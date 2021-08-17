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Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив президента Володимира Зеленського на урочисте засідання парламенту з нагоди 30-річчя прийняття Акта проголошення незалежності України.

Про це він повідомив на брифінгу в Полтавській області у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запросили президента обов'язково, як гаранта Конституції на 24 серпня... У нас о 13.00 буде урочисте засідання Верховної Ради ...", - сказав Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи підтвердив президент свою участь у цьому засіданні, спікер сказав, що зараз не готовий відповісти.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Вонючий совок и кретин...что оно устроило на аллее Небесной сотни ко дню Независимости?конечное чмо -оно и все ,кто его выбрал .
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17.08.2021 12:36
+8
30-річчя країни освячує імітатор-клован-совок , це ж треб отак вляпатись в історію!!!
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17.08.2021 12:39
+6
З роялем, чи без?
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17.08.2021 12:46
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Вонючий совок и кретин...что оно устроило на аллее Небесной сотни ко дню Независимости?конечное чмо -оно и все ,кто его выбрал .
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17.08.2021 12:36 Відповісти
,, мудрий наріД" його обрав 🙂
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17.08.2021 12:39 Відповісти
«Мы не могли дать воли к борьбе»: Байден выступил с заявлением по поводу Афганистана и заявил, что не жалеет о выводе военных

Не дай Боже це й майбутня відповідь українцям...
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17.08.2021 12:45 Відповісти
Можливо потрібно було менше грабувати нарід в попередній період? Певно я не правий, та все таки думаю , що під час війни матеріально потерпати повинні не лише бідні,але й багаті? От і вчинив фокус бідний нарід.
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17.08.2021 12:47 Відповісти
бідний на мізки ЗЕ-народ вчинив так, що зараз країною рулять антиукраїнські олігархи, а замість президента сидить олігархічна лялька-блаЗЕнь... Тож бідний на мізки народ сам себе здурив, та завдяки бідному на мізки народу громадяни, котрим не "какаяразніца" можуть лишитися без власної держави, бо з країни в турборежимі роблять "малоросійскає шапіто", на кшталт "УССР 2.0", при цьому витираючи свої брудні ЗЕлені копита обо все, що дорого та свято українцям...
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17.08.2021 12:55 Відповісти
А при Петрі Олексійовичу рулювали проукраїнські олігархи.
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17.08.2021 13:24 Відповісти
За Петра Олексійовича деякі олігархі, котрі пропонували помиритися з Рашкою, сиділи за межами України і саме за Петра Олексійовича націоналізували Приватбанк та націоналізували близько 500 об"єктів нерухомості, котрі належали олігархам... А коли ЗЕлені олені обрали ЗЕлене ганьбище замість президента, то преше, що це зелене опудало зробило, воно повернуло ці 500 об"єктів нерухомості з державної власності у власність олігархам вже восени 2019 р.... Петро був єдиним за всю історію України, хто реально почав боротися з олігархами та вилучати їхню власність на користь держави... Але ж зебілам на це "какаяразніца"... аби сКатов па тєлєку далі пасматрєть...
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17.08.2021 14:06 Відповісти
Я теж впевнений, що Петро Олексійович Роттердамом+ хотів Ахметку під купою грошей поховати. Та й "зелений тариф" зафіксував у валюті, щоб той же даунєцкий парєнь не мав доступу до української гривні.
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17.08.2021 16:04 Відповісти
Бідний Вася! Недоїдав! Мосейчучка і тобі піввареника не дала? Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков - Цензор.НЕТ 8595
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17.08.2021 13:28 Відповісти
То буде театральна постанова. ;Народження Вовіка;

Кривий Ріг, хрущовка.
Новонароджений Вовік. Над Кремлем сяє зірка
. По ламповому тєліку іде ;С льоґкім паром;

Мама Рімма приймає дари від рабинів.
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17.08.2021 12:41 Відповісти
Як прийшов Зєйло до влади, так і піде. Однак іншим претендентам на булаву буде наука, що кормити нарід лише патріотичною риторикою , а 1% найбагатших зниженням податків ,шлях до невдачі на наступних виборах.
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17.08.2021 12:51 Відповісти
Нарід виберет зебоба на второй стрік Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков - Цензор.НЕТ 6154
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17.08.2021 13:16 Відповісти
Цирк Коломойского готовит новое представление для украинцев.
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17.08.2021 12:39 Відповісти
Зеленский приглашен на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию Независимости Украины, - Разумков - Цензор.НЕТ 9438
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17.08.2021 12:53 Відповісти
30-річчя країни освячує імітатор-клован-совок , це ж треб отак вляпатись в історію!!!
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17.08.2021 12:39 Відповісти
А одним з поводирів його був Разумков , який тепер відмиватиметься не тільки від ПР-багнюки...
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17.08.2021 12:41 Відповісти
З роялем, чи без?
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17.08.2021 12:46 Відповісти
Піаніно вже завезли????
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17.08.2021 12:46 Відповісти
в якості кого? *********** чи публіку тішити?
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17.08.2021 12:46 Відповісти
30 ударів по яйцях ювіляру!
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17.08.2021 12:47 Відповісти
а шо, могли не запросити блазня? що ж ви так...
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17.08.2021 12:56 Відповісти
Але,де усі дегенерати?а то тут за вас померають тільки одна зебілка та один нацжон....))))
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17.08.2021 13:01 Відповісти
И шо сказал? Придет?
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17.08.2021 13:13 Відповісти
Принесуть зешмарклю , якщо не взмозі прийти 🤣🤣🤣
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17.08.2021 13:37 Відповісти
Петра свет Алексеичя уже не приглашают в приличное общество? Абидно как-то. Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков - Цензор.НЕТ 8181
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17.08.2021 13:27 Відповісти
Та ты - по жизни обиженый. Привыкай!, зелёное.
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17.08.2021 13:33 Відповісти
Петра Олексійовича запрошувати у ВР немає потреби , так як він депутатом від партії ЄС ,
а ти скоріш за все ваяєш із- за поребрика , що не розумієш про що йде мова 😀
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17.08.2021 13:36 Відповісти
А какой номер от исполнит на концерте?
Про "сеньор Голодомор"? Или про "немецкую порноактрису"?
Или просто - побренчит 🎹 на рояле?
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17.08.2021 13:27 Відповісти
Разумков откровенно троллит. Приглашает он)) Зе мечтает его снять, только не знает как. Все варианты рискованные.
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17.08.2021 13:39 Відповісти
"Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають".
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17.08.2021 13:48 Відповісти
 
 