РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17229 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 574 77
Афганистан (599) беженцы (1469) ООН (3931) Талибан (168)

ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратилось ко всем странам с призывом запретить из-за трудной обстановки в Афганистане принудительное возвращение афганцев домой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают во вторник западные СМИ.

"В свете быстрого ухудшения ситуации с безопасностью и правами человека во многих местах страны и складывающейся экстренной гуманитарной ситуации УВКБ ООН призывает все государства прекратить насильственную репатриацию всех афганских граждан, которых раньше отнесли к категории лиц, не нуждающихся в международной защите", - заявила журналистам в Женеве представитель УВКБ ООН Шабия Манту.

При этом она приветствовала, что некоторые европейские страны уже предприняли подобные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 граждан Украины и членов их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана, - спикер МИД Николенко

Также она упомянула, что с начала 2021 года, еще до хаоса последних дней в Кабуле, свыше 550 тыс. афганцев пришлось стать перемещенными лицами.

В свою очередь представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвил призвал движение "Талибан" выполнять свои обещания по поводу создания инклюзивного правительства и защиты прав женщин. Он отметил, что в независимости от того, будут ли выполнены обещания, международное сообщество проследит за этим.

Между тем, по данным Детского фонда ООН, более 18 млн человек в Афганистане, включая примерно 10 млн детей, требуется гуманитарная помощь, а половине детей в возрасте до пяти лет в этом году грозит серьезное недоедание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Они "просто перестали стрелять" (с) ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 5292
показать весь комментарий
17.08.2021 15:13
+8
А где ж они будут харчеваться? ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 4405
показать весь комментарий
17.08.2021 15:11
+8
Мало того, что ВСЕХ возвратить на хаус, так ещё и ранее десантировавшихся туда же отправить, а то будет нам всем полный Кабул
показать весь комментарий
17.08.2021 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А где ж они будут харчеваться? ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 4405
показать весь комментарий
17.08.2021 15:11 Ответить
За рахунок платників податків
показать весь комментарий
17.08.2021 15:16 Ответить
А платники податков згидни?
показать весь комментарий
17.08.2021 15:18 Ответить
А їх колись хтось питав?
показать весь комментарий
17.08.2021 15:41 Ответить
у моего друга Изи Васэрмана есть жомова яма..недавно прикупил у нашего общего друга Ильи Кивмана
показать весь комментарий
17.08.2021 15:26 Ответить
Мало того, что ВСЕХ возвратить на хаус, так ещё и ранее десантировавшихся туда же отправить, а то будет нам всем полный Кабул
показать весь комментарий
17.08.2021 15:12 Ответить
Нам тут самим жрать нечего, куда нам еще голодные кабульцы ? ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 2269
показать весь комментарий
17.08.2021 15:15 Ответить
Дык, оне как увидют, как у нас найем поднялся из ничего, так тут от них не отобьйосся!)))
показать весь комментарий
17.08.2021 15:22 Ответить
ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 2931

ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 7721
показать весь комментарий
17.08.2021 15:28 Ответить
Они "просто перестали стрелять" (с) ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 5292
показать весь комментарий
17.08.2021 15:13 Ответить
Они даже не начинали)))
показать весь комментарий
17.08.2021 15:14 Ответить
Не ну шота стреляли. Зато сейчас прекрасная иллюстрация к тем призывам, которым зэбаранам крутили воздух в черепушках ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 4371
показать весь комментарий
17.08.2021 15:19 Ответить
Там дійсно внутрішній конфлікт, а не зовнішня агресія, тому порівняння не коректне.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:22 Ответить
И шо - талибы чисто на поддержке населения выживают? В соседних странах у них ни баз, ни финансирвоания нет? И все сплошь с паспортами граждан Афганской республики? ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 1294
показать весь комментарий
17.08.2021 15:44 Ответить
Там население=Талибан в сущности. Потому никто и не воевал особо.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:49 Ответить
Если там присутствуют банды, организованные на территории других государств, то, по классификации ООН, это является однозначным признаком агрессии этого государства, с территории которого эти банды прибыли.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:51 Ответить
Я врать не буду, классификацию ООН не читал (что неудивительно, учитывая кучу их ненужных бумажек с бесконечными обеспокоенности ), но как минимум эта классификация не даёт ответа на простой вопрос: как быть если в этих состоят граждане того же государства, против которого они проявляют агрессию?
показать весь комментарий
17.08.2021 16:01 Ответить
Точно так же, как и в Украине с гражданами Украины, подготовленными и сформированными в банды на территории па-рашки.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:05 Ответить
Це не війна держави проти іншої держави.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:49 Ответить
Еще раз повторяю: Если там присутствуют банды, организованные на территории других государств, то, по классификации ООН, это является однозначным признаком агрессии этого государства, с территории которого эти банды прибыли.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:53 Ответить
Знаєте, це як напис на заборі. Написано "буй", а зазирнеш - будівництво.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:12 Ответить
И часто ты читаешь "буй"? ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 6952
показать весь комментарий
17.08.2021 16:18 Ответить
Тут сенс у відмінності написаного і реального🙃
показать весь комментарий
17.08.2021 16:23 Ответить
Отличия в чем? Чем "организованные банды с территории соседнего государства" не агрессия?
показать весь комментарий
17.08.2021 16:27 Ответить
Відмінність у відсутності військових формувань іншої держави. Та погано прихованого бажання приєднатись до якоїсь. Не кричать же ці бариалєї: "ета ісконна пакістанскіє/іранскіє землі"?
показать весь комментарий
17.08.2021 16:38 Ответить
"Военные формирования" не являются обязательным условием. Достаточно "вооруженных банд".

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_ph_r.pdf
показать весь комментарий
17.08.2021 16:42 Ответить
Добре. А "червоні кхмери" теж були зовнішньою агресією?
показать весь комментарий
17.08.2021 16:46 Ответить
Поинтересуйся, что такое "Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы" ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 1705
показать весь комментарий
17.08.2021 17:03 Ответить
Взагалі то їх керманичі здебільшого по хвранціях навчалися.
показать весь комментарий
17.08.2021 17:09 Ответить
Но всё же поинтересуйся, что такое "Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы" ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 230
показать весь комментарий
17.08.2021 17:23 Ответить
На моєму житті ще існувало міністерство оборони УРСР, то вважаєте я не знаю, що таке той лумумба?🙃
показать весь комментарий
17.08.2021 17:45 Ответить
Тут телепатов нет и телепать тебя некому. ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 2879
показать весь комментарий
17.08.2021 17:49 Ответить
Добре нетелепат, то кхмери ці були для Камбоджі зовнішньою агресією чи ні?
показать весь комментарий
17.08.2021 18:00 Ответить
Шо ты петляешь? ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 5372
показать весь комментарий
17.08.2021 18:02 Ответить
Я?!🤥
Це якого рівня хуцпа?
показать весь комментарий
17.08.2021 18:10 Ответить
А кто там тебя меряет, какого ты уровня ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 4218
показать весь комментарий
17.08.2021 18:12 Ответить
Зрозуміло. Відсутність знань маскуємо під дубовий гумор. На все добре.
показать весь комментарий
17.08.2021 18:15 Ответить
Ты свои метания, как свинья на верёвке, считаешь знаниями? ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 1062 ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 8347
показать весь комментарий
17.08.2021 21:04 Ответить
на моє питання відповідь, нарешті, буде? якщо ні, то і йди собі, вивчай матчастину.
показать весь комментарий
17.08.2021 21:07 Ответить
"Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов" ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 9460
показать весь комментарий
17.08.2021 21:11 Ответить
лети собі, голубе, ти цю партію у шахи виграв ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 6240
показать весь комментарий
17.08.2021 21:13 Ответить
Давай еще спроси еще о чем говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 2073
показать весь комментарий
17.08.2021 21:15 Ответить
То хлопушки были, когда встречали своих же))) Типа праздник и всё такое))
показать весь комментарий
17.08.2021 15:29 Ответить
Тока жмурятся от этих хлопушек как кацапы от КОВИДа ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 5497
показать весь комментарий
17.08.2021 15:46 Ответить
https://apnews.com/article/europe-austria-migration-government-and-politics-8194249c84d0c7413ee94b23c09bb111

