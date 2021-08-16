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Новини За кордоном
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Афганістан (450) авіасполучення (598)

Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM

Повітряний простір над Кабулом у понеділок було закрито для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може лише військова авіація.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з міжнародного авіаційного повідомлення NOTAM.

"Кабульський повітряний простір передано військовим. Повідомляйте літаки, що пролітають, про необхідність змінювати маршрут", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними західних авіаресурсів, щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають наразі в аеропорту Кабула.

В операції також беруть участь десять британських і чотири канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів. ВIДЕО

Наразі до Кабула летять три французькі військово-транспортні літаки. Як заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, перша евакуація французьких громадян із Кабула відбудеться до кінця понеділка.

Водночас міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая призупиняє виконання цивільних рейсів, йдеться в поширеній у понеділок заяві аеропорту. Крім того, закордонні авіакомпанії намагаються взагалі уникати повітряного простору Афганістану.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
О, два кацапа... Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 450
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16.08.2021 13:46
+14
а выводить можно по-разному
то, что сейчас - это позорное бегство
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16.08.2021 13:45
+12
Договор о выведении войск между США и Талибаном подписан Трампом в 20-м году
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16.08.2021 13:44
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Что-то у дедушки Байдена пока одни косяки.Впрочем,от демократов только упоротые могли ожидать иного
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16.08.2021 13:41 Відповісти
Договор о выведении войск между США и Талибаном подписан Трампом в 20-м году
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16.08.2021 13:44 Відповісти
а выводить можно по-разному
то, что сейчас - это позорное бегство
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16.08.2021 13:45 Відповісти
Ну так підписували ж то договір, а не Будапештський меморандум.
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16.08.2021 13:47 Відповісти
будапештский - проигнорен, а этот - как бы выполнен, но через задницу
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16.08.2021 13:49 Відповісти
Що той Будапештський стоїть усім поперек горла?
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16.08.2021 13:54 Відповісти
Подарували 1080 термоядерних боєголовок, порізали лутаки, віддали мокшам 560 ракет
С 550 з дальністю в 2800 км і залишилися з голою дупітою перед кацапами.
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16.08.2021 14:02 Відповісти
Термоядерна зброя має свій термін зберігання і її потрібно перезаряджати. На той час термін був на прикінці зберігання. У нас був повний цикл її обслуговування?
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16.08.2021 14:12 Відповісти
Тактичну ядерну зброю, якраз найменш проблемну в обслуговуванні і найбільш цікаву в військовому плані можна і треба було залишати.
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16.08.2021 14:26 Відповісти
"...Подарували 1080 термоядерних боєголовок..." - Точно термоядерних?

