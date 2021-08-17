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"Укрзализныця" в срочном порядке повысила тарифы на грузовые перевозки

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

"Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки.

 Но не с 1 сентября, как планировалось, а уже с сегодняшнего дня - 17 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеграмму, которую УЗ разослала во все свои филиалы.

"В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 11.08.2021 №418, начиная с 00 часов 17.08.2021, расчет платы за грузовые перевозки производится по тарифам Сборника тарифов с применением коэффициентов для: грузов 1 класса - с 17.08.2021 - 1,831; с 01.01.2022 – 2,204; 2 класса - с 17.08.2021 - 2,613; с 01.01.2022 – 2,782, 3 класса - с 17.08.2021 - 3,722; с 01.01.2022 – 3,722", - сказано в телеграмме УЗ.

Таким образом, тарифы на ж/д перевозки начали двухэтапный цикл повышения, в результате которого вырастут на 30%. Как известно, за 10 последних лет тарифы уже выросли на 195%, без учета последнего подорожания.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации заявили, что не поддерживают желание УЗ и Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки. В ассоциации указали, что повышение не было предусмотрено Консолидированным финансовым планом УЗ на 2021 год, а соответственно, бизнес не закладывал в собственные финансовые планы рост расходов на логистику. К тому же, в Пояснительной записке к проекту отсутствует расчет себестоимости перевозок по видам грузов, что делает очередное повышение необоснованным.

В свою очередь в Американской торговой палате заявили, что непонятной остается цель повышения тарифов, ведь в финансовом плане УЗ отсутствуют убытки от грузовых перевозок. Кроме того, в АСС напомнили, что УЗ уже неоднократно повышала тарифы на грузовые перевозки, что заставляло бизнес переходить на использование альтернативных видов транспортировки, вследствие чего железная дорога теряла объемы перевозок и доходы.

О необходимости прозрачного формирования тарифной политики в УЗ сказано также в "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета министров.

"Также необходима борьба с коррупцией за счет увеличения прозрачности, и разработка концепции регулирования тарифов на перевозки, которая поможет установить разумные тарифы. Для этого нужно доработать и принять Проект Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (…) Независимый регулятор сможет осуществлять государственное регулирования в сфере транспорта и внести изменения в соответствующие методики расчета тарифов", - резюмировали в Ernst&Young.

