Повітряний простір над Кабулом передано військовим, - NOTAM

Повітряний простір над Кабулом у понеділок було закрито для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може лише військова авіація.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з міжнародного авіаційного повідомлення NOTAM.

"Кабульський повітряний простір передано військовим. Повідомляйте літаки, що пролітають, про необхідність змінювати маршрут", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними західних авіаресурсів, щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан" і перебувають наразі в аеропорту Кабула.

В операції також беруть участь десять британських і чотири канадські військово-транспортні літаки. У понеділок для евакуації очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів. ВIДЕО

Наразі до Кабула летять три французькі військово-транспортні літаки. Як заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, перша евакуація французьких громадян із Кабула відбудеться до кінця понеділка.

Водночас міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая призупиняє виконання цивільних рейсів, йдеться в поширеній у понеділок заяві аеропорту. Крім того, закордонні авіакомпанії намагаються взагалі уникати повітряного простору Афганістану.