"...560 ракет С 550 з дальністю в 2800 км..." - Точно С550?
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16.08.2021 14:40 Відповісти
так бегут не США, а бежит сцыкливая афганская армия без всяких стычек и героизма! Зачем американцам подставляться?
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16.08.2021 14:27 Відповісти
Вот как надо не бежать, а США именно бежит, роняя кал.Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 1480
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16.08.2021 14:33 Відповісти
так как надо "не бежать"? или ты не умеешь прикрепить изображение?
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16.08.2021 14:35 Відповісти
у меня все прикрепилось, и я все вижу, перезагрузи стр.
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16.08.2021 14:36 Відповісти
то ты пургена пережрал Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 8246никакую картинку ты прикрепить ниасилил
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16.08.2021 14:44 Відповісти
Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 7887
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16.08.2021 14:47 Відповісти
Колоссальные потери? Для 350 миллионной страны? Ну, потери были, но приемлемые для такого рода кампаний, при том что страна не только воевала, но и строила. По сути, Союз пришел к нулевому варианту, устраивающему политическое руководство на тот момент. Законное правительство поставлено, духи регулярно лупятся подготовленной афганской армией, получен опыт, граница под контролем.
А сколько скрываются США, ведь речь идет и о частных военных компаниях
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16.08.2021 15:09 Відповісти
"Законное правительство поставлено, духи регулярно лупятся подготовленной афганской армией, получен опыт, граница под контролем". вы из какой-то параллельной вселенной?
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16.08.2021 16:27 Відповісти
да лох он просто Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 8526
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16.08.2021 19:24 Відповісти
Наджибула с тобой бы поспорил, товарищ...
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16.08.2021 18:35 Відповісти
олень, население ссср на 1989 - 289 млн., население США - 331 млн! и вообще, о чём с тобой, лаптем, можно вообще дискутировать Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 1413
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16.08.2021 19:18 Відповісти
есть у меня хороший знакомый, Сергей Николаевич, был тогда военврачом, старлеем (сейчас подполковник в отставке), он уж "очень любит" ту совковую кампанию, за 10 минут беседы, он быстро бы тебе мозг поправил, идиот ты чёртов! потери у него приемлемые, ублюдок ты недоношенный!
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16.08.2021 19:23 Відповісти
кретин, ещё раз США за 20 лет - 3000 убитыми, совок за 10 лет - 15000 убитыми, разницу чувствуешь?
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16.08.2021 19:26 Відповісти
Наші (там були і українці) санітарні втрати були набагато більшими. Спитай у Сергія Миколайовича: убиті в бою то одне; а поранені (їх було набагато більше) відправлялися в тил, в СРСР через кордон і лікувалися і померали в цивільних клініках. На них заводилися історії хвороби, як на звичайних цивільних хворих Радянського Союзу (скалічених, поломаних, обпечених, з вогнепальними і осколочними пошкодженнями....). Вони йшли в загальну статистику смертності МОЗ СРСР і не виділялися, як померлі (саліченв, інвалідізовані) в Афганістані. Свою "статистику" Міноборони СРСР, звичайно, вело, але її ніколи і ніхто не узнає.
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16.08.2021 21:06 Відповісти
это не кал, это то чем ты обычно питаешься Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 5874
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16.08.2021 14:46 Відповісти
Це ти називаєш "нє бєжать?" Шмаркля ти, "дєдоваєвальская". В останні місяці перед т.з. "виводом" радянське командування просило "духів" пропускати радянські частини і підрозділи і не бити при відході. Перевага в техніці і в повітрі була втрачена: "духи" мали "стінгери" і "птурси", наші пілоти гвинтокрилів відмовлялися вилітати (кожен другий не вертався...). Командири наших частин і підрозділів вступали в таємні перемовини з польовими командирами "духів", щоб рятувати життя особового складу при "виводі" Знаєш, чим платили? Зброю віддавали, **********, ПММ, техніку, запчастини, медикаменти і медичні засоби з запасів. Все віддавали.Оцю показушну анімацію з червоними прапорами можеш повісити собі в параші для мастурбації. Десятки тисяч наших (у т.ч. і українських) хлопців молили Бога, щоб втекти звідти і врятувати свої дупи).
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16.08.2021 21:28 Відповісти
где позорное бегство? 3000 солдат США охраняют аэропорт. Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 223
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16.08.2021 14:43 Відповісти
угу, потому что талибы разрешили. и в режиме "чего изволите" Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 9765
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16.08.2021 15:13 Відповісти
учитывая что их там было на март 21-го 2.5тысячи... Ну такое "позорное бегство". Он совки ели откупились, что б их выпустили
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16.08.2021 16:28 Відповісти
Вот именно
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16.08.2021 13:46 Відповісти
непонятно, яким воєнним передали небо над кабулом...
але у талібанів вже є вертольоти і раніше вони вже відвідали рф
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16.08.2021 13:54 Відповісти
Правильно сделал . Надо было еще один триллион закопать в афганский песок ? Выводить надо было сначала гражданских , а потом военных тогда бы никакой паники не было.
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17.08.2021 00:15 Відповісти
Да ладно, не упрощайте, а то у нас то Порох во всем виноват, то Байден...
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16.08.2021 13:45 Відповісти
А я и не упрощаю.Да и плевать,что кто говорит:весь мир видит этот позор.Что мешало маразматику забрать граждан раньше?Цитата:"Не думаю,что Талибан сможет сильно продвинуться"
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16.08.2021 13:49 Відповісти
Як по мені, найбільш по свинськи поступив Трам, який кинув курдів, які фактично розбили Ісламську державу. А можливо й Обама,який не посадив десяток літаків на українських аеродромах в Криму в лютому 2014 року.
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16.08.2021 13:52 Відповісти
А что надо было поддерживать курдов имея военную базу с ядерным оружием в Турции ? Кто важнее Турция или курдские племена ?
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17.08.2021 00:17 Відповісти
Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 431
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16.08.2021 13:44 Відповісти
О, два кацапа... Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 450
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16.08.2021 13:46 Відповісти
Точно, по их мордам и животам сразу видно, что они свинину "не жрут". Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 8940
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16.08.2021 13:50 Відповісти
на маку ряхи та животи відїли

"Сім літ мак не родив і голоду не було"
це не про Афган Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 5156
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16.08.2021 15:11 Відповісти
100%!!! Попы РПЦФСБ, только кресты под рясой спрятали Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 2686
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16.08.2021 14:29 Відповісти
дети фиделя
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16.08.2021 13:55 Відповісти
ЭТО ВОЙНЫ ТАПКИ !?)
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16.08.2021 22:21 Відповісти
https://video.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/236604647_243644217763648_444512284035789818_n.mp4?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjU2MSwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=bQC55-alntkAX_2kc6I&rl=561&vabr=312&_nc_ht=video.fkbp1-1.fna&oh=7f46b578c3f379159eccb78ed9b57eac&oe=611A60F3Sergey Naumovich
51 мин. ·

