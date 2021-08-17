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Канада временно закрывает посольство в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Канада временно закрывает посольство в Афганистане

На фоне резкого обострения ситуации в Афганистане Канада решила временно свернуть работу своего посольства в этой стране.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После консультаций с послом Канады в Афганистане, было принято решение о временном прекращении наших дипломатических действий в Кабуле. Как всегда, нашим приоритетом в этой ситуации остается бозопасность канадских сотрудников. Они пока возвращаются в Канаду ", - сказал Саджан.

Глава минобороны добавил, что посольство возобновит свою работу, "как только ситуация с безопасностью в Афганистане позволит нам гарантировать предоставление надлежащего уровня услуг и адекватной безопасности для персонала".

"Канада твердо осуждает эскалацию насилия и призывает к всеобъемлющему прекращении огня. Мы также призываем положить конец несправедливости, с которой сталкиваются афганцы - особенно женщины, девушки и этнические меньшинства - в контролируемых Талибаном регионах ", - подчеркнул министр.

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Автор: Володимир Янченко
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"Временно"... Вечность - это тоже время....
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17.08.2021 02:02 Ответить
Временно? Ну-ну... Лет на 10-20? Санденьсятилетие.
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17.08.2021 02:16 Ответить
Нет ничего более постоянного, чем временное
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17.08.2021 02:33 Ответить
Вывозить сотрудников придётся по схеме "Операции Арго".
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17.08.2021 03:14 Ответить
Хрущов теж казав коли підняв ціну масла з 2.70 до 3.50 шо це времєнно.
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17.08.2021 07:34 Ответить
а нах там те посольства. все талибы теперь будут сидеть, смотреть чтобы их женшины ни куда сами не ходили и все пучком
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17.08.2021 13:15 Ответить
 
 