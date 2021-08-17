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"Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

"Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення.

Але не з 1 вересня, як планувалося, а вже з сьогоднішнього дня - 17 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеграму, яку УЗ розіслала в усі свої філії.

"Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 11.08.2021 №418, починаючи з 00 годин 17.08.2021, розрахунок плати за вантажні перевезення проводиться за тарифами Збірника тарифів із застосуванням коефіцієнтів для: вантажів 1 класу - з 17.08.2021 - 1,831; з 01.01.2022 - 2,204; 2 класу - з 17.08.2021 - 2,613; з 01.01.2022 - 2,782, 3 класу - з 17.08.2021 - 3,722; з 01.01.2022 - 3,722 ", - сказано в телеграмі УЗ.

Таким чином, тарифи на залізничні перевезення почали двоетапний цикл підвищення, в результаті якого виростуть на 30%. Як відомо, за 10 останніх років тарифи вже зросли на 195%, без урахування останнього подорожчання.

Раніше в Європейській бізнес-асоціації заявили, що не підтримують бажання УЗ і Міністерства інфраструктури підвищити тарифи на перевезення. В асоціації зазначили, що підвищення не було передбачено Консолідованим фінансовим планом УЗ на 2021 рік, а відповідно, бізнес не закладав у власні фінансові плани зростання витрат на логістику. До того ж, в Пояснювальній записці до проекту відсутній розрахунок собівартості перевезень за видами вантажів, що робить чергове підвищення необґрунтованим.

У свою чергу в Американській торговельній палаті заявили, що незрозумілою залишається мета підвищення тарифів, адже в фінансовому плані УЗ відсутні збитки від вантажних перевезень. Крім того, в АСС нагадали, що УЗ вже неодноразово підвищувала тарифи на вантажні перевезення, що змушувало бізнес переходити на використання альтернативних видів транспортування, внаслідок чого залізниця втрачала обсяги перевезень і доходи.

Про необхідність прозорого формування тарифної політики в УЗ сказано також в "Національній стратегії збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну", яку підготувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та міжнародна компанія Ernst & Young на замовлення Кабінету міністрів.

"Також необхідна боротьба з корупцією за рахунок збільшення прозорості, і розробка концепції регулювання тарифів на перевезення, яка допоможе встановити розумні тарифи. Для цього потрібно доопрацювати і прийняти Проект Закону" Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту "(...) Незалежний регулятор зможе здійснювати державне регулювання у сфері транспорту і внести зміни до відповідних методики розрахунку тарифів", - резюмували в Ernst & Young.

