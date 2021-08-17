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Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив президента Володимира Зеленського на урочисте засідання парламенту з нагоди 30-річчя прийняття Акта проголошення незалежності України.
Про це він повідомив на брифінгу в Полтавській області у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми запросили президента обов'язково, як гаранта Конституції на 24 серпня... У нас о 13.00 буде урочисте засідання Верховної Ради ...", - сказав Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи підтвердив президент свою участь у цьому засіданні, спікер сказав, що зараз не готовий відповісти.
Топ коментарі
+13 Валерия Ларченко b661826f
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Будь ласка, зачекайте...
Не дай Боже це й майбутня відповідь українцям...
Кривий Ріг, хрущовка.
Новонароджений Вовік. Над Кремлем сяє зірка
. По ламповому тєліку іде ;С льоґкім паром;
Мама Рімма приймає дари від рабинів.
а ти скоріш за все ваяєш із- за поребрика , що не розумієш про що йде мова 😀
Про "сеньор Голодомор"? Или про "немецкую порноактрису"?
Или просто - побренчит 🎹 на рояле?
Гірше ляха свої діти її розпинають".