожскую и Бурштынскую ТЭС (все – "ДТЭК Энерго"). Суточные поставки угля на украинские ТЭС достигли 60 тыс. т при потреблении 44 тыс. т.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США. Из Польши законтрактована поставка 350 тыс. т. Первые партии должны потупить на текущей неделе.
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стаханівці підтяглися
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16.08.2021 12:39 Ответить
щоденно, навіть у вихідні не покладають рук...
тут вже ніякими ротердамами не дорікнеш
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16.08.2021 12:45 Ответить
З Польщі і Казахстану.
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16.08.2021 12:51 Ответить
Це перемога?
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16.08.2021 12:40 Ответить
Добрива використовують для росту??
🤔
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16.08.2021 12:41 Ответить
При зеленій швалі новини нагадують совдепію, постійні статистичні дані, які ні про що не говорять)
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16.08.2021 12:44 Ответить
точно...на її прихильників і розраховано...під майбутній вибір...
а за жнива мовчать, на селі електорату не бачать
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16.08.2021 12:49 Ответить
Выходит нам нужно больше отдыхать....
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16.08.2021 12:46 Ответить
В Украине полно шахт.Раньше была убыточной добыча угля в Украине!Сейсас уголь стоит 100$ тонна и добыча выходит в прибыль.Значит нужно увеличить добычу угля в Украине,Нанять дополнительно шахтеров.А кто,банкротит предприятия и срывает отопительный сезон по заказу из Кремля,банкротит Укрзализныцю,Нефтегаз,Энергокомпании и другие гос предприятия- должныть быть наказаны и посажены в тюрьму с конфискацией имущества за измену родины и диверсии по подрыву экономики.Все этиируководители и директора искуственно и целанрпавлено банкротят Украину и работают на гру рф!!!Ими должно заниматься СБУ и немедлеено они должны быть отстранены отруководящих должностей!!!
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16.08.2021 17:40 Ответить
 
 