Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана
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Президент США Джо Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.
Об этом говорится в меморандуме, опубликованном 16 августа на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
В документе сказано, что "для национальных интересов важно предоставить помощь на сумму не более $500 млн".
Также в меморандуме указано, что данные средства должны быть направлены на удовлетворение "неотложных потребностей" беженцев, жертв конфликта и других лиц, которые подвергаются риску в результате ситуации в Афганистане.
Топ комментарии
+8 olele
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+7 Підлога Маккартні
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+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий17.08.2021 16:11
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более того, моджахед - это борец за свободу против неверных, т.е. моджахед не может быть против талибов
это философия моджахедизма
борьбу против талибанских шайтанов возглавит "Молодой Лев Панджше́ра" - сын Ахма́д Шах Масу́да
выковырять его из Гиндукуша будет проблематично
проблему у ваших кордонів?
наркотрафік через вашу помийку?
ги
і Путєн опять впєрєді!
_Какой бессовестный, подлый лжец... Мерзавец! Утверждает что кинули "главного союзника США вне НАТО" и вывели свои войска потому, что армия Афганистана не захотела сражаться. Но на самом деле эта армия сперва увидела как их кинули "союзники", разбежалась установленная США власть - и вот тогда уже афганская армия отказалась сражаться.
Що спільного між рашистом, китайцем і "біженцем з ісламської країни".
1. Усі вони мріють жити в цивілізованій країні, але побудувати її вдома не здатні.
2. Коли вони нарешті емігрують у цивілізовану країну, то не поважають мову, культуру, традиції, звички тої країни.
3. Вони групуються навколо собі подібних, стають "п'ятою колоною" і намагаються уже в тій країні "збудувати" чи то вєлікую расєю, чи то вєлікій кітай, чи то ісламський халіфат.
4. Користі від них новій країні - мізер, а проблем і галасу вони створюють величезну купу.