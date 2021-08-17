Воздушное пространство над Кабулом передано военным, - NOTAM
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Воздушное пространство над Кабулом в понедельник было закрыто для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из международного авиационного извещения NOTAM.
"Кабульское воздушное пространство передано военным. Уведомляйте пролетающие самолеты о необходимости менять маршрут", - говорится в сообщении.
Согласно данным западных авиаресурсов, по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан", граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула.
В операции также принимают участие 10 британских и четыре канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.
В настоящее время в Кабул летят три французских военно-транспортных самолета. Как заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, первая эвакуация французских граждан из Кабула пройдёт до конца понедельника.
Тем временем международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов, говорится в распространенном в понедельник заявлении аэропорта. Кроме того, зарубежные авиакомпании стараются вообще избегать воздушного пространства Афганистана.
Пожалуйста, подождите...
то, что сейчас - это позорное бегство
С 550 з дальністю в 2800 км і залишилися з голою дупітою перед кацапами.
"...560 ракет С 550 з дальністю в 2800 км..." - Точно С550?
А сколько скрываются США, ведь речь идет и о частных военных компаниях
але у талібанів вже є вертольоти і раніше вони вже відвідали рф
"Сім літ мак не родив і голоду не було"
це не про Афган
51 мин. ·
Эти кадры тоже войдут в историю. Люди видели в американской армии гарантию своей защиты, ведь местная армия фактически не была создана, судя по её «успехам» за полтора месяца, а остатки вооружённых сил США экстренно покидают Афганистан. Они буквально цепляются за самолёт, понимая, что это опасно для жизни. Однако риск погибнуть, свалившись в воздухе с шасси самолёта, либо быть раздавленным прямо на взлетно-посадочной полосе для этих людей намного менее опасен, чем факт прихода к власти талибов.
Сложно поверить, что это 21-й век, согласитесь!
Москали как всегда переусердствовали с фейками, получился очередной "распятый мальчик". Скажи дураку Богу молиться - он и лоб разобьет.
Но то что оцепление прорвано и народ штурмует Геркулесы на ходу - упрямый и очевидный факт.
Визит Маргарет Тэтчер в Пакистан в 1981 году, где она недалеко от афгано-пакистанской границы встречалась с местными исламистами и заявляла, что весь свободный мир поддерживает их.
загалом картинка феєрична: патлаті шайтани у народних строях і тапках на голу ногу за місяц поклали без бою супер-пупер 300-400 тис. армію
А когда там, в Афгане, закончится литий... они свернут свои немногочисленные контингенты, оставят старое, на грани выработки ресурса никому не нужное оборудование... и свалят в закат... то есть обратно в Поднебесную. Подсчитывая полученные прибыли.
======================================================================
Договор о выведении войск между США и Талибаном подписан Трампом в 20-м году
======================================================================
Кто как, а я уже без тошноты не могу читать этот пропагандонский бред порохатых бидонофилов. Трамп подписал договор с талибаном, но на практике не вывел ни одного солдата США с Афганистана по причине невыполнения договора исламистами. Но байденозависимим все равно - врут, что Трамп начал выводить войска США.