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В Новой Зеландии ввели трехдневный локдаун из-за одного выявленного случая COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Новой Зеландии ввели трехдневный локдаун из-за одного выявленного случая COVID-19

Новая Зеландия вводит общенациональный локдаун после того, как в стране обнаружили один новый случай заражения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Как пишет Reuters, карантин вводится на всей территории страны сроком на три дня. В самом новозеландском городе Окленде, где и выявлен новый случай COVID-19, локдаун продлится неделю.

По словам премьер-министра, власти предполагают, что новый случай может быть связан со штаммом "Дельта", однако это пока не подтверждено.

Согласно данным сайта Worldometer, с начала пандемии коронавируса в Новой Зеландии обнаружили 2926 случаев заражения, вылечились 2857 пациентов, умерло 26 человек. На карантине остаются 43 человека.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что границы страны останутся закрытыми как минимум до конца этого года. Она подчеркнула, что приоритетом является вакцинация населения к концу 2021 года.

Новая Зеландия считается одной из самых успешных стран мира в борьбе с пандемией коронавируса.
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Слабаки, а ми чемпіони.
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17.08.2021 11:47 Ответить
Ми чемпионы, только у нас дают бесплатные билеты на платный концерт приудроченный ко дню Независимости, который и так должен быть бесплатным, но гипопотам, полякова, смердючка и софия ротару не хотят петь бесплатно для быдла В Новой Зеландии ввели трехдневный локдаун из-за одного выявленного случая COVID-19 - Цензор.НЕТ 891
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17.08.2021 11:52 Ответить
Вот и пришел конец новозеландскому чуду. А как пыхтели...
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17.08.2021 11:58 Ответить
Какое чудо, вокруг вода. Они там напару с Австралией заперлись и никого к себе не пускают. В таких условиях даже Зеленский с Ляшко справились бы. Но вот это не точно.
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17.08.2021 12:14 Ответить
 
 