Как сообщалось, УЗ запустила продажу дополнительных плацкартных мест, которые ранее не использовались и считались запасными.
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Топ комментарии
+4
Шо, зе-шобла, больше денешкафф хочется? Доильный аппарат страны на максимум запускаете? Ага, давайте. Все уже и так на грани кипения, а сейчас вообще рванет. Вы идиоты там у себя в ОПе или Беня так торопит с грабежом?
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17.08.2021 14:29
+4
Ахах. Пʼять балів. "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 9934 Бо у всіх інших мінімалка. Трошки вища у керівників частин. Левова частка у топ манагерів різного кштибу.
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17.08.2021 14:58
+3
Это логично! Ахметов поставил на УЗ своего человека - теперь надо быстро доить !
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17.08.2021 14:25
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Правила форума Совет форумчан
Зелена пліснява наполеглево та послідовно руйнує економіку України ,все згідно кремлівського сценарія розвитку України !!!))))
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17.08.2021 14:15 Ответить
Підвищення цін на вантажні перевезення це дуже добре! Останній раз ціни підвищував поляк Бальчун на 25% і це дало приріст доходів Укразлізниці більше ніж на 20 млрд. грн на рік! А про те що ціни за останні 10 років підвищувались на 195% я сумніваюсь, бо з 2014 року ціна на вантажні перевезення підвищувалась тільки Бальчунок один раз і тільки на 25%, при тому що ціну в гривні потрібно було піднімати на 300% бо гривня впала відносно долара в три рази з 2014 року!
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17.08.2021 14:21 Ответить
Україна .це стабільна держава ,в якій стабільно зростають ціни та таріфи ,акцізи ,податки і за все це, як завжди, розплачується плебс !!!)))
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17.08.2021 14:25 Ответить
Якщо гривня впала відносно долара в три рази, то й ціни на вантажні перевезення УЗ мають вирости в три рази і це буде індексація ціни а не підвищення!
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17.08.2021 14:28 Ответить
А у скільки разів повинна зрости зарплатня робітників "Укрзалізниці"?
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17.08.2021 14:36 Ответить
Зарплата працівників УЗ має бути ринковою, тобто на ті позиції на які є дефіцит робітників зарплати мають збільшуватись, а на ті позиції на які є достатньо претендентів, сума має формуватись згідно тарифної сітки.
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17.08.2021 14:45 Ответить
Дивлячись на реаліі ,самі дефіцитні на УЗ ,це наглядачі з наглядової ради УЗ !!!)))
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17.08.2021 14:52 Ответить
Ахах. Пʼять балів. "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 9934 Бо у всіх інших мінімалка. Трошки вища у керівників частин. Левова частка у топ манагерів різного кштибу.
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17.08.2021 14:58 Ответить
Ціна на вантажні перевезення Укрзалізниці стосуються кількох олігархів і їх прибутків, а сьогодні це надприбутки. Населення і ціни на продукти і товари першої необхідності слабо залежать від цін на вантажні перевезення Укрзалізниці. Олігархи везуть залізницею метал, руду, вугілля, зерно в порти і продають за долари, отже ціна на вантажні перевезення має індексуватись відносно курсу долару автоматично і відповідати середній ціні в Європі, а це означає що ціни на вантажні перевезення потрібно збільшувати в 3-5 разів!
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17.08.2021 14:47 Ответить
Цікаво ,а звідки ці прибутки ,з чиєї кишені ???)))
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17.08.2021 14:53 Ответить
Прибутки олігархів формуються від продажу зерна/металу/руди/вугілля на зовнішніх ринках за валюту, отже тут кишеня пересічного українця аж ніяк не постраждає! Навпроти зараз низькі ціни на вантажні перевезення вимагає покриття збитків Укрзалізниці завданих вантажними перевезеннями і ці збитки покриваються з бюджету та з інших напрямків діяльності УЗ, тобто замість оновлення пасажирських вагонів УЗ покриває збитки завдані олігархами.
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17.08.2021 15:42 Ответить
Тобто у нас вантажепотік тільки в один бік? Я вірно зрозумів? На підприємства, що виробляють продукцію на внутрішній ринок нічого не возять? Імпортні товари теж не возять? Паливо наприклад. Яке невігластво.
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17.08.2021 15:00 Ответить
С твоим ,,уровнем знаний,, экономики я полностью уверен,что ты голосовал за ,,крепкого зазяйственника,,? Угадал?
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17.08.2021 15:21 Ответить
Думаю що мій рівень знань не тільки з економіки більший ніж у Вас.
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17.08.2021 15:43 Ответить
😁А в чем еще,если не секрет
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17.08.2021 15:52 Ответить
В конце всегда добавляй ""Ишак тарабарский Игорорек вислоухий доклад согласно ботофермовский методичке закончил! " Распустились, млять, на своем скотомогильнике, края потеряли, уррроды! Вот пойду в ОПу, напишу заяву, чтобы меня взяли директором вашим, Я вас, е...ланов винторогих, к порядку быстро приведу. Строем срать, строем жрать, вместо спать - херню писать. Вы у меня родной маме в паспорте каракули быстро рисовать научитесь. Шо притих, ишачина?! Живо докладывай, кто вас, уродов психбольничных, в сеть выпустил! Чем там шантажируют? Не мог же ты с нормального ума или просто за бабки насрать тут кучу херни неповторимой?! А ну, давай еще разок про тарифы и необходимости их повышения! Народ еще с тебя, рагуля, не наржался!
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17.08.2021 15:36 Ответить
Ви спрощено уявляєте собі ******* принципи управління персоналом. Де мотивація, де стратегія, де місія? Боюсь що Ви не зможете пройти конкурс на керівника в жодній серйозній компанії.
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18.08.2021 15:59 Ответить
Ты-то сам Нафтогазом наверняка руководишь? "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 8217 "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 8217 "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 8217
Десяток заученных слов не делает тебя умным, балабол. Тебе пора понять, что зеботы, которых ты считаешь "персоналом", для которого якобы я должен разработать стратегию, которых должен мотивировать и т.д., являются жалкой кучкой фриков. Их ликвидировать нужно, а не мотивировать. А после ликвидации вашей говноконторки локацию придется надолго засыпать хлоркой. Запах от вас тяжелый.
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22.08.2021 10:05 Ответить
350%
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17.08.2021 15:20 Ответить
горе то какое.....для ахметки...
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17.08.2021 14:16 Ответить
За Ахметку будь спок ,розплачуватися ,як завжди ,доведеться громадянам України !!!)))
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17.08.2021 14:19 Ответить
Не хвилюйтесь, у Ахметова при зеле все буде добре "Укрзализныця" в срочном порядке повысила тарифы на грузовые перевозки - Цензор.НЕТ 6490
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17.08.2021 14:29 Ответить
Сырожа жжёт!)
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17.08.2021 14:19 Ответить
Это логично! Ахметов поставил на УЗ своего человека - теперь надо быстро доить !
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17.08.2021 14:25 Ответить
Шо, зе-шобла, больше денешкафф хочется? Доильный аппарат страны на максимум запускаете? Ага, давайте. Все уже и так на грани кипения, а сейчас вообще рванет. Вы идиоты там у себя в ОПе или Беня так торопит с грабежом?
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17.08.2021 14:29 Ответить
Кажись, не дотянет Зеленский до осени, не успеет запереть всех на лохдаун. Рванёт быстрее, чем Вова скажет: "Мама Римма"
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17.08.2021 15:02 Ответить
патамуша-
каждый из нас президент
и
всё решать будем
на референдумах...
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17.08.2021 14:37 Ответить
сероже лещенку на мароженку?
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17.08.2021 15:17 Ответить
И это правильно!Я надеюсь Ахметке отменили льготный тариф на транспортировку руды Укрзализныцею....
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17.08.2021 16:15 Ответить
А почему ни слова про позорные т.н. льготы, подаренные данецким еще при януковичах? Ахметов и дальше будет возить руду и металл бесплатно???
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18.08.2021 10:44 Ответить
 
 