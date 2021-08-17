Минэнерго обнародовало оптимистические данные о накоплении запасов угля на ТЭС

Запасы угля на тепловых электростанциях за прошедшие сутки увеличились на 3700 тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

На станции за 16 августа поступило 60 400 тонн угля, а использовано 56700 тонн. За прошедшие сутки выросли запасы как угля газовой марки (на 3100 тонн) так и антрацитовых марок (на 600 тонн). По состоянию на утро 17 августа на складах ТЭС находится 767 000 тонн угля. Отставание от утвержденного министерством графика сократилось на 0,3 п. п. Больше всего угля за прошедшие сутки, по данным Минэнерго, поступило на Бурштынскую, Кураховскую и Запорожскую ТЭС (все – "ДТЭК Энерго").

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США. Из Польши законтрактована поставка 350 тыс. т. Первые партии должны потупить на текущей неделе.