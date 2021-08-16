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С начала суток 16 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала суток 16 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС

С начала суток 16 августа нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов на Донбассе не зафиксировано.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение штаба ООС. 

"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

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Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.
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Да бухают они,празднуют победу своих коллег террористов.
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16.08.2021 17:45 Ответить
Звиздять зелені...
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16.08.2021 18:11 Ответить
 
 