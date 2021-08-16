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За вихідні запаси вугілля зросли більш ніж на 3%, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

За вихідні запаси вугілля зросли більш ніж на 3%, - Міненерго

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за вихідні (13-16 серпня) зросли на 3,1% до 763,3 тис. т.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Приріст запасів вугілля за суботу-неділю становить 22 900 тонн, що стало рекордом від початку літа. Найбільше вугілля на вихідних надійшло на Курахівську, Запорізьку та Бурштинську ТЕС (усі - "ДТЕК Енерго"). Добові поставки вугілля на українські ТЕС досягли 60 тис. т за споживання 44 тис. т.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, зокрема за імпортом. Так, компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори зі США. Із Польщі законтрактовано поставку 350 тис. т. Перші партії мають надійти цього тижня.

Автор: Наталя Джума
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стаханівці підтяглися
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16.08.2021 12:39 Відповісти
щоденно, навіть у вихідні не покладають рук...
тут вже ніякими ротердамами не дорікнеш
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16.08.2021 12:45 Відповісти
З Польщі і Казахстану.
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16.08.2021 12:51 Відповісти
Це перемога?
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16.08.2021 12:40 Відповісти
Добрива використовують для росту??
🤔
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16.08.2021 12:41 Відповісти
При зеленій швалі новини нагадують совдепію, постійні статистичні дані, які ні про що не говорять)
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16.08.2021 12:44 Відповісти
точно...на її прихильників і розраховано...під майбутній вибір...
а за жнива мовчать, на селі електорату не бачать
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16.08.2021 12:49 Відповісти
Выходит нам нужно больше отдыхать....
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16.08.2021 12:46 Відповісти
В Украине полно шахт.Раньше была убыточной добыча угля в Украине!Сейсас уголь стоит 100$ тонна и добыча выходит в прибыль.Значит нужно увеличить добычу угля в Украине,Нанять дополнительно шахтеров.А кто,банкротит предприятия и срывает отопительный сезон по заказу из Кремля,банкротит Укрзализныцю,Нефтегаз,Энергокомпании и другие гос предприятия- должныть быть наказаны и посажены в тюрьму с конфискацией имущества за измену родины и диверсии по подрыву экономики.Все этиируководители и директора искуственно и целанрпавлено банкротят Украину и работают на гру рф!!!Ими должно заниматься СБУ и немедлеено они должны быть отстранены отруководящих должностей!!!
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16.08.2021 17:40 Відповісти
 
 