Я думаю все таки треба гнати назад
показать весь комментарий
17.08.2021 15:13 Ответить
а кто такой этот оон ? извечный обеспокоенец ?
показать весь комментарий
17.08.2021 15:15 Ответить
Хорошо, что у нас полная жопа экономически и даже кабульцы к нам не хотят. Пусть валят в Европу, хоть какой-то плюс в политике зеленского ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 6134
показать весь комментарий
17.08.2021 15:17 Ответить
Ну у себя и пристаивайте в Брюсселе. Или к вашему другу Х***лу отправляйте.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:19 Ответить
Вы что хотите что бы беженцы которые никогда не работали у себя дома стали гнуть спину, а не жить на пособия?
показать весь комментарий
17.08.2021 15:21 Ответить
Брюссель і так шо зоопарк. Хто бував може підтвердити.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:24 Ответить
Подтверждаю, что Париж превратился в помойку и центр криминалитета Европы. Поетому и утверждаю что не обязательно все нам нужно перенимать от Европы.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:34 Ответить
Тому НАТО - без варіантів так, ЄС - хз. Ми не маємо ніякої провини перед меншими братами з колишніх колоній колишніх колоніальних імперій. Хай самі з ними панькаються.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:40 Ответить
Так и сделают , распределят афганцев по странам ЕС согласно квоте .
показать весь комментарий
17.08.2021 15:38 Ответить
ООН, ОБСЕ и Красный Крест, сначала подкармливают террористов а потом призывают чтобы все разбирали себе домой беженцев которые бегут от етих террористов
показать весь комментарий
17.08.2021 15:20 Ответить
Ну ,гуманисты из ООН другого не скажут. Однако есть сомнения... вот Масуд собирается дать бой талибам . Здоровые мужчины должны не бегать как зайцы ,а бороться за лучшую долю.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:21 Ответить
Что ООН, что ВОЗ - хаос и передел.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:24 Ответить
толпа потенциальных террористов или им сочувствующих - вера обязывает
показать весь комментарий
17.08.2021 15:26 Ответить
Предлагаю всех переселенцев направить в здание ООН
показать весь комментарий
17.08.2021 15:29 Ответить
Ок, пошла столы накрывать. Наварю борща пару корыт. Заквашу помидоров и огурцов. Сала куплю, водки, хлеба с солью. Буду кормить. Ну просят же. Вот только у себя и своих родственников зубы выну и на полку положу, чтобы нам всем жрать меньше хотелось. К нам же гости едут, нужно быть толерантными. Гостеприимными.

Почему ООН призывает беречь этих людей, как своих родных? Почему ООН не вмешается и не остановит всю эту вакханалию? В ООН вообще знают, как обстоят дела в тех странах, куда прут все эти "ангелы"? Тут хоть бы со своими проблемами разобраться, прежде чем сочувствовать афганцам! То в Ухань, то Умань, теперь афганцы.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:30 Ответить
Им плевать, они денежки считать умеют и там где они живут, афгацы не бегают
показать весь комментарий
17.08.2021 15:35 Ответить
всех взад и болотных хороняк на менцкие болота высылать, и пуштунов взад в Афганистан.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:37 Ответить
Пусть ООН подаст пример и разместит пару тысяч беженцев у себя в резиденции. Здание у них большое... А сотрудники ООН пусть их содержат за свои средства.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:38 Ответить
не прокатит такое мыролюбство. они только озабоченность могут генерировать.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:39 Ответить
Отправляйте их всех к бабушке Меркель. Пусть с ними нянчится на пенсии.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:42 Ответить
И к месье Макрону.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:43 Ответить
Тоже правильно. Будут в его ставке жаб разводить.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:46 Ответить
ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 4900
показать весь комментарий
17.08.2021 15:43 Ответить
ООН призвала страны мира не депортировать афганцев назад - Цензор.НЕТ 9926
показать весь комментарий
17.08.2021 15:48 Ответить
Мустафа с маси напряглись.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:45 Ответить
Нехай їх ваш ВОЗ годує.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:50 Ответить
индийскими вакцинами
показать весь комментарий
17.08.2021 15:56 Ответить
На призыв ООН страны мира выразили глубокую озабоченность.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:01 Ответить
и надежду на скорое мирное разрешение конфликта.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:03 Ответить
ООН призвали все страны мира укоренять и пестовать у себя Талибан, чтобы лет через 10 Афган наступил в каждой стране.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:47 Ответить
Візьму авганця до себе в хату. Колись і я буду такий, як вони
показать весь комментарий
17.08.2021 17:32 Ответить
 
 