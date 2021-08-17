1 823 32
Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию Независимости Украины, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил президента Владимира Зеленского на торжественное заседание парламента по случаю 30-летия принятия Акта провозглашения независимости Украины.
Об этом он сообщил на брифинге в Полтавской области во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы пригласили президента обязательно, как гаранта Конституции на 24 августа… У нас в 13.00 будет торжественное заседание Верховной Рады…", - сказал Разумков.
Отвечая на вопрос, подтвердил ли президент свое участие в этом заседании, спикер сказал, что сейчас не готов ответить.
Топ комментарии
+13 Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий17.08.2021 12:36
+8 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий17.08.2021 12:39
+6 5 копійок
показать весь комментарий17.08.2021 12:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не дай Боже це й майбутня відповідь українцям...
Кривий Ріг, хрущовка.
Новонароджений Вовік. Над Кремлем сяє зірка
. По ламповому тєліку іде ;С льоґкім паром;
Мама Рімма приймає дари від рабинів.
а ти скоріш за все ваяєш із- за поребрика , що не розумієш про що йде мова 😀
Про "сеньор Голодомор"? Или про "немецкую порноактрису"?
Или просто - побренчит 🎹 на рояле?
Гірше ляха свої діти її розпинають".