Як повідомлялося, УЗ запустила продаж додаткових плацкартних місць, які раніше не використовувалися і вважалися запасними.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Шо, зе-шобла, больше денешкафф хочется? Доильный аппарат страны на максимум запускаете? Ага, давайте. Все уже и так на грани кипения, а сейчас вообще рванет. Вы идиоты там у себя в ОПе или Беня так торопит с грабежом?
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17.08.2021 14:29
+4
Ахах. Пʼять балів. "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 9934 Бо у всіх інших мінімалка. Трошки вища у керівників частин. Левова частка у топ манагерів різного кштибу.
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17.08.2021 14:58
+3
Это логично! Ахметов поставил на УЗ своего человека - теперь надо быстро доить !
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17.08.2021 14:25
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Зелена пліснява наполеглево та послідовно руйнує економіку України ,все згідно кремлівського сценарія розвитку України !!!))))
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17.08.2021 14:15 Відповісти
Підвищення цін на вантажні перевезення це дуже добре! Останній раз ціни підвищував поляк Бальчун на 25% і це дало приріст доходів Укразлізниці більше ніж на 20 млрд. грн на рік! А про те що ціни за останні 10 років підвищувались на 195% я сумніваюсь, бо з 2014 року ціна на вантажні перевезення підвищувалась тільки Бальчунок один раз і тільки на 25%, при тому що ціну в гривні потрібно було піднімати на 300% бо гривня впала відносно долара в три рази з 2014 року!
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17.08.2021 14:21 Відповісти
Україна .це стабільна держава ,в якій стабільно зростають ціни та таріфи ,акцізи ,податки і за все це, як завжди, розплачується плебс !!!)))
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17.08.2021 14:25 Відповісти
Якщо гривня впала відносно долара в три рази, то й ціни на вантажні перевезення УЗ мають вирости в три рази і це буде індексація ціни а не підвищення!
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17.08.2021 14:28 Відповісти
А у скільки разів повинна зрости зарплатня робітників "Укрзалізниці"?
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17.08.2021 14:36 Відповісти
Зарплата працівників УЗ має бути ринковою, тобто на ті позиції на які є дефіцит робітників зарплати мають збільшуватись, а на ті позиції на які є достатньо претендентів, сума має формуватись згідно тарифної сітки.
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17.08.2021 14:45 Відповісти
Дивлячись на реаліі ,самі дефіцитні на УЗ ,це наглядачі з наглядової ради УЗ !!!)))
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17.08.2021 14:52 Відповісти
Ахах. Пʼять балів. "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 9934 Бо у всіх інших мінімалка. Трошки вища у керівників частин. Левова частка у топ манагерів різного кштибу.
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17.08.2021 14:58 Відповісти
Ціна на вантажні перевезення Укрзалізниці стосуються кількох олігархів і їх прибутків, а сьогодні це надприбутки. Населення і ціни на продукти і товари першої необхідності слабо залежать від цін на вантажні перевезення Укрзалізниці. Олігархи везуть залізницею метал, руду, вугілля, зерно в порти і продають за долари, отже ціна на вантажні перевезення має індексуватись відносно курсу долару автоматично і відповідати середній ціні в Європі, а це означає що ціни на вантажні перевезення потрібно збільшувати в 3-5 разів!
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17.08.2021 14:47 Відповісти
Цікаво ,а звідки ці прибутки ,з чиєї кишені ???)))
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17.08.2021 14:53 Відповісти
Прибутки олігархів формуються від продажу зерна/металу/руди/вугілля на зовнішніх ринках за валюту, отже тут кишеня пересічного українця аж ніяк не постраждає! Навпроти зараз низькі ціни на вантажні перевезення вимагає покриття збитків Укрзалізниці завданих вантажними перевезеннями і ці збитки покриваються з бюджету та з інших напрямків діяльності УЗ, тобто замість оновлення пасажирських вагонів УЗ покриває збитки завдані олігархами.
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17.08.2021 15:42 Відповісти
Тобто у нас вантажепотік тільки в один бік? Я вірно зрозумів? На підприємства, що виробляють продукцію на внутрішній ринок нічого не возять? Імпортні товари теж не возять? Паливо наприклад. Яке невігластво.
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17.08.2021 15:00 Відповісти
С твоим ,,уровнем знаний,, экономики я полностью уверен,что ты голосовал за ,,крепкого зазяйственника,,? Угадал?
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17.08.2021 15:21 Відповісти
Думаю що мій рівень знань не тільки з економіки більший ніж у Вас.
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17.08.2021 15:43 Відповісти
😁А в чем еще,если не секрет
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17.08.2021 15:52 Відповісти
В конце всегда добавляй ""Ишак тарабарский Игорорек вислоухий доклад согласно ботофермовский методичке закончил! " Распустились, млять, на своем скотомогильнике, края потеряли, уррроды! Вот пойду в ОПу, напишу заяву, чтобы меня взяли директором вашим, Я вас, е...ланов винторогих, к порядку быстро приведу. Строем срать, строем жрать, вместо спать - херню писать. Вы у меня родной маме в паспорте каракули быстро рисовать научитесь. Шо притих, ишачина?! Живо докладывай, кто вас, уродов психбольничных, в сеть выпустил! Чем там шантажируют? Не мог же ты с нормального ума или просто за бабки насрать тут кучу херни неповторимой?! А ну, давай еще разок про тарифы и необходимости их повышения! Народ еще с тебя, рагуля, не наржался!
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17.08.2021 15:36 Відповісти
Ви спрощено уявляєте собі ******* принципи управління персоналом. Де мотивація, де стратегія, де місія? Боюсь що Ви не зможете пройти конкурс на керівника в жодній серйозній компанії.
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18.08.2021 15:59 Відповісти
Ты-то сам Нафтогазом наверняка руководишь? "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 8217 "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 8217 "Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення - Цензор.НЕТ 8217
Десяток заученных слов не делает тебя умным, балабол. Тебе пора понять, что зеботы, которых ты считаешь "персоналом", для которого якобы я должен разработать стратегию, которых должен мотивировать и т.д., являются жалкой кучкой фриков. Их ликвидировать нужно, а не мотивировать. А после ликвидации вашей говноконторки локацию придется надолго засыпать хлоркой. Запах от вас тяжелый.
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22.08.2021 10:05 Відповісти
350%
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17.08.2021 15:20 Відповісти
горе то какое.....для ахметки...
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17.08.2021 14:16 Відповісти
За Ахметку будь спок ,розплачуватися ,як завжди ,доведеться громадянам України !!!)))
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17.08.2021 14:19 Відповісти
Не хвилюйтесь, у Ахметова при зеле все буде добре "Укрзализныця" в срочном порядке повысила тарифы на грузовые перевозки - Цензор.НЕТ 6490
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17.08.2021 14:29 Відповісти
Сырожа жжёт!)
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17.08.2021 14:19 Відповісти
Это логично! Ахметов поставил на УЗ своего человека - теперь надо быстро доить !
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17.08.2021 14:25 Відповісти
Шо, зе-шобла, больше денешкафф хочется? Доильный аппарат страны на максимум запускаете? Ага, давайте. Все уже и так на грани кипения, а сейчас вообще рванет. Вы идиоты там у себя в ОПе или Беня так торопит с грабежом?
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17.08.2021 14:29 Відповісти
Кажись, не дотянет Зеленский до осени, не успеет запереть всех на лохдаун. Рванёт быстрее, чем Вова скажет: "Мама Римма"
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17.08.2021 15:02 Відповісти
патамуша-
каждый из нас президент
и
всё решать будем
на референдумах...
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17.08.2021 14:37 Відповісти
сероже лещенку на мароженку?
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17.08.2021 15:17 Відповісти
И это правильно!Я надеюсь Ахметке отменили льготный тариф на транспортировку руды Укрзализныцею....
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17.08.2021 16:15 Відповісти
А почему ни слова про позорные т.н. льготы, подаренные данецким еще при януковичах? Ахметов и дальше будет возить руду и металл бесплатно???
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18.08.2021 10:44 Відповісти
 
 