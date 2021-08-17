Міненерго оприлюднило оптимістичні дані про накопичення запасів вугілля на ТЕС

Запаси вугілля на теплових електростанціях за минулу добу збільшилися на 3700 тонн, свідчать дані Міністерства енергетики.

На станції за 16 серпня надійшло 60 400 тонн вугілля, а використано 56 700 тонн. За минулу добу зросли запаси як вугілля газової марки (на 3100 тонн), так і антрацитових марок (на 600 тонн). Станом на ранок 17 серпня на складах ТЕС перебуває 767 000 тонн вугілля. Відставання від затвердженого міністерством графіка скоротилося на 0,3 п. п. Найбільше вугілля за минулу добу, за даними Міненерго, надійшло на Бурштинську, Курахівську і Запорізьку ТЕС (всі - "ДТЕК Енерго").

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі щодо імпорту. Так компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США. З Польщі законтрактована поставка 350 тис. т. Перші партії повинні опустити на поточному тижні.