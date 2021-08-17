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Минэнерго обнародовало оптимистические данные о накоплении запасов угля на ТЭС

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Минэнерго обнародовало оптимистические данные о накоплении запасов угля на ТЭС

Запасы угля на тепловых электростанциях за прошедшие сутки увеличились на 3700 тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

На станции за 16 августа поступило 60 400 тонн угля, а использовано 56700 тонн. За прошедшие сутки выросли запасы как угля газовой марки (на 3100 тонн) так и антрацитовых марок (на 600 тонн). По состоянию на утро 17 августа на складах ТЭС находится 767 000 тонн угля. Отставание от утвержденного министерством графика сократилось на 0,3 п. п. Больше всего угля за прошедшие сутки, по данным Минэнерго, поступило на Бурштынскую, Кураховскую и Запорожскую ТЭС (все – "ДТЭК Энерго").

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США. Из Польши законтрактована поставка 350 тыс. т. Первые партии должны потупить на текущей неделе.
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Запасы на 15 дней - просто смешно, должно быть минимум 3 месяца, а лучше на пол года запас.
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17.08.2021 14:58 Ответить
Уважаемый ,у вас проблемы с электричеством в доме или квартире?За последние 25 лет в Украине ******* веерных отключений света.Все хорошо!Атомщикам и энергетикам привет и спасибо!А ваша паника тут не уместна!Слава Украине!
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17.08.2021 16:30 Ответить
А ПАРОХОДЫ КОГДА ПОЙДУТ !?)
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17.08.2021 15:58 Ответить
Даже если тэс станут аэс перекроют дефицит электроэнергии увеличив генерацию.Если аэс не справятся полностью,то закупят электричество с рф и Беларусь.Сколько тэс выкидывают в атмосферу вредных выбросов и мы вынуждены этим все дышать.Их давно пора закрывать!
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17.08.2021 16:20 Ответить
А так я бы посоветовал строить новые энергоблоки аэс и хотя бы еще одну аэс в восточной Украине.Даже чуть севернее,чтобы покрыть север и восток.Возобновляемая энергетика придет полностью еще не скоро ,а лет так через 15-20 минимум.А пару новых энергоблоков на аэс вполне смогут покрыть дефицит электроэнергии и способствовать закрытию тэс.Стоимость постройки одного энергоблока аэс около 10 миллиардов долларов и нужно около 10 лет.По одному миллиарду дол в год Украина может выделить без проблем и даже по 2 млрд долларов на постройку двух энергоблоков.Полностью перейти на зеленую энергетику все равно не реально да и особо не нужно.К примеру Сеул отапливает квартиры и дома электроэнергией.У них теплые полы.Украина тоже может часть домов и квартир отапливать со временем электричеством,а не дорогим газом.
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17.08.2021 16:28 Ответить








Зося Синицына

@prxpnx

·54 мин

Слуги запустили рекламу в соцмережах про зниження ціни на електроенергію з 1,68 до 1,44 грн за КВТ. Чергова маніпуляція, так як ціна на кіловат піднялася з 90 коп. до 1,68 грн саме при зеленій владі. Практично в два рази! Зелені вважають людей за ідіотів ...
Міненерго оприлюднило оптимістичні дані про накопичення запасів вугілля на ТЕС - Цензор.НЕТ 5338
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17.08.2021 20:21 Ответить
 
 