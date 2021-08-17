За годы независимости границы Украины пересекли более 2 млрд человек, - Госпогранслужба

Пограничники подсчитали, что с 1991 года через государственную границу Украины было пропущено более 2 млрд человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Одной из ключевых функций пограничников с первых дней на страже рубежей страны стал надлежащий пограничный контроль. Вместе с работой существующих контрольно-пропускных пунктов на западной и южной границе ведомство расстраивало систему пограничного контроля на востоке и на севере страны", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подсчитали, что начиная с 1991 года, в установленном порядке через государственную границу пропущено:

- более 2 млрд 158 млн человек;

- более 452 млн транспортных средств;

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"В то же время эффективный пограничный контроль позволил существенно снизить показатели незаконной миграции, поскольку за 30 лет украинские пограничники отказали в пропуске через границу более 792 тысячам человек", - добавили в ведомстве.