Эти кадры тоже войдут в историю. Люди видели в американской армии гарантию своей защиты, ведь местная армия фактически не была создана, судя по её «успехам» за полтора месяца, а остатки вооружённых сил США экстренно покидают Афганистан. Они буквально цепляются за самолёт, понимая, что это опасно для жизни. Однако риск погибнуть, свалившись в воздухе с шасси самолёта, либо быть раздавленным прямо на взлетно-посадочной полосе для этих людей намного менее опасен, чем факт прихода к власти талибов.
Сложно поверить, что это 21-й век, согласитесь!
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16.08.2021 13:53 Відповісти
виноваты все...байден,правительство,может даже порошенкосо своим рошеном...только народ,не оказавший талибам сопротивления не виноват....а ведь оружия достаточно было.
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16.08.2021 13:58 Відповісти
афганская армия либо тупо сдавалась в плен..либо бежели на границу с узбекистаном..
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16.08.2021 14:01 Відповісти
а у нас сколько той армии осталось в 2014?
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16.08.2021 14:03 Відповісти
Чего ж они тогда так радуются?
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16.08.2021 14:04 Відповісти
Сильно похоже на фэйк, слепленный орлами Пригожина. Аэродром все еще контролируют американские военные. Никто бы не пустил этих людей на полосу, потому что они создают опасность самолету.
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16.08.2021 14:07 Відповісти
Информация меняется каждую минуту. Не фейк. Уже видосы соответствующие.
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16.08.2021 14:50 Відповісти
Там уже орлы Пригожина пишут, что этих беженцев "апачи" расстреливают. Интересно, как можно расстрелять беженцев и не попасть в самолет?
Москали как всегда переусердствовали с фейками, получился очередной "распятый мальчик". Скажи дураку Богу молиться - он и лоб разобьет.
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16.08.2021 14:55 Відповісти
В телеге ниче не вижу что с Апачей расстреливают. То что разгоняют со взлетки лопастями, про это пишут. И показывают. По погибшим тоже пока конкретики нет. Возможно просто задавлены толпой.
Но то что оцепление прорвано и народ штурмует Геркулесы на ходу - упрямый и очевидный факт.
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16.08.2021 14:58 Відповісти
Они под самолетами сидят. Как их можно разогнать лопастями? Не несите пригожинской чепухи. Я бы еще поверил в гранаты со слезоточивым газом, резиновые пули или просто пальбу в воздух.
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16.08.2021 15:03 Відповісти
Кстати, мне интересно, чьи это Апачи? Ибо эвакуировать их зело долго в даннгой ситуации, а счет идет на часы. Как бы тоже тапочникам не достались.
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16.08.2021 14:59 Відповісти
Сообщали , что в аэропорту Кабула были даже жертвует из-за толпы , рвавшейся к самолетам
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16.08.2021 13:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WS0Cn2dBOJI
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16.08.2021 14:00 Відповісти
Кацапа, хватит везде этого старого ватана тулить!
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16.08.2021 14:31 Відповісти
а шо эти ребята,оказывают соплеменникам действенную помощь?или у них теперь другие соплеменники?

Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 7093
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16.08.2021 14:00 Відповісти
они не пуштуны..
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16.08.2021 14:02 Відповісти
Вот как раз именно пуштуны.
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16.08.2021 14:06 Відповісти
а кто? Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 4613 хазарейцы, таджики, узбеки?
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16.08.2021 14:34 Відповісти
кызылбаши.... Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 2577
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16.08.2021 15:17 Відповісти
Каким военным?? Там одни талибы,а военные сбежали.
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16.08.2021 14:31 Відповісти
Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 4296
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16.08.2021 14:43 Відповісти
Ты помнишь, как все начиналось...
Визит Маргарет Тэтчер в Пакистан в 1981 году, где она недалеко от афгано-пакистанской границы встречалась с местными исламистами и заявляла, что весь свободный мир поддерживает их.

Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 6465
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16.08.2021 14:44 Відповісти
То були моджахеди, а не таліби... Таліби в 90-х вирізали більшість лідерів моджахедів (ну крім Бен Ладена і ще кількох, які на їх бік перейшли)
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16.08.2021 14:58 Відповісти
"Лев Герата" який ще тиждень тому клявся випотришити талібів, зараз піджав хвоста і клянеться їм у вірності

