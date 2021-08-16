Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Повітряний простір над Кабулом у понеділок було закрито для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може лише військова авіація.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з міжнародного авіаційного повідомлення NOTAM.
"Кабульський повітряний простір передано військовим. Повідомляйте літаки, що пролітають, про необхідність змінювати маршрут", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними західних авіаресурсів, щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають наразі в аеропорту Кабула.
В операції також беруть участь десять британських і чотири канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.
Наразі до Кабула летять три французькі військово-транспортні літаки. Як заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, перша евакуація французьких громадян із Кабула відбудеться до кінця понеділка.
Водночас міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая призупиняє виконання цивільних рейсів, йдеться в поширеній у понеділок заяві аеропорту. Крім того, закордонні авіакомпанії намагаються взагалі уникати повітряного простору Афганістану.
Будь ласка, зачекайте...
то, что сейчас - это позорное бегство
С 550 з дальністю в 2800 км і залишилися з голою дупітою перед кацапами.
"...560 ракет С 550 з дальністю в 2800 км..." - Точно С550?
А сколько скрываются США, ведь речь идет и о частных военных компаниях
але у талібанів вже є вертольоти і раніше вони вже відвідали рф
"Сім літ мак не родив і голоду не було"
це не про Афган
51 мин. ·
Эти кадры тоже войдут в историю. Люди видели в американской армии гарантию своей защиты, ведь местная армия фактически не была создана, судя по её «успехам» за полтора месяца, а остатки вооружённых сил США экстренно покидают Афганистан. Они буквально цепляются за самолёт, понимая, что это опасно для жизни. Однако риск погибнуть, свалившись в воздухе с шасси самолёта, либо быть раздавленным прямо на взлетно-посадочной полосе для этих людей намного менее опасен, чем факт прихода к власти талибов.
Сложно поверить, что это 21-й век, согласитесь!
Москали как всегда переусердствовали с фейками, получился очередной "распятый мальчик". Скажи дураку Богу молиться - он и лоб разобьет.
Но то что оцепление прорвано и народ штурмует Геркулесы на ходу - упрямый и очевидный факт.
Визит Маргарет Тэтчер в Пакистан в 1981 году, где она недалеко от афгано-пакистанской границы встречалась с местными исламистами и заявляла, что весь свободный мир поддерживает их.
загалом картинка феєрична: патлаті шайтани у народних строях і тапках на голу ногу за місяц поклали без бою супер-пупер 300-400 тис. армію
А когда там, в Афгане, закончится литий... они свернут свои немногочисленные контингенты, оставят старое, на грани выработки ресурса никому не нужное оборудование... и свалят в закат... то есть обратно в Поднебесную. Подсчитывая полученные прибыли.
======================================================================
Договор о выведении войск между США и Талибаном подписан Трампом в 20-м году
======================================================================
Кто как, а я уже без тошноты не могу читать этот пропагандонский бред порохатых бидонофилов. Трамп подписал договор с талибаном, но на практике не вывел ни одного солдата США с Афганистана по причине невыполнения договора исламистами. Но байденозависимим все равно - врут, что Трамп начал выводить войска США.