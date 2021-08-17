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Міненерго оприлюднило оптимістичні дані про накопичення запасів вугілля на ТЕС

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Міненерго оприлюднило оптимістичні дані про накопичення запасів вугілля на ТЕС

Запаси вугілля на теплових електростанціях за минулу добу збільшилися на 3700 тонн, свідчать дані Міністерства енергетики.

На станції за 16 серпня надійшло 60 400 тонн вугілля, а використано 56 700 тонн. За минулу добу зросли запаси як вугілля газової марки (на 3100 тонн), так і антрацитових марок (на 600 тонн). Станом на ранок 17 серпня на складах ТЕС перебуває 767 000 тонн вугілля. Відставання від затвердженого міністерством графіка скоротилося на 0,3 п. п. Найбільше вугілля за минулу добу, за даними Міненерго, надійшло на Бурштинську, Курахівську і Запорізьку ТЕС (всі - "ДТЕК Енерго").

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі щодо імпорту. Так компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США. З Польщі законтрактована поставка 350 тис. т. Перші партії повинні опустити на поточному тижні.

Автор: Анастасія Потіха
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Запасы на 15 дней - просто смешно, должно быть минимум 3 месяца, а лучше на пол года запас.
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17.08.2021 14:58 Відповісти
Уважаемый ,у вас проблемы с электричеством в доме или квартире?За последние 25 лет в Украине ******* веерных отключений света.Все хорошо!Атомщикам и энергетикам привет и спасибо!А ваша паника тут не уместна!Слава Украине!
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17.08.2021 16:30 Відповісти
А ПАРОХОДЫ КОГДА ПОЙДУТ !?)
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17.08.2021 15:58 Відповісти
Даже если тэс станут аэс перекроют дефицит электроэнергии увеличив генерацию.Если аэс не справятся полностью,то закупят электричество с рф и Беларусь.Сколько тэс выкидывают в атмосферу вредных выбросов и мы вынуждены этим все дышать.Их давно пора закрывать!
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17.08.2021 16:20 Відповісти
А так я бы посоветовал строить новые энергоблоки аэс и хотя бы еще одну аэс в восточной Украине.Даже чуть севернее,чтобы покрыть север и восток.Возобновляемая энергетика придет полностью еще не скоро ,а лет так через 15-20 минимум.А пару новых энергоблоков на аэс вполне смогут покрыть дефицит электроэнергии и способствовать закрытию тэс.Стоимость постройки одного энергоблока аэс около 10 миллиардов долларов и нужно около 10 лет.По одному миллиарду дол в год Украина может выделить без проблем и даже по 2 млрд долларов на постройку двух энергоблоков.Полностью перейти на зеленую энергетику все равно не реально да и особо не нужно.К примеру Сеул отапливает квартиры и дома электроэнергией.У них теплые полы.Украина тоже может часть домов и квартир отапливать со временем электричеством,а не дорогим газом.
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17.08.2021 16:28 Відповісти








Зося Синицына

@prxpnx

·54 мин

Слуги запустили рекламу в соцмережах про зниження ціни на електроенергію з 1,68 до 1,44 грн за КВТ. Чергова маніпуляція, так як ціна на кіловат піднялася з 90 коп. до 1,68 грн саме при зеленій владі. Практично в два рази! Зелені вважають людей за ідіотів ...
Міненерго оприлюднило оптимістичні дані про накопичення запасів вугілля на ТЕС - Цензор.НЕТ 5338
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17.08.2021 20:21 Відповісти
 
 