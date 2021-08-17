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Новости Политика Украины
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Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию Независимости Украины, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию Независимости Украины, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил президента Владимира Зеленского на торжественное заседание парламента по случаю 30-летия принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Об этом он сообщил на брифинге в Полтавской области во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пригласили президента обязательно, как гаранта Конституции на 24 августа… У нас в 13.00 будет торжественное заседание Верховной Рады…", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова

Отвечая на вопрос, подтвердил ли президент свое участие в этом заседании, спикер сказал, что сейчас не готов ответить.
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Топ комментарии
+13
Вонючий совок и кретин...что оно устроило на аллее Небесной сотни ко дню Независимости?конечное чмо -оно и все ,кто его выбрал .
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17.08.2021 12:36
+8
30-річчя країни освячує імітатор-клован-совок , це ж треб отак вляпатись в історію!!!
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17.08.2021 12:39
+6
З роялем, чи без?
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17.08.2021 12:46
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Вонючий совок и кретин...что оно устроило на аллее Небесной сотни ко дню Независимости?конечное чмо -оно и все ,кто его выбрал .
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17.08.2021 12:36 Ответить
,, мудрий наріД" його обрав 🙂
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17.08.2021 12:39 Ответить
Можливо потрібно було менше грабувати нарід в попередній період? Певно я не правий, та все таки думаю , що під час війни матеріально потерпати повинні не лише бідні,але й багаті? От і вчинив фокус бідний нарід.
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17.08.2021 12:47 Ответить
бідний на мізки ЗЕ-народ вчинив так, що зараз країною рулять антиукраїнські олігархи, а замість президента сидить олігархічна лялька-блаЗЕнь... Тож бідний на мізки народ сам себе здурив, та завдяки бідному на мізки народу громадяни, котрим не "какаяразніца" можуть лишитися без власної держави, бо з країни в турборежимі роблять "малоросійскає шапіто", на кшталт "УССР 2.0", при цьому витираючи свої брудні ЗЕлені копита обо все, що дорого та свято українцям...
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17.08.2021 12:55 Ответить
А при Петрі Олексійовичу рулювали проукраїнські олігархи.
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17.08.2021 13:24 Ответить
За Петра Олексійовича деякі олігархі, котрі пропонували помиритися з Рашкою, сиділи за межами України і саме за Петра Олексійовича націоналізували Приватбанк та націоналізували близько 500 об"єктів нерухомості, котрі належали олігархам... А коли ЗЕлені олені обрали ЗЕлене ганьбище замість президента, то преше, що це зелене опудало зробило, воно повернуло ці 500 об"єктів нерухомості з державної власності у власність олігархам вже восени 2019 р.... Петро був єдиним за всю історію України, хто реально почав боротися з олігархами та вилучати їхню власність на користь держави... Але ж зебілам на це "какаяразніца"... аби сКатов па тєлєку далі пасматрєть...
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17.08.2021 14:06 Ответить
Я теж впевнений, що Петро Олексійович Роттердамом+ хотів Ахметку під купою грошей поховати. Та й "зелений тариф" зафіксував у валюті, щоб той же даунєцкий парєнь не мав доступу до української гривні.
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17.08.2021 16:04 Ответить
Бідний Вася! Недоїдав! Мосейчучка і тобі піввареника не дала? Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков - Цензор.НЕТ 8595
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17.08.2021 13:28 Ответить
То буде театральна постанова. ;Народження Вовіка;

Кривий Ріг, хрущовка.
Новонароджений Вовік. Над Кремлем сяє зірка
. По ламповому тєліку іде ;С льоґкім паром;

Мама Рімма приймає дари від рабинів.
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17.08.2021 12:41 Ответить
Як прийшов Зєйло до влади, так і піде. Однак іншим претендентам на булаву буде наука, що кормити нарід лише патріотичною риторикою , а 1% найбагатших зниженням податків ,шлях до невдачі на наступних виборах.
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17.08.2021 12:51 Ответить
Нарід виберет зебоба на второй стрік Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков - Цензор.НЕТ 6154
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17.08.2021 13:16 Ответить
Цирк Коломойского готовит новое представление для украинцев.
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17.08.2021 12:39 Ответить
Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию Независимости Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 9438
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17.08.2021 12:53 Ответить
30-річчя країни освячує імітатор-клован-совок , це ж треб отак вляпатись в історію!!!
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17.08.2021 12:39 Ответить
А одним з поводирів його був Разумков , який тепер відмиватиметься не тільки від ПР-багнюки...
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17.08.2021 12:41 Ответить
З роялем, чи без?
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17.08.2021 12:46 Ответить
Піаніно вже завезли????
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17.08.2021 12:46 Ответить
в якості кого? *********** чи публіку тішити?
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17.08.2021 12:46 Ответить
30 ударів по яйцях ювіляру!
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17.08.2021 12:47 Ответить
а шо, могли не запросити блазня? що ж ви так...
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17.08.2021 12:56 Ответить
Але,де усі дегенерати?а то тут за вас померають тільки одна зебілка та один нацжон....))))
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17.08.2021 13:01 Ответить
И шо сказал? Придет?
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17.08.2021 13:13 Ответить
Принесуть зешмарклю , якщо не взмозі прийти 🤣🤣🤣
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17.08.2021 13:37 Ответить
Петра свет Алексеичя уже не приглашают в приличное общество? Абидно как-то. Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков - Цензор.НЕТ 8181
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17.08.2021 13:27 Ответить
Та ты - по жизни обиженый. Привыкай!, зелёное.
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17.08.2021 13:33 Ответить
Петра Олексійовича запрошувати у ВР немає потреби , так як він депутатом від партії ЄС ,
а ти скоріш за все ваяєш із- за поребрика , що не розумієш про що йде мова 😀
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17.08.2021 13:36 Ответить
А какой номер от исполнит на концерте?
Про "сеньор Голодомор"? Или про "немецкую порноактрису"?
Или просто - побренчит 🎹 на рояле?
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17.08.2021 13:27 Ответить
Разумков откровенно троллит. Приглашает он)) Зе мечтает его снять, только не знает как. Все варианты рискованные.
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17.08.2021 13:39 Ответить
"Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають".
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17.08.2021 13:48 Ответить
 
 