загалом картинка феєрична: патлаті шайтани у народних строях і тапках на голу ногу за місяц поклали без бою супер-пупер 300-400 тис. армію
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16.08.2021 15:16 Відповісти
Китай зайдёт с бабла, при полном непротивлении талибов. В афгане дохера лития, а литий нужен всем технологическим странам. И особенно Китаю. Найдут общий язык.
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16.08.2021 14:50 Відповісти
Согласен. Договорятся с талибами на своеобразную концессию. Построят добывающие комплексы, максимум - первичной стадии переработки/обогащения. Работать на которых будет считаться прям удачей удач для местных. Охранять которые будут военные из КНР, которые будут сначала стрелять, а потом спрашивать. И все.
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16.08.2021 14:59 Відповісти
СРСР і США це не вдалось, не вдасться і Китаю. Прогнозую, років за 5 афганці знову почнуть вбивати одне одного, а озброювати їх традиційно будуть у конкурентній боротьбі усі сусіди і не дуже сусіди. Важко родо-племінному суспільству з окремими елементами феодалізму виживати ********* світи високотехнологічного капіталізму.
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16.08.2021 16:17 Відповісти
Китайцам плевать будет на то, что афганцы будут друг друга резать. На их добывающих предприятиях будет тишь да гладь (ибо тот кто рыпнется получит ковровую бомбардировку с тотальным выжиганием всего живого в радиусе 10км. от места откуда по китайцам рыпнулись), а все остальное их интересовать не будет. На прочие территории Афганистана они не потратят и юаня.
А когда там, в Афгане, закончится литий... они свернут свои немногочисленные контингенты, оставят старое, на грани выработки ресурса никому не нужное оборудование... и свалят в закат... то есть обратно в Поднебесную. Подсчитывая полученные прибыли.
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16.08.2021 16:27 Відповісти
Где в Афгане залежи лития ?
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17.08.2021 00:20 Відповісти
Ущелье Панджер, говорят.
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17.08.2021 09:36 Відповісти
Бачите різницю? Афганці отримали від США і НАТО озброєнь на 100 мільярдів доларів, іх годували, їм будували, іх забезпечували боєзапасом. При тому що корупція в Афганистані була величезною і тотальною, нам до них далеко. І вони виявились нікчемами, що талібан, бо воював невдало навіть з оцими "воЯками", що державні силовики проти погано озброєних селян. Ми в 2014 році деколи не мали і 100 тисяч гривень на бензин і соляру, щоб завести танки чи авто, нам взагалі ніхто не допомагав, ввели проти нас ембарго на постачання зброї і боєзапасу, але ми все одно зупинили першу за чисельністю і силою армію Европи, а може й Евразії. Якби нам дали стільки ж озброєння, скільки нікчемам боягуза Гані, ми б вже у Москві були. Вочевидь, нас не озброювали і нам не допомагали цілком свідомо, бо не хотіли(!) поразки Росії. Так, багато впливових діячів США і Европи повністю корумповані брудними грошами Путіна, і справа саме в цьому, а не в якихось гуманітарних аспектах, типу брехні про небажання посилення конфлікту і збільшення жертв, чи в нашій корумпованості. Справа не в цьому.
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16.08.2021 15:10 Відповісти
"Вочевидь, нас не озброювали і нам не допомагали цілком свідомо, бо не хотіли(!) поразки Росії."
======================================================================
Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 8863
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16.08.2021 15:43 Відповісти
Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM - Цензор.НЕТ 8765 ildva fg
Договор о выведении войск между США и Талибаном подписан Трампом в 20-м году
======================================================================

Кто как, а я уже без тошноты не могу читать этот пропагандонский бред порохатых бидонофилов. Трамп подписал договор с талибаном, но на практике не вывел ни одного солдата США с Афганистана по причине невыполнения договора исламистами. Но байденозависимим все равно - врут, что Трамп начал выводить войска США.
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16.08.2021 15:39 Відповісти
При Трампе контингент США был сокращен с 14 тыс. до 4 тыс. Так что не надо ля ля про "тошноту и пропагандиский бред", глаза протрите.
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16.08.2021 16:23 Відповісти
Что нужно было увеличить контингент ? Разговор идет про бездарную процедуру вывода войск и гражданских из Афганистана . Вот тут Байден допустил преступную халатность повлекшую массу жертв и трагедий .
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17.08.2021 00:22 Відповісти
Кого дуримо? Байден, звичайно, нікчемне старе корупційне лайно з деменцією, але саме Трамп вивів більшість військ з афганістану, залишивши усього 2500 війскових (дві тисячи п'ятьсот). Так, талібан порушив угоду з Трампом, але в тому і річ, що ЖОДНИХ санкцій проти талібану в таких обставинах угода Трампа не передбачала. Нікчемну бамажку підписав Трамп, але НЕвиконання Байденом цієї угоди навіть при порушенні її умов талібами світ сприйняв би однозначно негативно. До того ж американські війська давно потрібно було вивести, тут правий і Трамп і Байден, а ще краще не вводити взагалі, ніяких пристойних інтересів США в Афганістані немає, практично 20 років за свій кошт прикривали Росію з півдня, і це зробив не Трамп і не Байден (хоча причетний), це зробив кретин (або *********** агент) Обама.
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16.08.2021 16:05 Відповісти
 
 